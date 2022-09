Apple yêu cầu các nhà cung cấp không tăng sản lượng iPhone 14 sau khi nhu cầu giảm

Theo SCMP, Apple đang từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng iPhone mới của mình trong năm nay sau khi nhu cầu người dùng tăng theo dự đoán đã không thành hiện thực.

Theo đó, nhà sản xuất thiết bị điện tử có trụ sở tại Cupertino, California, đã yêu cầu các nhà cung cấp tạm dừng nỗ lực tăng cường lắp ráp dòng sản phẩm iPhone 14 lên 6 triệu chiếc trong nửa cuối năm nay.

Thay vào đó, công ty sẽ đặt mục tiêu sản xuất 90 triệu thiết bị cầm tay trong giai đoạn này, gần bằng mức của năm trước và phù hợp với dự báo ban đầu của Apple vào mùa hè này.

Đươc biết, nhu cầu đối với các mẫu iPhone 14 Pro cao hơn so với các phiên bản bình dân. Theo thông tin từ SCMP, một nhà cung cấp của Apple đang chuyển hướng sản xuất từ iPhone 14 thường sang các mẫu cao cấp hơn.

Sau khi thông tin này được công bố, cổ phiếu của hàng loạt nhà sản xuất cho Apple đã giảm ngay trong phiên. Theo đó, giá trị cổ phiếu của nhà sản xuất chip chủ chốt Đài Loan Semiconductor Manufacturing Co giảm 1,8%, nhà lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple Hon Hai Precision Industry Co giảm 2,4% và các nhà sản xuất chuyên biệt Largan Precision Co và LG Innotek Co đều giảm hơn 7% .

Được biết, Apple đã tăng dự báo doanh số bán hàng của mình trong những tuần trước khi phát hành iPhone 14 và một số nhà cung cấp của họ đã chuẩn bị cho việc tăng 7% đơn đặt hàng.

Trung Quốc, thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, đang trong tình trạng suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng lớn tới doanh số bán hàng của iPhone. Lượng mua iPhone 14 series trong ba ngày đầu tiên có mặt tại Trung Quốc đã giảm 11% so với mẫu iPhone 13 vào năm trước.

Nhu cầu toàn cầu về thiết bị điện tử cá nhân cũng đã bị kìm hãm do lạm phát gia tăng, lo ngại suy thoái và sự gián đoạn từ cuộc xung đột ở Ukraine. Theo dữ liệu từ công ty theo dõi thị trường IDC, thị trường điện thoại thông minh dự kiến ​​sẽ giảm 6,5% trong năm nay xuống còn 1,27 tỉ chiếc.

Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu tại IDC, cho biết: “Những hạn chế về nguồn cung kể từ năm ngoái đã giảm bớt và ngành công nghiệp đã đối mặt với nhiều vấn đề khi nhu cầu người dùng giảm mạnh. Tồn kho ở các kênh cao, nhu cầu người dùng thấp hiện đang không có dấu hiệu phục hồi đã khiến các nhà sản xuất điện thoại dè chừng và cắt giảm mạnh đơn đặt hàng của họ cho năm 2022”.

Theo SCMP