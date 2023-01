Apple tiếp tục thống trị thị trường điện thoại Trung Quốc

Theo dữ liệu của Counterpoint Research, iPhone chiếm gần 24% doanh số bán điện thoại thông minh của Trung Quốc trong ba tháng cuối năm 2022. Các nhà nghiên cứu cho biết, Apple đứng đầu về thị phần so với tất cả các nhà sản xuất trong 3 tháng cuối năm. Tính trong cả năm 2022, Apple lần đầu tiên giành vị trí nhà bán điện thoại lớn thứ hai Trung Quốc. Số iPhone xuất xưởng trong quý IV/2022 bị sụt giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng mức giảm nhỏ hơn so với các đối thủ đến từ Trung Quốc như Vivo, Oppo, Xiaomi, nhờ đó Apple giành vị trí dẫn đầu.

Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã bị ảnh hưởng do suy thoái kinh tế, lạm phát và lãi suất gia tăng. Chi tiêu của khách hàng đã giảm mạnh, thị trường Trung Quốc ghi nhận mức giảm hai con số tại một số thời điểm trong năm.

Số liệu IDC mới công bố cho thấy trên toàn cầu, tất cả các thương hiệu smartphone lớn đều đang thụt lùi, giảm số lượng hàng xuất xưởng ngay trong mùa mua sắm cuối năm. Các nhà bán lẻ bán hàng tồn kho thay vì nhận các lô hàng mới, và sẽ tiếp tục chiến lược này trong năm 2023, theo các nhà phân tích tại IDC.

Tại phiên họp thông báo kết quả kinh doanh quý III/2022, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết nhu cầu đối với dòng sản phẩm iPhone 14 Pro vẫn cao bất chấp kinh tế khó khăn và lạm phát, đồng thời thừa nhận do bị gián đoạn tại các nhà máy, dòng máy này sản xuất không kịp nhu cầu.

Tương tự như đánh giá của IDC về số smartphone xuất xưởng giảm mạnh trong năm 2022 và nhiều khả năng chưa phục hồi trong năm 2023, Tim Cook cũng lưu ý với các nhà đầu tư xu hướng chung của ngành smartphone là nhu cầu tiêu dùng sụt giảm. Năm 2022, số điện thoại Apple cho xuất xưởng giảm 4% so với năm 2021, theo IDC.

Nhà phân tích Archie Zhang của công ty nghiên cứu công nghệ toàn cầu Counterpoint có trụ sở tại Bắc Kinh nhận định, "chúng tôi không mong đợi bất kỳ sự tăng trưởng bùng nổ nào về doanh số bán điện thoại thông minh trong năm nay. Tuy nhiên, vẫn có thể mong đợi một sự phục hồi nhẹ".

Sau quý đầu tiên, khi đời sống xã hội của đất nước trở lại bình thường, ông Zhang dự đoán rằng doanh số bán điện thoại thông minh sẽ tăng lên.

