Các hãng điện thoại hàng đầu Trung Quốc sụt giảm mạnh thị phần

Các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu trong quý đầu tiên năm 2022 chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh nhất kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và nhu cầu mua sắm điện thoại mới suy giảm khiến thị phần của 3 nhà cung cấp thiết bị cầm tay hàng đầu của Trung Quốc cũng rơi theo.

Một báo cáo của công ty nghiên cứu công nghệ Canalys, các lô hàng điện thoại thông minh đã giảm 11% trong quý trước do sự không chắc chắn của thị trường. Được biết, các lô hàng năm nay thậm chí còn thấp hơn 13% so với cùng kỳ năm 2020 khi sự gián đoạn do đại dịch đã ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu điện thoại thông minh trên toàn thế giới.

Nicole Peng, phó chủ tịch phụ trách mảng di động của Canalys cho biết: “Nhiều quốc gia đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến trong số ca Covid-19 (trong quý đầu tiên) do biến thể Omicron, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng cao đã giúp bình thường hóa hoạt động một cách nhanh chóng. Ngoài ra, các nhà cung cấp cũng phải đối mặt với sự không chắc chắn do cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine cũng như hàng loạt nhà máy buộc phải đóng cửa tại Trung Quốc và mối đe dọa lạm phát. Tất cả những điều này đã làm giảm nhu cầu của người dùng trong quý đầu tiên năm 2022".

Theo Canalys, các nhà cung cấp điện thoại thông minh Android lớn của Trung Quốc là Xiaomi Corp, Oppo và Vivo đã đánh mất phần lớn thị phần của mình trong quý trước. Ngược lại, các nhà cung cấp smartphonne hàng đầu là Samsung Electronics và Apple lại tăng thị phần của họ trong cùng thời điểm này.

Bảng thống kê lô hàng toàn cầu mới nhất đã phản ánh những thách thức gay gắt mà các nhà cung cấp thiết bị cầm tay Android hàng đầu phải đối mặt tại Trung Quốc - thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Ngoài sự thiếu hụt chất bán dẫn việc đứt gẫy các chuỗi cung ứng khác, những nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc còn phải đối mặt với cuộc xung đột tại Ukraine làm gia tăng áp lực lạm phát ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Sự chậm lại ở Trung Quốc do đại dịch đã làm tăng nhu cầu tìm kiếm các nguồn cung cấp linh kiện phù hợp cho các thương hiệu điện thoại thông minh nội địa hàng đầu của nước này. Điều đó đặc biệt đúng với Oppo và Vivo, những công ty đã xuất xưởng tới 70% điện thoại thông minh của họ tại thị trường quê nhà, theo Peng của Canalys. Ngoài ra, các nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu của Trung Quốc cũng phải đối đầu với đối thủ lâu đời tại thị trường quê nhà của họ - Apple.

Vào tháng 2, doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc “lần đầu tiên vượt qua Mỹ kể từ tháng 4 năm 2020”, đồng thời giành được thị phần từ Huawei Technologies Co tại thị trường nội địa, theo một bài đăng trên Twitter của Counterpoint Research.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và trước đây là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất của Trung Quốc, đã gặp khó khăn ở trong và ngoài nước vì các hạn chế thương mại bị thắt chặt của Hoa Kỳ áp đặt vào năm 2020, bao gồm quyền truy cập vào các chip được phát triển hoặc sản xuất bằng công nghệ của Hoa Kỳ, từ mọi nơi.

Nhu cầu cao đối với iPhone tại Trung Quốc dự kiến ​​cũng sẽ ảnh hưởng đến thị phần nội địa của Xiaomi, theo tweet của Counterpoint hôm thứ Ba. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Xiaomi Lei Jun cho biết vào tháng 2 rằng công ty sẽ tập trung vào phân khúc cao cấp của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu để tăng cường sự cạnh tranh đối với Apple.

Tuy nhiên, chuỗi cung ứng của Apple tại đại lục cũng có thể phải đối mặt với sự gián đoạn kéo dài do các biện pháp kiểm soát chặt chẽ Covid-19 của chính phủ Trung Quốc. Các nhà chức trách chính quyền địa phương ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, gần đây đã quyết định đặt một số khu vực trong Khu kinh tế Trịnh Châu trong diện kiểm dịch.

Được biết, khu vực này là nơi có nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới do Tập đoàn Công nghệ Foxconn điều hành. Tuy nhiên, nhà cung cấp Foxconn của Apple cho biết tổ hợp sản xuất của họ ở Trịnh Châu vẫn hoạt động bình thường trong bối cảnh kiểm soát đại dịch hiện tại từ chính phủ, theo báo cáo của Henan Daily.

Theo SCMP