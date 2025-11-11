Cửa Slim - Thiết kế tinh tế, nâng tầm không gian sống hiện đại

Những đường nét thanh mảnh cùng khả năng mở rộng diện kính tối đa mang đến không gian thông thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Mở rộng không gian sống với cửa Slim trượt

Trước đây, ngôi nhà của anh N.H.K sử dụng vách kính cố định để ngăn cách phòng làm việc với phòng ngủ. Tuy nhiên, là người yêu thích không gian rộng thoáng, anh luôn cảm thấy bố cục này khá gò bó và thiếu sự linh hoạt. Sau khi được người bạn là kiến trúc sư tư vấn, anh đã quyết định chuyển sang sử dụng cửa trượt Slim ray treo Eurowindow.

Khác với cửa trượt truyền thống, cửa trượt Slim ray treo Eurowindow sở hữu cơ chế đóng mở liên động thông minh, cho phép vận hành đồng thời nhiều cánh chỉ với một thao tác nhẹ, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm diện tích. Thiết kế giấu ray treo tinh tế giúp loại bỏ hoàn toàn ray sàn, giúp không gian liền mạch, rộng thoáng.

Trên thực tế, thiết kế Slim Frame (viền mảnh) đang trở thành xu hướng nổi bật trong kiến trúc hiện đại trên toàn cầu. Cửa Slim giúp tối ưu ánh sáng, mở rộng tầm nhìn và tạo cảm giác không gian như được “nối dài” tự nhiên.

Cửa trượt Slim ray treo mang đến không gian liền mạch, thông thoáng, lưu thông không khí dễ dàng

Anh N.H.K chia sẻ: “Cửa trượt Slim ray treo giúp không gian trong nhà trở nên liền mạch và thoáng sáng hơn. Khi mở hết cửa, các phòng như được kết nối thành một khối thống nhất, rất dễ chịu. Còn khi cần sự riêng tư để làm việc hay nghỉ ngơi, tôi chỉ cần kéo nhẹ cửa là có ngay không gian tách biệt. Cửa vận hành êm ái, nhẹ nhàng và gần như không phải lo bảo dưỡng.”

Cửa trượt Slim ray treo - Đảm bảo an toàn, hạn chế trượt ngã

Cũng là người yêu thích không gian thông thoáng và dễ chịu, chị H.L. Phương (Nha Trang) từng lựa chọn cửa trượt có thanh ray sàn để ngăn cách phòng khách với bếp. Giải pháp này giúp kết nối không gian linh hoạt, đồng thời hạn chế hiệu quả việc lan tỏa mùi nấu nướng ra khu vực tiếp khách. Tuy nhiên, việc phải bước qua thanh ray sàn lại khiến chị và các thành viên trong gia đình nhiều lần vấp ngã, tiềm ẩn nguy hiểm trong quá trình sinh hoạt.

Trong dịp sửa sang nhà cuối năm, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, chị Phương đã quyết định lựa chọn cửa trượt Slim ray treo Eurowindow. Thiết kế không có ray sàn mang đến mặt sàn phẳng, liền mạch, loại bỏ cảm giác vướng víu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên.

Chị Phương chia sẻ: “Lắp cửa trượt Slim ray treo giúp mặt sàn không bị ngăn cách bởi thanh ray nhôm vướng víu. Các thành viên trong gia đình tôi không còn bị vấp ngã, và các con cũng thoải mái hơn khi chạy nhảy, nô đùa trong nhà.”

Từ nay đến hết ngày 15/12/2025, tất cả các khách hàng lắp đặt cửa slim ray treo cũng như các sản phẩm cửa thông minh, cửa tự động, cửa nhôm có cầu cách nhiệt, vách kính tích hợp LED, năng lượng mặt trời, cửa gỗ Eurowindow đều đang được hưởng chương trình khuyến mãi “Mở cửa hôm nay – nhận ngay ưu đãi”.

Chương trình khuyến mãi cuối năm “Mở cửa hôm nay – nhận ngay ưu đãi” mang những phần quà hấp dẫn cho khách hàng đồng thời tiết kiệm chi phí tối ưu

Theo đó, tất cả khách hàng ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua sản phẩm cửa và vách kính cho công trình nhà riêng sẽ được giảm ngay 10% giá trị hợp đồng (trước VAT), đồng thời nhận nhiều quà tặng giá trị như iPhone 17 Pro Max 256GB, máy lọc không khí LG, robot lau kính Tahawa (Nhật Bản)… Đặc biệt, khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký sẽ được ưu đãi thêm 2%, nâng tổng mức ưu đãi lên tới 12%.

Cửa trượt Slim ray treo Eurowindow không chỉ mang đến vẻ đẹp tinh tế cho không gian sống mà còn đảm bảo sự an toàn, tiện nghi. Hãy nhanh tay tận hưởng chương trình khuyến mãi “Mở cửa hôm nay – nhận ngay ưu đãi” dịp cuối năm để lắp đặt cửa Slim ray treo cũng như các sản phẩm cửa và vách kính cao cấp Eurowindow, hoàn thiện tổ ấm sang trọng.