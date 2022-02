Apple biến iPhone thành máy quẹt thẻ với tính năng Tap to Pay

Apple đã công bố kế hoạch giới thiệu tính năng Tap to Pay mới cho iPhone, biến thiết bị này trở thành một chiếc máy quẹt thẻ . Công ty cho biết vào cuối năm nay, các thương gia Hoa Kỳ sẽ có thể chấp nhận Apple Pay và các khoản thanh toán không tiếp xúc khác, bao gồm cả Google Pay, bằng cách sử dụng iPhone và ứng dụng iOS do đối tác hỗ trợ.

Tính năng này sẽ được cập nhật với các dòng máy từ iPhone XS trở lên. Tap to Pay trên iPhone sẽ khả dụng cho các nền tảng thanh toán và nhà phát triển ứng dụng như một tùy chọn thanh toán cho khách hàng của họ. Stripe sẽ là nền tảng thanh toán đầu tiên cung cấp tính năng Tap to Pay trên iPhone cho khách hàng thông qua ứng dụng Shopify mới. Apple cho biết các nền tảng và ứng dụng thanh toán bổ sung sẽ xuất hiện vào cuối năm nay.

Sau khi tính năng Tap to Pay trên iPhone ra mắt, người bán có thể chấp nhận thanh toán không tiếp xúc thông qua một ứng dụng iOS hỗ trợ. Khi thanh toán, người bán sẽ yêu cầu khách hàng giữ iPhone hoặc Apple Watch của họ gần iPhone của người bán và thanh toán sau đó sẽ được hoàn tất một cách an toàn và nhanh chóng bằng công nghệ NFC. Được biết các thiết bị không cần phần cứng bổ sung để sử dụng tính năng thanh toán không tiếp xúc. Apple cũng nói rằng với Tap to Pay trên iPhone, dữ liệu thanh toán của khách hàng được bảo vệ, tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua tính năng này đều được mã hóa.

Theo đó, tính năng Tap to Pay mà Apple vừa giới thiệu trên iPhone sẽ trực tiếp cạnh tranh với máy POS, phương thức thanh toán phổ biến nhất tại Mỹ. Nó cũng giúp Táo khuyết tham gia sâu hơn vào thị trường thanh toán không chạm, với tổng giá trị tới 1.700 tỷ USD, theo nghiên cứu của Research and Markets.

Apple Pay hiện đã được hơn 90% nhà bán lẻ Hoa Kỳ chấp nhận và tính năng mới này sẽ cho phép khách hàng thanh toán liền mạch hơn. Tap to Pay trên iPhone cũng sẽ triển khai tại các cửa hàng Apple Store ở Hoa Kỳ vào cuối năm nay. Apple hiện cũng có kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các nền tảng thanh toán và nhà phát triển ứng dụng để cung cấp tính năng Tap to Pay trên iPhone cho nhiều người bán hơn ở Hoa Kỳ. Chức năng mới này sẽ hoạt động với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ từ nhiều mạng thanh toán, bao gồm American Express, Discover, Mastercard và Hộ chiếu.

“Khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng thanh toán bằng ví kỹ thuật số và thẻ tín dụng, Tap to Pay trên iPhone sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp một cách an toàn, riêng tư và dễ dàng hơn để chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, Jennifer Bailey, Phó chủ tịch Apple Pay và Apple Wallet của Apple, cho biết trong một tuyên bố.

Apple cho biết Tap to Pay trên iPhone sẽ có sẵn cho các nền tảng thanh toán tham gia và các đối tác nhà phát triển ứng dụng của họ trong một bản beta phần mềm iOS sắp tới.

Theo Tech Crunch