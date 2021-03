Đà Nẵng: Doanh nghiệp và nhà trường "bàn" chuyện xuất khẩu nhân lực ngành CNTT

Trong khuôn khổ Hội thảo “Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo” vừa diễn ra tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp CNTT - Phần mềm hàng đầu Đà Nẵng đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như yêu cầu về năng lực đối với kỹ sư CNTT, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và Nhật Bản.

Ông Huỳnh Bá Thanh Phong – đại diện Công ty Sun* cho biết, ước tính nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT năm 2020 cần khoảng 400,000 kỹ sư, chuyên gia và năm 2021 cần 500,000 nhân lực làm việc trong lĩnh vực IT (theo TopDev). Chính vì vậy, nhân lực ngành IT cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng và kiến thức hơn nữa, tiếp cận nhanh và cập nhật liên tục công nghệ của thế giới.

Không những vậy, theo đại diện doanh nghiệp này, biến động do dịch bệnh COVID-19 đã mở ra cơ hội phát triển cho nhân lực ngành này trong ngành dịch vụ như dịch vụ vận chuyển và giao nhận, dịch vụ thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến và lĩnh vực giáo dục trực tuyến (elearning).

Tại Hội thảo, đại diện gần 20 doanh nghiệp đã chia sẻ và trao đổi các nhu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực CNTT-phần mềm, cũng như những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu làm việc trong nước cũng như tại nước ngoài.

Theo đại diện các doanh nghiệp, đa phần các doanh nghiệp khó khăn trong việc tuyển dụng kỹ sư CNTT giỏi kỹ năng và ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh và Nhật ngữ. Chính vì vậy, một chương trình đào tạo theo dạng modul vừa đảm bảo kỹ năng giải quyết vấn đề và ngoại ngữ dành cho sinh viên là phương thức đào tạo hiệu quả.

Ông Lương Minh Sâm – Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Đông Á cho biết, cùng với thị trường nhân lực trong nước, ĐH Đông Á còn thúc đẩy việc làm quốc tế cho sinh viên ngành CNTT bằng nhiều hợp tác quan trọng được ký kết với công ty Global Design IT, Akane, Hiệp hội CNTT tỉnh Chiba (Nhật),… để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, đáp ứng đúng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Đặc biệt, ĐH Đông Á đã đưa sinh viên sang thực tập và làm việc tại Nhật với nhu cầu tiếp nhận từ 100-150 sinh viên mỗi năm.

Đứng ở góc độ đơn vị đào tạo, ông Lương Minh Sâm cho rằng, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo theo các chương trình quốc tế, thì mở rộng và gắn kết sâu với mạng lưới doanh nghiệp liên kết theo nhóm là rất cần thiết, nhằm xác lập cơ hội phát triển kỹ năng nghề nghiệp và rộng mở cánh cửa việc làm cho sinh viên.

“Với hơn 6.000 vị trí việc làm tại các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài, ĐH Đông Á xác định hợp tác với đối tác Nhật Bản là hướng chiến lược và đã phát triển các quan hệ hợp tác đào tạo nhân lực cho các công ty Nhật Bản từ hơn 10 năm nay. ĐH Đông Á đã ký kết liên kết hợp tác với 7 tỉnh, TP và 72 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản là minh chứng cho hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp”- ông Sâm chia sẻ.

Cũng tại hội thảo, các doanh nghiệp CNTT-Phần mềm trong nước và Nhật Bản gồm: Sekisho Nhật Bản, Fsoft Đà Nẵng, Axon Active và ĐH Đông Á đã kết hợp tác đào tạo thực hành, tuyển dụng nhân lực ngành CNTT (IT), Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu (AI&DS) để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và thị trường Nhật Bản. Với hợp tác này, sinh viên ngành CNTT có cơ hội được đào tạo, thực hành và làm việc trong môi trường doanh nghiệp ngay khi ra trường.