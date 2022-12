Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Cần đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh

Kinh tế phục hồi nhanh, nhưng không đồng đều

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng diễn ra hôm nay, 9/12, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng - cho biết: Kinh tế TP có tốc độ phục hồi nhanh, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, nổi bật GRDP năm 2022 tăng 14,05% so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng GRDP.

Trong đó, dịch vụ tăng 17,85%, công nghiệp và xây dựng tăng 6,39%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,39%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 23.578 tỷ đồng, 120,1% dự toán, tăng 3,5% so với năm 2021; trong đó, thu nội địa 18.348 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 5.201 tỷ đồng, đạt 115,6% dự toán.

Năm 2022, mức độ phục hồi kinh tế của Đà Nẵng khá nhanh, quy mô nền kinh tế TP ước đạt hơn 125.219 tỷ đồng, quy mô tăng thêm hơn 17.381 tỷ đồng so với năm 2021 và cao hơn cùng kỳ năm 2019 là 14.032 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 120% dự toán. Đặc biệt, du lịch của Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2021.

Tính đến ngày 15/11, Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, gấp 2 lần về số vốn so với cùng kỳ 2021; cấp mới 42 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 69,4 triệu USD, đạt 46,39% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 30/11, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt 3.950 tỷ đồng, bằng 66,2% kế hoạch Trung ương giao và đạt 50,1% kế hoạch HĐND TP giao.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Triết cho rằng: “Kinh tế của Đà Nẵng phục hồi khá nhanh, nhưng chưa đồng đều, một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, thu hút FDI giảm về số vốn so cùng kỳ. Việc triển khai đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới còn chậm. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng do lạm phát tăng cao, đứt gãy nguồn nguyên liệu, thiếu hụt đơn hàng”.

Bên cạnh đó, tiến độ lập quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch các phân khu, một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng đạt thấp, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cả năm. Tính đến ngày 31/11, tiến độ giải ngân của Đà Nẵng mới đạt 67,5% kế hoạch Trung ương giao và đạt 54,4% kế hoạch HĐND TP giao.

Tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết, Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2023 là "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

“Để đạt được các chỉ tiêu trong Nghị quyết năm 2023 của Thành ủy, đề nghị toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết tâm, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, phải chủ động, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không chủ quan, thỏa mãn, không trông chờ, ỷ lại với nhiều hành động quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả hơn”- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Quảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đánh giá kết quả triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các chính sách theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung triển khai kế hoạch phục hồi các ngành kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn, thế mạnh của TP nhưng sụt giảm trong năm 2022.

“Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh theo các Đề án, chương trình đã đề ra và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, tái thiết đô thị, khu dân cư xuống cấp, chung cư, nhà ở xã hội, dự án thoát nước; xây dựng bản đồ ngập úng, hệ thống cảnh báo ngập úng. Triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - TP Môi trường” giai đoạn 2021-2030”- ông Quảng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, các cơ quan, địa phương cần tập trung triển khai nhiệm vụ “đảm bảo an sinh xã hội”; chú trọng giải quyết tốt các vấn đề xã hội; quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc quan điểm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội và gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng các Chương trình TP “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu các cấp cần nêu cao cảnh giác, chủ động kiểm soát có hiệu quả hơn nữa dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; khắc phục tư tưởng chủ quan, buông xuôi trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc tiêm phòng dịch COVID-19, phòng, chống các dịch bệnh sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ; bảo đảm năng lực phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh của hệ thống y tế TP.

Đặc biệt, cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn mà ngành y tế TP đang đối mặt, nhất là giải quyết sớm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại bệnh viện công.