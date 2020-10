19 đội quốc tế tham gia Sơ khảo “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020”

Cụ thể, các đội Việt Nam sẽ thi online tập trung tại 2 khu vực Hà Nội (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) và TP.HCM (Đại học Quốc tế Sài Gòn). Các đội đại diện trong khu vực ASEAN thi theo hình thức online hoàn toàn. Theo quy định, mỗi trường có không quá 3 đội thi tham gia vòng Sơ khảo.

Đề thi Sơ khảo được xây dựng dưới hình thức vượt qua thử thách theo chủ đề (jeopardy). Các đội tự chuẩn bị máy tính cá nhân có kết nối mạng và làm bài độc lập trong suốt 8 tiếng diễn ra cuộc thi.

Trao đổi riêng với phóng viên VietTimes tại Lễ khai mạc Sơ khảo cuộc thi, ông Vũ Quốc Thành - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội ATTT, đại diện BTC – đánh giá: “Sau 13 năm tổ chức, số lượng đội thi tăng theo hàng năm đã chứng minh xã hội ngày càng quan tâm đến tầm quan trọng của an toàn thông tin trong thời đại số”.

Với quy mô gần 100 đội thi đến từ 37 trường Đại học trong khối ASEAN, cuộc thi được đánh giá cao khi thu hút được nhiều đội thi quốc tế chỉ sau 2 năm mở rộng ra khu vực. Ngoài tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa các trường trong khu vực, cuộc thi còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin tại các cơ sở giáo dục nói riêng, toàn xã hội nói chung.

“Bên cạnh đó, cuộc thi tạo cơ hội để sinh viên tự ý thức thi đua, rèn luyện, nâng cao trình độ, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực về ATTT trình độ cao, phục vụ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia” – ông Thành nhấn mạnh.

Dự kiến, vòng Chung khảo sẽ được tổ chức ngày 28/11, với sự góp mặt của 10 đội Việt Nam xuất sắc nhất vòng Sơ khảo và 6 đội đại diện các nước ASEAN. Đề thi được xây dựng theo cách thức đối kháng, thời gian thi 8 tiếng.

Kết thúc Sơ khảo, 10 đội Việt Nam và 6 đội đại diện các nước ASEAN đạt kết quả xuất sắc sẽ tranh tài trong vòng Chung khảo, dự kiến diễn ra vào ngày 28/11. Lễ Tổng kết và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ diễn ra tại Hội thảo quốc tế "Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020", tổ chức ngày 2/12 tại khách sạn Melia (Hà Nội).

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2020. Đây là năm thứ 13 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời là năm thứ hai mở rộng toàn khu vực ASEAN.