Cán bộ, nhân viên Văn Lang Empire T&T Golf Club sẽ được NTK Lê Thanh Hòa thiết kế đồng phục riêng

Văn Lang Empire T&T Golf Club và Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa vừa chính thức ký kết hợp tác, khởi động dự án sáng tạo đồng phục lấy cảm hứng từ văn hóa thời kỳ Văn Lang – vùng đất Tổ của người Việt.

Ngày 12/8/2025, tại Phú Thọ, Văn Lang Empire T&T Golf Club và Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã chính thức ký kết hợp tác, khởi động dự án sáng tạo đồng phục lấy cảm hứng từ văn hóa thời kỳ Văn Lang – vùng đất Tổ của người Việt.

Việc hợp tác giữa Văn Lang Empire T&T Golf Club và Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa trong dự án thời trang golf tới đây được xem như bước đi chiến lược, kết hợp yếu tố thẩm mỹ, giá trị di sản và bản sắc thương hiệu, nhằm nâng tầm trải nghiệm tại điểm đến golf - nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất miền Bắc.

Tôn vinh di sản, xây dựng bản sắc thương hiệu riêng

Theo thỏa thuận hợp tác, Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa sẽ thiết kế đồng phục cho toàn bộ cán bộ, nhân viên sân golf, dựa trên các biểu tượng văn hóa Văn Lang như họa tiết trống đồng Đông Sơn, chim Lạc… Các thiết kế hướng đến sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng yêu cầu tiện dụng, phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp, theo đúng tinh thần “Tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam” mà T&T Group theo đuổi trong các dự án bất động sản, đặc biệt là bất động sản golf – nghỉ dưỡng.

Ông Nhữ Văn Hoan- TGĐ T&T Golf và Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tại lễ ký kết hợp tác

Ông Nhữ Văn Hoan, Tổng Giám đốc T&T Golf khẳng định, dưới bàn tay tài hoa của Lê Thanh Hòa - nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam hiện nay, nét đẹp Văn Lang xưa sẽ được kết hợp hài hòa với phong cách hiện đại, tạo nên những bộ đồng phục ấn tượng cho cán bộ nhân viên Văn Lang Empire T&T Golf Club. Đây cũng là điều chưa từng có ở một sân golf Việt Nam trước đây.

Những bộ trang phục mới của Văn Lang Empire T&T Golf Club sẽ trở thành biểu tượng văn hoá sống động, góp phần quảng bá hình ảnh Văn Lang Empire T&T Golf Club cùng các giá trị văn hoá Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Mỗi nhân viên sân golf khi khoác lên mình đồng phục mang dấu ấn Văn Lang sẽ đều là một “đại sứ văn hoá” lan toả niềm tự hào và tinh thần đất Tổ.

“Dự án hợp tác lần này không chỉ mang đến diện mạo mới cho đội ngũ Văn Lang Empire T&T Golf Club, mà còn là cách mà T&T Golf và Văn Lang Empire T&T Golf Club kể câu chuyện vùng đất Vua Hùng tới bạn bè trong và ngoài nước, thông qua ngôn ngữ thời trang”, Tổng Giám đốc T&T Golf Nhữ Văn Hoan nhấn mạnh.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã có buổi khảo sát thực tế để hiểu về câu chuyện văn hóa của Văn Lang Empire T&T Golf Club

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cho biết, anh sẽ khéo léo lồng ghép các hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hoá xưa trong các thiết kế trang phục cho Văn Lang Empire T&T Golf Club, vừa tôn vinh di sản, vừa mang hơi thở đương đại.

Sự hợp tác này không chỉ thể hiện cam kết gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống của Văn Lang Empire T&T Golf Club, mà còn là bước tiến chiến lược trong việc nâng tầm thương hiệu, đưa nơi đây trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa đặc sắc của ngành golf và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần quảng bá di sản Việt Nam ra thế giới.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nổi tiếng với những bộ sưu tập mang vẻ đẹp tinh tế, đậm chất Á Đông, từng đồng hành cùng nhiều Hoa hậu, Á hậu, nghệ sĩ Việt Nam và góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế lớn.

Văn Lang Empire T&T Golf Club – Kiệt tác sân golf mang dấu ấn văn hóa Việt

Tọa lạc tại vùng đất Tổ Phú Thọ, Văn Lang Empire T&T Golf Club là sân golf đầu tiên của T&T Golf (thành viên Tập đoàn T&T Group). Với quy mô khoảng 168 ha, Văn Lang Empire T&T Golf Club là dự án golf có quy mô lớn nhất tại tỉnh Phú Thọ tính đến thời điểm hiện tại và được đánh giá sẽ trở thành sân golf 36 hố đẳng cấp quốc tế hàng đầu tại khu vực miền Bắc.

Nhằm mang đến cho các golfer và du khách những trải nghiệm golf theo chuẩn quốc tế, T&T Golf đã hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới trong thiết kế, thi công, quản lý vận hành sân golf như nhà thiết kế sân Golf lừng danh thế giới - huyền thoại “Cá mập trắng” Greg Norman, Flagstick Asia - đơn vị tư vấn quản lý thi công sân Golf với hơn 100 dự án xây dựng sân Golf nổi tiếng tại hàng chục quốc gia trên thế giới, Belt Collin - đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan nổi tiếng và đơn vị quản lý vận hành - Tập đoàn 54.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cũng đã chính thức đồng hành cùng Văn Lang Empire T&T Golf Club với vai trò là Đại sứ thương hiệu.

Sân Văn Lang Empire T&T Golf Club

Với triết lý hướng đến sự bền vững, Văn Lang Empire T&T Golf Club là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố địa hình và vẻ đẹp tự nhiên của địa phương để tạo nên một sân golf World Class đầy thách thức và ấn tượng nhưng vẫn mang nét bản sắc văn hóa vùng trung du Phú Thọ. Thiết kế của sân golf Văn Lang Empire Golf Club lấy cảm hứng từ huyền tích trận chiến “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, tái hiện dấu ấn vàng son của nhà nước Văn Lang, của đất Tổ Vua Hùng. Mỗi đường golf, mỗi chi tiết cảnh quan đều được đội ngũ T&T Golf và các đối tác dành nhiều tâm huyết, phản ánh sự giao thoa hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, giữa thiên nhiên và con người.

Văn Lang Empire T&T Golf Club

Ông Nhữ Văn Hoan, Tổng Giám đốc T&T Golf cho biết, với sự đầu tư bài bản và tầm nhìn phát triển dài hạn của Tập đoàn T&T Group, Văn Lang Empire T&T Golf Club được kiến tạo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật giữa lòng thiên nhiên. Nơi đây không chỉ là sân chơi golf đẳng cấp, mà còn là không gian kết nối tinh thần thể thao với giá trị văn hóa, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng golfer thế giới.