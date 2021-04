Đà Nẵng: Bắt giam 14 đối tượng tiếp tay cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đây là số đối tượng (cư trú tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên…) trong đường dây tổ chức, môi giới đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, hoặc ở lại Việt Nam trái phép liên quan đến Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, trú tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian từ ngày 21/12/2020 đến ngày 29/12/2020, nhóm đối tượng này đã tổ chức đưa 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú hoặc vào Việt Nam rồi tiếp tục sang Campuchia để làm việc cho các nhóm tội phạm đánh bạc, lừa đảo qua mạng internet do người Trung Quốc điều hành.

Để đưa số người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, các đối tượng đã dùng ô tô để đón (mỗi chuyến 3-4 người) tại các điểm hẹn gần khu vực biên giới rồi chở vào TP HCM hoặc Đồng Nai với mức giá khoảng 28-40 triệu đồng/chuyến.

Sau khi đến nơi, các đầu mối khác tiếp nhận, đưa người nhập cảnh trái phép tìm cách lưu trú trái phép hoặc sang Campuchia.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ năm 2020 đến nay, lực lượng đã đấu tranh, xử lý 16 vụ tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khởi tố 55 bị can, trong đó có 11 bị can quốc tịch Trung Quốc; và đã đưa ra xét xử 7 vụ. Do lực lượng Công an tại Đà Nẵng kiểm soát chặc chẽ việc lưu trú, các cơ quan tố tụng tại Đà Nẵng xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm, phần lớn những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép không lưu trú tại Đà Nẵng mà chuyển sang Campuchia hoặc các địa phương khác.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2020, lực lượng CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) đã phát hiện đối tượng Đinh Xuân Hiền điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS 17A-178.43 có chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi qua địa phận TP Đà Nẵng. Từ vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng đã mở rộng điều tra và tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan khác.