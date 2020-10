Chùm video kinh hoàng "siêu bão" số 9 tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung

Sáng nay, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng chức năng tại Quảng Ngãi đã phải điều một xe bọc thép để đưa một người dân đi cấp cứu do bị tăng huyết áp đột ngột.

Lưới điện 110 KV đã bị sự cố do ảnh hưởng của siêu bão Molave, khiến hàng triệu hộ dân ở khắp các tỉnh miền Trung phải chịu cảnh mất điện

Tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, mưa to kéo dài kèm theo gió lớn khiến nhiều khu dân cư bị sạt lở nặng nề.

Tại Hội An, từ 12 giờ trưa nay gió bắt đầu tăng cấp mạnh mẽ và quật đổ nhiều cây cối, kể cả cây cổ thụ. Sóng lớn đã đánh tràn lên nhiều mái nhà của người dân ở Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp.

Thị trấn Đức Phổ (Quảng Ngãi) chìm trong màn mưa như thác lũ, gió giật cấp 15 thổi điên cuồng khiến rất nhiều nhà bị tốc mái, cây cối ngã đổ ngổn ngang.

Cuối giờ sáng nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PT-NT) Trần Quang Hoài và đoàn công tác đã có chuyến thực địa vệt sạt lở bờ biển Hội An để nắm tình hình báo cáo về Sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 đặt tại Đà Nẵng.

Tại vùng ven biển Cẩm An, Cửa Đại, gió đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà trong đó có cả cơ sở lưu trú. Trong khu vực phố cổ Hội An, hàng chục cây lớn bị quật gãy đổ nằm ngổn ngang ven đường. Mực nước tại Hội An hiện đang dao động ở báo động 1, khiến đường Bạch Đằng ngập sâu và tràn lên một số tuyến đường khác ven sông Hoài.

Ngành y tế tỉnh Bình Định cho biết, thiệt hại do bão số 9 gây ra chủ yếu là đổ ngã cây xanh, tốc la phông một số khoa, phòng của vài bệnh viện; có 3 trạm y tế bị tốc mái nhà (khối nhà cũ, xuống cấp). Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người của nhân viên y tế. Trong điều kiện khó khăn do bão số 9 đang hoành hành, công tác cấp cứu bệnh nhân tại các tỉnh thành vẫn được bảo đảm.

Mưa lớn và ảnh hưởng đến đường dây 110 KV khiến nhiều tỉnh miền Trung mất điện. Tuy trong điều kiện mất điện nhưng TTYT Phù Mỹ vẫn hoàn thành ca mổ đẻ thành công, các trường hợp cấp cứu được xử lý tại chỗ và sau đó đã chuyển về BVĐK tỉnh Bình Định an toàn. Toàn bộ bệnh nhân được đảm bảo thực phẩm, nước uống và thuốc, các bệnh nhân nghèo được bệnh viện hỗ trợ suất ăn.

Tỉnh Bình Định cập nhật thông tin mới nhất, hiện tại các đơn vị trên địa bàn đang khẩn trương dọn dẹp để có thể trở lại hoạt động bình thường sớm nhất. Công tác chuẩn bị ứng phó bão số 9 được thực hiện khá tốt và sớm nên phần nào giảm được thiệt hại.