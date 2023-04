Cận cảnh thử nghiệm robotaxi độc đáo của công ty khởi nghiệp Mỹ trong va chạm giao thông

“Chúng tôi đã chế tạo robotaxi của công ty từ ban đầu. Bây giờ, để thực sự kiểm tra khả năng đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ phá hủy nó.” Đó là cảm nghĩ được chia sẻ bởi nhà phát triển robotaxi Zoox khi hãng xe đặt mục tiêu sớm ra mắt công chúng chiếc xe điện không người lái thực sự của doanh nghiệp.

Trong phần cuối cùng của seria video trên kênh YouTube “Đưa Zoox vào thử nghiệm” , Zoox chia sẻ những tính năng an toàn độc đáo trong thiết kế robotaxi của doanh nghiệp, bao gồm nhiều cảnh quay phá hủy chiếc EV này.

Zoox là công ty khởi nghiệp Mỹ, chuyên sâu về xe tự lái, đã có gần một thập kỷ phát triển nhằm đưa công nghệ robotaxi độc đáo vào phục vụ công cộng. Sau khi được Amazon mua lại hoàn toàn với giá khổng lồ 1,2 tỷ USD, Zoox có được nguồn vốn cần thiết để tiếp tục phát triển một xe điện hoàn toàn độc lập cho thị trường robotaxi, chứ không phải thay thế và trang bị thêm những phương tiện hiện có như hầu hết các đối thủ xe tự lái cạnh tranh.

Cuối năm 2020, công ty lần đầu tiên giới thiệu chiếc robotaxi điện chạy hoàn toàn bằng điện với bộ pin khổng lồ 133 kWh, không có bàn đạp và vô lăng. Đội xe tự lái cấp độ 3 đã đi qua San Francisco, Las Vegas và Seattle với hơn một triệu dặm tự trị. Zoox trở thành công ty đầu tiên tự chứng nhận xe điện chở khách hoàn toàn tự động, được chế tạo có mục đích với với Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang (FMVSS) của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Rất lâu trước khi ra mắt chiếc robotaxi độc đáo này, Zoox đã thực hiện hàng nghìn thử nghiệm va chạm mô phỏng áo, trước khi chính công ty chế tạo nguyên mẫu robotaxi. Năm 2019, Zoox hoàn thành vòng thử nghiệm va chạm đầu tiên trong vòng thử nghiệm lặp đầu tiên của robotaxi tối giản, sử dụng dữ liệu thu được để hoàn thiện thiện phiên bản hiện nay.

Khi Zoox tiếp tục thử nghiệm trên đường công cộng với các nhân viên của công ty ở California, doanh nghiệp đang tiến gần hơn đến thương mại hóa robotaxi và có dữ liệu hiệu suất thử nghiệm va chạm mới nhất, thúc đẩy sự tin tưởng về thành công trong tương lai của xe tự lái trên đường giao thông.

Robotaxi độc đáo của Zoox mang đến sự an toàn cho tất cả hành khách

Quan sát robotaxi Zoox, rõ ràng thiết kế của phương tiện hoàn toàn không giống bất cứ một chiếc xe nào. Xây dựng EV từ bản vẽ đầu tiên, nhóm nghiên cứu cho biết, điều này cho phép đẩy mạnh những tính năng thiết kế nằm ngoài các giải pháp hiện có, nhưng đồng thời, ý tưởng độc đáo này cũng tạo ra những lo ngại về an toàn đặc biệt cần được giải quyết.

Zoox được giao nhiệm vụ đối mặt với thách thức đặc biệt về an toàn cho hành khách vì các tính năng trước đây trên những phương tiện chở khách truyền thống hướng đến những người ngồi ở ghế trước, túi khí có thể được triển khai từ bảng điều khiển. Loại bỏ hoàn toàn những bộ phận của bảng điều khiển thông thường, Zoox phải tìm ra phương thức tiếp cận mới trong khi vẫn tuân thủ những quy định an toàn tương tự như mọi phương tiện cơ giới khác.

Giải pháp là túi khí kiểu móng ngựa độc đáo bao quanh tất cả hành khách đồng thời bảo vệ khỏi va chạm cả phía trước và bên hông. Zoox tuyên bố, mục tiêu đặt ra là cung cấp cho mọi chỗ ngồi trong robotaxi mức độ an toàn cao nhất có thể, thay đổi kịch bản trên các phương tiện truyền thống, chỉ có thể đảm bảo an toàn cho ghế trước. Ông Markus Jost, quản lý cấp cao về an toàn phương tiện đã viết:

“Là một phần của ý tưởng, vượt xa những gì được yêu cầu, chúng tôi đã áp dụng những yêu cầu về hiệu suất FMVSS cho mọi vị trí ngồi phía sau của phương tiện. Khái niệm này đặt ra một tiêu chuẩn cao hơn so với một phương tiện cơ giới thông thường.

Một tính năng thiết kế khác giúp hoạt động di chuyển trên robotaxi Zoox hiệu quả, mang lại sự an toàn bổ sung là vùng hấp thụ xung lực của EV khi va chạm. Do chiếc xe được thiết kế để di chuyển hiệu quả trên những khúc cua hẹp nên phương tiện siêu nhỏ gọn, không có chỗ để bị bóp méo khi va chạm. Tính năng này được thể hiện khá rõ ràng trong video thử nghiệm va chạm.

Bằng giải pháp dịch chuyển module điều khiển và động cơ vào bên trong không gian nhỏ gọn của kiến trúc EV độc quyền do Zoox thiết kế, phương tiện này có thể hấp thụ phần lớn tác động, phân tán lực xung kích trước khi lan truyền tới hành khách bên trong. Zoox mạnh dạn tuyên bố rằng, thiết kế kiến trúc của robotaxi không chỉ là thiết kế đầu tiên cho dòng xe robot tự động mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp ô tô trong tương lai.

Với những kết quả thử nghiệm va chạm đầy hứa hẹn đang được thực hiện, Zoox ngày càng tiến gần hơn đến khả năng đưa robotaxi vào các hoạt động giao thông công cộng được thương mại hóa ở Mỹ trong tương lai không xa.

Theo Electrek