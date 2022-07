Đà Nẵng: Cán bộ y tế nghỉ việc gia tăng do áp lực công việc, thu nhập thấp và không được bảo vệ

Theo thống kê của Sở Y tế TP Đà Nẵng, trong năm 2021, Đà Nẵng đã có 126 cán bộ y tế xin nghỉ việc. Trong đó, có 63 bác sĩ, 14 điều dưỡng, 10 kỹ thuật y, 39 chức danh khác. Đặc biệt, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, số cán bộ y tế nghỉ việc trên địa bàn đã vượt qua con số của cả năm 2021, với 127 người, trong đó có 55 bác sĩ, 30 điều dưỡng, 6 kỹ thuật y, 36 chức danh khác.

Số cán bộ y tế xin nghỉ việc tập trung chủ yếu ở các cơ sở y tế công lập như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi, Bệnh viện Ung bướu và các trung tâm y tế quận huyện.

Giải thích về vấn đề này, bác sĩ Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đà Nẵng - cho hay: Nguyên nhân được các cán bộ đưa ra khi xin nghỉ việc là lý do cá nhân, do hoàn cảnh gia đình… Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa và thực sự là do tính chất công việc quá vất vả, cường độ lao động cao, áp lực nghề nghiệp lớn, nguy cơ mắc bệnh và tai nạn nghề nghiệp cao… trong khi thu nhập còn khó khăn.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 kéo dài, tình trạng quá tải công việc của nhân viên y tế luôn ở mức báo động, điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ của cán bộ y tế không đảm bảo, tiền lương và phụ cấp không đủ để lo cho gia đình. Nhất là tâm lý không được bảo vệ trong khi thực hiện nhiệm vụ cả về chuyên môn và nhiệm vụ quản lý.

Trước tình hình trên, Sở Y tế đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với cán bộ y tế để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, động viên tinh thần để cán bộ y tế gắn bó với đơn vị, đồng thời nỗ lực thực hiện kịp thời việc thanh toán các chế độ về phòng chống dịch cho cán bộ y tế.

Bên cạnh việc động viên, chia sẻ với cán bộ y tế, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản đề xuất với cấp trên về chính sách hỗ trợ tài chính, phụ cấp tiền lương; chính sách đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế dự phòng, trạm y tế xã/phường và cán bộ y tế ở một số lĩnh vực đặc thù… để cán bộ y tế yên tâm công tác và cống hiến.

“Tuy nhiên, do áp lực công việc luôn quá tải, trong khi chế độ chính sách dành cho cán bộ y tế chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống, nên tình trạng cán bộ y tế nghỉ việc vẫn diễn ra với số lượng cao và chắc chưa dừng lại” - bác sĩ Trần Thanh Thuỷ cho biết thêm.

Trước tình trạng cán bộ y tế nghỉ việc ở nhiều bệnh viện công, ông Nguyễn Đình Khánh Vân - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Đà Nẵng - thừa nhận, bên cạnh tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh. thì việc nhiều nhân viên y tế xin thôi việc đã làm ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế.

Để khắc phục tình trạng này, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Đà Nẵng đã đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Đây cũng là thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Thường trực Chính phủ, nhằm đảo bảo quyền lợi chính đáng của bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, ông Vân đề nghị UBND TP Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình y tế trọng điểm như: Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình; Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc; Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng... để đảm bảo việc chăm sóc sức khoẻ cho người dân.