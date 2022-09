Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, phục vụ tốt hoạt động thông tin, truyền thông

Phát biểu tại Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ về công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 diễn ra hôm nay, 27/9, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chia sẻ, những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã có sự phát triển bứt phá, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng và Nhà nước giao, với nhiều thành tựu quan trọng.

Năm 2021, doanh thu toàn ngành đạt hơn 3 triệu tỉ đồng, cơ bản hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra, tăng trưởng 9% so với năm 2020, mức tăng trưởng gấp 3,6 - 4,5 lần so với mức tăng trưởng 2% - 2,5% GDP của Quốc gia…

Các chỉ số xếp hạng trong nhiều lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông đều được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Theo báo cáo về Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2021 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố, Việt Nam xếp thứ 47/168 quốc gia (tăng 2 bậc so với năm 2020); trong lĩnh vực An toàn thông tin mạng, Việt Nam xếp thứ 25/198 vùng, lãnh thổ.

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia do ngành Thông tin và Truyền thông phát động và điều phối thực hiện với mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra tầm thế giới.

Các phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại nhiều diễn đàn đều có nội dung về chuyển đổi số, được các phương tiện truyền thông chuyển tải kịp thời và được quán triệt, đưa vào các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ, của ngành và nhiều bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Trong thời gian rất ngắn, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế số.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, để đạt được những kết quả đó, công tác Thông tin và Truyền thông đã có những đóng góp không nhỏ. Bộ Thông tin và Truyền thông đã vinh dự, tự hào được được giao nhiệm vụ dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia và đây là sứ mệnh, trọng trách rất là lớn.

Trong bối cảnh phát triển mới, với công cuộc chuyển đổi số đang được triển khai toàn diện, ngày 26/7/2022 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nghị định đã quy định rõ ràng, cụ thể vai trò, trách nhiệm của Bộ TT&TT trong tiến trình chuyển đổi số, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công nghiệp công nghệ số, kinh tế số, xã hội số với sự ra đời của một số đơn vị mới như Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Cục Công nghiệp CNTT-TT, Vụ Kinh tế số - Xã hội số.

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin truyền thông về các hoạt động của Bộ TT&TT, của ngành Thông tin và Truyền thông trong tình hình mới, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ những người làm công tác Thông tin và Truyền thông.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, các sở Thông tin và Truyền thông bám sát các nội dung chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông về các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố Trung ương bảo đảm cung cấp nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đúng quy định những thông tin, tài liệu chính thống cho Cổng, trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của Bộ, của Ngành.

Khi phát hiện có thông tin không chính xác, sai sự thật về hoạt động của Bộ, của ngành hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách, cần thực hiện ngay việc phản hồi, cung cấp thông tin chính thống để phản bác, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Trang thông tin điện tử của đơn vị và trên báo chí. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời.

Đối với Cổng thông tin điện tử của các bộ, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông, bảo đảm cập nhật, phản ánh kịp thời, chính xác, toàn diện về các hoạt động của Bộ, của ngành Thông tin và Truyền thông; Chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để khai thác, tiếp nhận, chuyển tải thông tin chính thống về hoạt động của Bộ, của ngành; Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, tạo sự hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của độc giả, công chúng; Chủ động phối hợp cung cấp thông tin, nguồn tin chính thông cho các phương tiện báo chí, truyền thông khai thác, sử dụng đăng tải, tạo sự lan tỏa thông tin tích cực về hoạt động của Bộ, của ngành; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, phục vụ tốt hoạt động thông tin, truyền thông; Quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Đối với cán bộ, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông: Tuân thủ nghiêm túc quy định về kỷ luật thông tin, về quy trình khai thác, tiếp nhận, biên tập, cập nhật đăng tải thông tin trên Cổng, trang Thông tin điện tử; Chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; Tự giác học hỏi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, trong đó đặc biệt không ngừng tìm tòi phương pháp mới để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ của mình; Chấp hành nghiêm tục các quy định phát ngôn trên mạng xã hội.