“4 dấu ấn” của Công an Đà Nẵng trong năm 2022

Lực lượng "mạnh" ở tất cả các cấp

Tại buổi gặp mặt báo chí cuối năm bên thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - đã phấn khởi chia sẻ về những kết quả đáng ghi nhận của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong năm 2022.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, năm 2022, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều vấn đề nằm ngoài dự báo của các nước và các tổ chức quốc tế. Các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tình hình xã hội, hoạt động của các loại tội phạm đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

“Trong bối cảnh đó, Công an TP Đà Nẵng đã bám sát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, để làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; triển khai hiệu quả các kế hoạch, biện pháp, công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an.

"Nhờ đó an ninh chính trị trên địa bàn TP được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm; kỷ cương xã hội được tăng cường; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội TP”- Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chia sẻ.

Ghi nhận những chiến công, thành tích của lực lượng Công an TP, trong năm 2022, Bộ công an đã tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022” cho tập thể Công an TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Công an TP còn có 534 tập thể và 1.085 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Không những vậy, năm 2022, Công an TP Đà Nẵng đã được Bộ Công an xếp loại xuất sắc, đứng thứ 3/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, tăng 9 bậc so với năm 2021. UBND TP Đà Nẵng được xếp hạng nhất, dẫn đầu khối các cơ quan Trung ương.

“4 dấu ấn” trong năm 2022

“Có thể đánh giá năm 2022, mặc dù khối lượng công việc nhiều hơn so với những năm trước, nhưng lực lượng Công an TP đã thể hiện quyết tâm cao nhất, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP giao” - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã nhấn mạnh 4 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong năm 2022.

Thứ nhất, Công an TP đã chủ động nắm chắc tình hình tích cực cho tham mưu Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; bám sát diễn biến tình hình thế giới trong nước và trên địa bàn TP.

“Năm 2022 là năm mà Công an TP có số lượng báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP nhiều nhất từ trước đến nay với 914 văn bản báo cáo. Các báo cáo, tham mưu, đề xuất của Công an TP đã được lãnh đạo các cấp đánh giá cao về tính kịp thời, sắc bén và phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh TP.

Thứ hai, năm 2022 là năm an toàn bình yên của TP khi an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, các sự kiện lớn của TP được đảm bảo tuyệt đối an toàn; an ninh trên các lĩnh vực ngày càng vững chắc.

“Đây là năm thứ 4 liên tiếp, trên địa bàn TP không xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá rối trật tự. Tình hình tội phạm tiếp tục được kiểm soát với con số khá ấn tượng khi đã giảm 9% tội phạm so với năm 2019. Các loại tội phạm hoạt động công khai, manh động, nguy hiểm đều được Công an TP tập trung đấu tranh, xử lý kiên quyết, hiệu quả và không để nhân dân thấy bất an. Đặc biệt, Công an TP được Bộ Công an đánh giá rất cao về hiệu quả đấu tranh với tội phạm đường phố - loại hình tội phạm gây nhức nhối tại nhiều TP, đô thị lớn” – Tướng Viên cho hay.

Cũng theo tướng Viên, để đạt được kết quả trên, có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng 911, 8394. Đây là những mô hình phòng chống tội phạm nổi, bật riêng có của Đà Nẵng, ra đời từ sự nghiên cứu, tham mưu của Công an TP và được chính quyền, nhân dân ủng hộ, đánh giá rất cao. Công an một số địa phương đã trao đổi, liên hệ với Công an TP để học tập các mô hình này.

Thứ ba là công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu quả công tác cải cách hành chính của Công an TP ngày càng được nâng cao, năm sau cao hơn năm trước.

Trong năm 2022, Công an TP đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trật tự giao thông, phòng chống cháy nổ… Qua đó đảm bảo ngày càng tốt hơn kỷ cương, trật tự xã hội, văn hóa, văn minh đô thị và được người dân, du khách đánh giá cao.

Đặc biệt, trong năm 2022, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần - kỹ thuật, ứng dụng khoa học-công nghệ tiếp tục được quan tâm. Công an TP đã tham mưu cho Thành uỷ, UBND TP quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Trong năm qua nhiều hình ảnh đẹp, nhân văn của lực lượng Công an TP đã được lan toả, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an TP, củng cố niềm tin và sự tín nhiệm của nhân dân. Đặc biệt, mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” là điểm nhấn của Công an TP trong triển khai chủ trương của Bộ Công an về tăng cường năng lực cho công an cơ sở. Mô hình đã được Bộ Công an nhân rộng trong toàn quốc và được UBND TP công nhận là sáng kiến có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội TP”- Tướng Viên chia sẻ.