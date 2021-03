Đà Nẵng tổ chức thí điểm chương trình về đêm - Danang By Night để thu hút khách

Nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, để thu hút du khách đến địa phương và kích thích chi tiêu vào ban đêm, từ ngày 30/4, Đà Nẵng sẽ triển khai chương trình Đà Nẵng về đêm - Danang By Night với nhiều nội dung, hoạt động đặc sắc như: chiếu sáng nghệ thuật với chủ đề “Dòng sông ánh sáng” hai bờ sông Hàn và trên sông Hàn, các cây cầu Thuận Phước, sông Hàn, Cầu Rồng, Trần Thị Lý và Nguyễn Văn Trỗi, tòa nhà hành chính TP và vận động các tòa nhà cao tầng hai bên bờ sông Hàn thực hiện.

Cũng tại khu vực 2 bờ sông Hàn, các show diễn, chương trình nghệ thuật (ca nhạc múa Chăm, trình diễn thời trang, Vũ hội đường phố, Âm nhạc đường phố Nghệ thuật truyền thống (Tuồng xuống phố...) vào ban đêm sẽ được đồng loạt tổ chức nhằm tạo điểm nhấn văn hóa, vui chơi về đêm của Đà Nẵng.

Đặc biệt, điểm nhấn trải nghiệm hoạt động về đêm ở Đà Nẵng tại Phố du lịch An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn) và khu vực bãi biển Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) sẽ được tổ chức quy mô, ấn tượng với sự kết hợp sự kiện sân khấu ngoài trời và các hoạt động cộng đồng, các trò chơi dân gian sẽ mang lại những trải nghiệm ấn tượng cho Đà Nẵng.

“Bên cạnh các trò chơi dân gian, dịch vụ chiếu phim trên bãi biển, khu check in bãi biển, bãi tắm đêm, khu vui chơi trẻ em… Hay trải nghiệm không gian ẩm thực Đà Nẵng thông qua việc hình thành khu phố hải sản tại đường Nguyễn Văn Thoại và Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa sẽ là điểm nhấn ấn tượng cho du khách”- lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ.

Cũng theo Sở Du lịch, để tổ chức tốt hoạt động dịch vụ du lịch đêm, UBND TP đã vận động các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng, cửa hiệu, các cơ sở ăn uống... trên địa bàn tổ chức các khung giờ happy hours vào buổi tối với các mức giảm giá, ưu đãi, quà tặng đặc biệt để thu hút khách, tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời kích cầu mua sắm ban đêm sau 22h00 hằng ngày.

Khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch khác biệt của địa phương

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, việc thí điểm hình thành sản phẩm dịch vụ du lịch ban đêm tại bãi biển Mỹ An, kết nối với phố đêm An Thượng là cách khai thác lợi thế du lịch địa phương trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP Đà Nẵng.

“Đề án được triển khai sẽ góp phần khai thác lợi thế, tiềm năng tài nguyên du lịch đặc thù của mỗi quận huyện nhằm tạo sản phẩm du lịch mới có sức cạnh tranh với các điểm đến khác và phố du lịch An Thượng, biển đêm Mỹ An được Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn hấp dẫn cho Đà Nẵng”- lãnh đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chia sẻ.

Theo đề án, khu vực tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An sẽ được triển khai từ nút giao tuyến đường Hoàng Kế Viêm tới nút giao tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, với chiều dài 865m gồm: khu vực bãi cát từ kè ra sát mép nước biển, dao động 55-60m (theo số liệu quan trắc năm 2019) và vỉa hè ven biển với tổng dự toán kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Khu vực này sẽ kết nối với 2 dự án (khách sạn Holiday Beach và Danabeach) từ nút giao thông Hoàng Kế Viêm đến khu vực nhà tắm nước ngọt Sao Biển.

Cũng theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hoạt động vui chơi giải trí về đêm được tổ chức thí điểm dự kiến từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023 với tên gọi “Bãi biển đêm Mỹ An - My An Night Beach”. Tại đây, các sản phẩm, dịch vụ như: dịch vụ mát-xa trị liệu, chiếu phim trên bãi biển,sân khấu sự kiện ngoài trời kết hợp tổ chức sinh hoạt cộng đồng, các trò chơi dân gian, khu check-in trên bãi biển, dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát (food-truck)… sẽ được bố trí, sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ dưới bãi cát bảo đảm văn minh đô thị, hấp dẫn.

Ngoài ra, địa phương sẽ tăng cường các tiện ích như: bãi tắm đêm, quầy thông tin du lịch bãi biển, khu vui chơi trẻ em, chiếu sáng nghệ thuật dưới cát… cùng các hoạt động phụ trợ gồm: âm nhạc đường phố, vẽ chân dung nghệ thuật, nặn tò he, nghệ thuật thư pháp,… để đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của người dân.

Với định hướng này, nhiều người dân kinh doanh tại khu vực tin tưởng kế hoạch tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An sẽ kéo theo sự phát triển của các dịch vụ nơi đây.