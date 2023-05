Apple thắng lớn, thu về một tỉ USD chỉ sau 4 ngày

Vào ngày 17 tháng 4, Apple đã công bố dịch vụ gửi tiền lãi suất cao mới của mình thông qua Goldman Sachs. Tài khoản tiết kiệm có lãi suất hàng năm là 4,15% — cao hơn gần 10 lần so với mức trung bình toàn quốc là 0,35%. Tài khoản có thể được thiết lập trực tiếp trong ứng dụng Wallet của iPhone.

Giờ đây, chỉ sau vài tuần, có vẻ kế hoạch Apple "lấn sân" sang lĩnh vực ngân hàng đang được đền đáp.

Hai nguồn tin giấu tên chia sẻ với Forbes rằng vào ngày đầu tiên ra mắt dịch vụ tài khoản tiết kiệm, tiền gửi đã đạt gần 400 triệu USD. Đến ngày thứ tư, số tiền gửi lên tới 990 triệu USD và vào cuối tuần ra mắt, khoảng 240.000 tài khoản đã được kích hoạt.

Thành công chỉ sau một đêm của tài khoản tiết kiệm của Apple có thể là do quy trình đăng ký dễ dàng, vốn đã được tích hợp sẵn trên iPhone. Ngoài ra, với lãi suất cao 4,15%, Apple đã định vị tài khoản tiết kiệm của mình là một dịch vụ khó có thể từ chối.

Dịch vụ tài khoản tiết kiệm của Apple đã gia nhập thị trường trong bối cảnh ngân hàng đang trong thời kỳ hỗn loạn và cấm người dùng gửi nhiều hơn giới hạn bảo hiểm FDIC là 250.000 USD.

Dịch vụ gửi tiết kiệm của Apple đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các tổ chức tài chính để thu hút và giữ lại tiền gửi sau hàng loạt vụ đổ vỡ ngân hàng. First Republic Bank là tổ chức tài chính mới nhất đổ vỡ do niềm tin vào ngành bị lung lay.

Ngân hàng First Republic đã bán phần lớn tài sản của mình cho JPMorgan Chase, bao gồm 92 tỉ USD tiền gửi. Cổ phiếu của ngân hàng đã giảm 97% từ đầu năm nay. First Republic đã báo cáo số tiền gửi là 104,5 tỉ USD vào cuối quý đầu tiên, giảm so với số tiền 176,4 tỉ USD trong quý trước. Số tiền gửi trong quý đầu tiên bao gồm khoản tài trợ khẩn cấp trị giá 30 tỉ USD được gửi bởi các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase và Bank of America.

Goldman Sachs đang cố gắng thu hút tiền của người tiêu dùng bằng cách tiếp cận 2 tỉ chủ sở hữu iPhone của Apple. Hiện tại, tài khoản tiết kiệm mới chỉ dành riêng cho chủ thẻ tín dụng của Apple, Apple Card. Khách hàng có thể mở tài khoản tiết kiệm trong vòng chưa đầy một phút trực tiếp từ iPhone của mình. Phần lời của Apple Card, được gọi là tiền mặt hàng ngày, sẽ được tự động chuyển vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất cao.

Khách hàng có thể theo dõi số dư và tiền lãi nhận được từ bảng thống kê tích hợp trong ví của Apple. Trước khi ra mắt tài khoản tiết kiệm, khoản tiền mặt hàng ngày sẽ được tự động chuyển vào Apple Cash, một loại thẻ trả trước kỹ thuật số do Green Dot Bank phát hành.

Crone Consulting ước tính rằng hàng năm 3,8 tỉ USD được gửi vào Apple Cash từ Apple Card, số tiền này hiện sẽ chuyển vào tài khoản tiết kiệm. Được biết, tài khoản tiết kiệm lãi suất cao của Apple không thể vượt quá giới hạn bảo hiểm FDIC, 250.000 USD.

Nhiều ngân hàng truyền thống ở Mỹ đang gặp khó khăn trong việc duy trì lãi suất mới sau đợt tăng lãi suất đồng loạt của Fed. Hiện rất ít ngân hàng có thể đáp ứng được mức lãi suất tài khoản tiết kiệm của Apple là 4,15%.

Nhiều ngân hàng kỹ thuật số có thể cung cấp lãi suất cao hơn, ví dụ như Bask Bank - một bộ phận của Texas Capital Bank, cung cấp tài khoản tiết kiệm với lãi suất hàng năm 4,75%. Các fintech như Current, Varo và LendingClub cũng có thể cung cấp lãi suất lên đến 4,25%. Tuy nhiên, quyết định của khách hàng vẫn là yếu tố quan trọng trong các dịch vụ tài chính, đặc biệt là trong ngành ngân hàng. Do đó, ưu điểm lớn nhất của Apple và Goldman có thể là trải nghiệm người dùng mượt mà và tích hợp trên iPhone.

Theo Forbes, Entrepreneuer