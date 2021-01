Bị chê thiếu sáng tạo, Viettel thay mới: Không còn câu slogan huyền thoại Hãy nói theo cách của bạn

Ngày 7/1, Tập đoàn Công nghệ viễn thông Quân đội Viettel đã công bố thay đổi bộ nhận diện thương hiệu để phù hợp với con đường, chiến lược phát triển của Tập đoàn trong bối cảnh mới.

Trong suốt 16 năm qua, hình ảnh thương hiệu của Viettel gắn liền với màu xanh-vàng-trắng chủ đạo trong logo, cùng câu slogan "Say it your way - Hãy nói theo cách của bạn". Bộ nhận diện này ra đời trong bối cảnh Tập đoàn này mới chỉ kinh doanh dịch vụ viễn thông VOIP 178.

Câu slogan "Hãy nói theo cách của bạn" thể hiện sự lắng nghe, thấu hiểu từng cá nhân khách hàng. Còn 3 màu xanh-vàng-trắng thể hiện yếu tố quân đội, nhà nước, thiên thời địa lợi nhân hoà, đoàn kết.

Tuy nhiên, hiện Viettel không chỉ đơn thuần là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà đã vươn mình thành một tập đoàn công nghiệp công nghệ lớn, lấn sân vào 3 khối kinh doanh mới, bao gồm: an minh mạng, sản xuất thiết bị viễn thông (ví dụ 5G), công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

"Khách hàng nhận định chúng tôi rằng Viettel giống như một người trung niên tốt bụng, quan tâm và đáng tin cậy, tuy nhiên ít sáng tạo và năng động quá. Chúng tôi luôn coi trọng công nghệ và sáng tạo nhưng nhận thức của mọi người về khía cạnh này về Viettel còn mờ nhạt. Chính vì vậy rất cần thiết để tái tạo thương hiệu của mình, để cam kết rằng Viettel là một doanh nghiệp công nghệ, sáng tạo", ông Lê Đăng Dũng - Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nói thêm.

Đồng thời, trong môi trường số, các ứng dụng của Viettel với bộ nhận diện cũ không còn phù hợp, rất khó để nhận ra nên cần làm cho thương hiệu trở nên nhẹ nhàng, rõ ràng hơn.

Theo đó, bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel đã đổi màu chủ đạo từ xanh sang đỏ, thể hiện sức trẻ, khát khao và đam mê.

Câu slogan "Say it your way" được rút gọn lại thành "Your way - Theo cách của bạn", với hàm ý trao quyền, truyền cảm hứng cho khách hàng để họ thực hiện mong muốn của chính mình. Ngoài ra, câu slogan không còn dấu ngoặc kép để phù hợp với các nền tảng số, dấu "chấm" trên chữ "i" là dấu hiệu của giao tiếp người dùng trên nền tảng số. Chữ được viết thường thay vì in hoa để tạo sự gần gũi.

Tổng giám đốc Viettel cho biết thương hiệu mới đồng hành với tập đoàn ít nhất 10-15 năm tiếp theo.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị