Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam

VietTimes – Khi iPhone bạn đang sở hữu vẫn đủ tốt, tại sao lại lãng phí một số tiền lớn cho một chiếc mới?

6 lý do cho thấy việc lên đời iPhone mới mỗi năm là tốn kém và lãng phí (Ảnh: Make Use Of)