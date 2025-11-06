Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh 2 giải thưởng lớn tại Vietnam Golf Excellence Awards 2025

Hệ thống giải thưởng Vietnam Golf Excellence Awards 2025 đã tôn vinh Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG với 2 giải thưởng lớn “Thành tựu trọn đời” và “Tầm nhìn Golf Việt Nam”.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp quan trọng, bền bỉ và mang tính định hình của Bà Nguyễn Thị Nga đối với sự phát triển của ngành gôn Việt Nam trong suốt hơn ba thập kỷ qua.

Bà Nguyễn Thị Nga được vinh danh với giải thưởng “Thành tựu trọn đời’ tại Lễ trao giải Vietnam Golf Excellence Awards 2025

Giải thưởng “Thành tựu trọn đời - Vietnam Golf Hall of Fame Award” tôn vinh tầm ảnh hưởng sâu rộng của Bà Nguyễn Thị Nga đối với sự phát triển gôn tại Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và đam mê cháy bỏng dành cho môn thể thao tinh hoa này, bà Nguyễn Thị Nga đã kiến tạo nên hệ sinh thái gôn BRG Golf toàn diện và hiện đại hàng đầu Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo gôn trong nước và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ gôn khu vực và thế giới.

Bà Nguyễn Thị Nga luôn hướng đến việc xây dựng sân gôn theo hướng xanh, thông minh và thử thách, các sân gôn không chỉ đạt tiêu chuẩn thi đấu giải quốc tế mà còn đảm bảo yếu tố bảo tồn thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Với triết lý “phát triển hài hòa giữa con người - thể thao - thiên nhiên”, bà Nguyễn Thị Nga đã vinh dự được nhận giải thưởng “Tầm nhìn Golf Việt Nam - Vietnam Golf Visionary Award”.

Bà Nguyễn Thị Nga được vinh danh với giải thưởng “Tầm nhìn golf Việt Nam” tại Vietnam Golf Excellence Awards 2025

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, BRG Golf còn tiên phong trong việc kết nối gôn với du lịch cao cấp, tạo nên mô hình “Golf & Leisure” đặc trưng, đóng góp quan trọng cho mục tiêu phát triển du lịch gôn Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hiện tại, BRG Golf đang vận hành và quản lý hệ thống 9 sân gôn đẳng cấp thế giới tại 6 tổ hợp gồm Kings Island Golf Resort (Hà Nội), Ruby Tree Golf Resort (Hải Phòng), Legend Hill Country Club (Hà Nội), Legend Danang Golf Resort (Đà Nẵng), Legend Valley Country Club (Hà Nam) và Golden Sands Golf Resort (Huế) thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm.

Được tổ chức 5 năm một lần, Vietnam Golf Excellence Awards là hệ thống giải thưởng uy tín được Vietnam Golf & Leisure khởi xướng với sự đồng hành của các cơ quan quản lý, hiệp hội và tổ chức quốc tế, nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cá nhân và tổ chức tiên phong trong hành trình phát triển gôn Việt Nam đồng thời truyền cảm hứng đổi mới và phát triển xanh.

Hội đồng Giám khảo của giải thưởng bao gồm đại diện từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), Liên đoàn Công nghiệp Golf châu Á (AGIF), GEO Foundation, APGC và Vietnam Golf & Leisure, đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong quá trình xét chọn.