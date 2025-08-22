Đến Serena Resort Kim Boi đón Tết Độc lập với kỳ nghỉ 2 ngày thư thái, chỉ từ 1,4 triệu đồng/người

Nơi nghỉ dưỡng để các gia đình tạm rời guồng quay cuộc sống, ngâm mình trong suối khoáng ấm, trải nghiệm văn hóa Mường, đạp xe giữa núi rừng và sống chậm trọn vẹn hai ngày nghỉ lễ – tất cả chỉ từ 1,4 triệu đồng/người tại Serena Resort Kim Bôi.

Lễ Quốc khánh năm nay được nghỉ liền 4 ngày – từ thứ Bảy (30/8) đến hết thứ Ba (2/9/2025). Đây là dịp hiếm hoi để những gia đình bận rộn lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ: không di chuyển quá xa, có thời gian nghỉ ngơi thư giãn trị liệu, và vẫn không bỏ lỡ không khí sôi động của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trọng đại tại Thủ đô.

Với khoảng cách chỉ hơn 2 tiếng lái xe từ Hà Nội, Serena Resort Kim Bôi trở thành một điểm đến lý tưởng để khởi động kỳ nghỉ lễ thư thái. Nằm giữa thung lũng sương giăng của vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ khoáng nóng miền Bắc”, khu nghỉ dưỡng mang đến mang đến không gian nghỉ ngơi tĩnh tại, kết hợp trải nghiệm văn hóa Mường và nhiều hoạt động phù hợp cho cả gia đình.

Từ 30/8 đến hết ngày 2/9, khu nghỉ dưỡng áp dụng chương trình “Tết Độc lập 2/9” với mức giá chỉ từ khoảng 3,1 triệu đồng/đêm/phòng cho giai đoạn “early bird” (trước ít nhất 7 ngày), tương đương khoảng hơn 1,5 triệu đồng/người. Ưu đãi đã bao gồm một đêm lưu trú trong không gian riêng tư giữa thiên nhiên, một bữa sáng tiêu chuẩn, và bữa tối theo hình thức buffet hoặc set menu tùy ngày.

Mỗi khách lưu trú còn được tặng 2 giờ đạp xe miễn phí mỗi ngày để khám phá khuôn viên resort và không gian làng quê yên ả xung quanh. Với những gia đình lựa chọn ở liên tiếp hai đêm trong khung thời gian từ 30/8 đến 1/9, mức ưu đãi 10% sẽ được áp dụng (tương đương khoảng 1,4 triệu đồng/người) – đây cũng là lựa chọn hợp lý nếu muốn khởi động kỳ nghỉ sớm từ thứ Bảy, thư giãn trọn vẹn trong hai ngày đầu lễ, sau đó quay về Hà Nội chiều 1/9 để tham gia các hoạt động chính của lễ diễu binh và mừng Quốc khánh sáng sớm 2/9.

Ngày 1: khám phá những thanh âm xứ Mường

Ngày đầu tiên đến với khu nghỉ dưỡng, du khách có thể khởi động bằng một ly trà ấm tại sảnh, nghỉ ngơi tại phòng, sau đó ngâm mình trong nguồn khoáng nóng tự nhiên được khai thác trực tiếp từ lòng đất tại khu vực onsen biệt lập hoặc bể tắm ngoài trời.

Khu nghỉ dưỡng nằm trên mạch khoáng Kim Bôi – nguồn khoáng được ví như “vàng trắng”, nổi tiếng lành tính, giàu vi khoáng và có thể dùng cả để tắm lẫn làm nước uống. Khác với suối khoáng nhân tạo, nước khoáng tại Serena được dẫn trực tiếp từ mạch ngầm sâu dưới lòng đất, duy trì ở nhiệt độ lý tưởng từ 38–42°C, không pha loãng, không xử lý công nghiệp. Với người cao tuổi hoặc người gặp vấn đề về giấc ngủ, xương khớp, lưu thông máu, việc ngâm mình trong khoáng nóng mỗi ngày được xem là liệu pháp tự nhiên và an toàn để hồi phục thể chất.

Buổi chiều có thể là khoảng thời gian cả gia đình cùng đạp xe quanh thung lũng hoặc đưa trẻ nhỏ tới Serena Farm. Trong không gian thanh bình, các em nhỏ sẽ được trải nghiệm cuộc sống nông trại, cho vật nuôi ăn, tô tượng, vẽ tranh. Cả gia đình cũng có thể dành thời gian ghé thăm bản Mơ – khu nhà sàn Mường cổ với nhiều hoạt động giao lưu như giã gạo, chơi cà kheo, chụng đu hay múa sạp. Mỗi hoạt động là một mảnh ghép văn hóa giúp các thế hệ trong gia đình hiểu hơn về miền đất Hòa Bình (nay là Phú Thọ).

Khi ánh chiều dần buông trên thung lũng, Serena Resort Kim Bôi trở nên tĩnh lặng và thanh tĩnh hơn bao giờ hết. Sau một ngày khám phá, buổi tối là lúc lý tưởng để cả gia đình cùng quây quần bên bàn ăn tại Nhà hàng Nón – một trong những điểm nhấn ẩm thực đặc biệt của khu nghỉ dưỡng. Không gian nhà hàng gợi nhớ dáng nón lá truyền thống, với phần mái cao vút, lợp tre và ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn mây, mang đến cảm giác vừa trang nhã vừa gần gũi.

Ẩm thực tại đây không cố gắng gây ấn tượng bằng kỹ thuật chế biến phức tạp, mà bằng chính sự mộc mạc trong nguyên liệu và cách nêm nếm. Được yêu thích nhất phải kể đến món lợn mán, thịt trâu nấu lá lồm, cá suối chiên, cơm lam... chế biến bằng những nguyên liệu thiên nhiên tươi ngon cùng tâm huyết và sự chỉn chu của đầu bếp. Sau bữa tối, du khách có thể trở về phòng để tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn riêng tư.

Ngày 2: Hòa mình vào thiên nhiên

Sáng hôm sau, du khách tiếp tục tận hưởng không khí trong lành và những khoảnh khắc thư thái tại Serena. Một vòng đạp xe nằm trong gói ưu đãi “Tết độc lập 2/9” quanh khu nghỉ dưỡng, dọc theo những con đường rợp bóng cây sẽ là cách khởi động ngày mới lý tưởng cho cả gia đình. Khu nghỉ dưỡng có sẵn xe đạp cho khách sử dụng mỗi ngày – một đặc quyền nho nhỏ để du khách được hoà vào nhịp sống chậm rãi, tĩnh tại giữa thiên nhiên.

Trong khi trẻ nhỏ thích thú với không gian sắc màu của khu Kid Club – mở cửa từ 7h đến 21h mỗi ngày với nhà bóng, khu tô tượng và nhiều trò chơi vận động hấp dẫn – thì người lớn hoàn toàn có thể tận dụng khoảng thời gian này để chăm sóc bản thân bằng một liệu trình ngâm chân thảo mộc thư giãn. Hương thơm dịu nhẹ của gừng, sả, quế trong làn nước ấm giúp xoa dịu cơ thể sau hành trình di chuyển, đồng thời đưa tâm trí trở về trạng thái an yên – một trải nghiệm đơn giản mà hiếm có được giữa guồng quay thường nhật.

Khép lại kỳ nghỉ 2 ngày tại Serena bằng một bữa trưa nhẹ, cả nhà lại thong thả trở về Hà Nội trong buổi chiều, vừa kịp sạc đầy năng lượng cho những hoạt động trọng đại của ngày Quốc khánh 2/9.