10 mẫu xe điện bán chạy nhất năm 2022 trên thị trường Mỹ

Doanh số bán xe điện hoàn toàn đạt hơn 800,000 chiếc tại Mỹ, tăng gần gấp đôi so với năm 2021, đạt gần 6% thị phần tổng thể, theo số liệu mới nhất từ Motor Intelligence.

Một lý do đáng kể cho sự gia tăng nhu cầu mua sắm xe điện do các mẫu EV bổ sung có sẵn trên thị trường. Hơn nữa, những ưu đãi mới của chính phủ do Đạo luật Giảm lạm phát vào tháng 8/2022, cung cấp cho người mua ưu đãi tối đa 7, 500 USD cho xe điện mới và tối đa 4,000 USD cho xe điện đã qua sử dụng.

Tesla vẫn dẫn đầu với khoảng cách rất xa, chiếm 65% tổng doanh số bán EV tại Mỹ vào năm 2022. Nhưng các nhà sản xuất ô tô khác cũng phản ứng nhanh với thị trường đang phát triển nhanh chóng như Ford, Hyundai và GM, đang bắt đầu giành lại thị phần.

Ford bán được 61,575 EV vào năm 2022, tuyên bố là nhà cung cấp EV lớn thứ hai của Mỹ. Hyundai và Kia đều lập kỷ lục doanh số vào năm 2022 do nhu cầu mạnh mẽ đối với những mẫu xe điện của doanh nghiệp. Các thương hiệu đang chuẩn bị cho một năm 2023 với quy mô bán xe EV lớn hơn.

Trong khi đó, GM cho biết tuyên bố đã trở thành nhà cung cấp "EV số 1 trong quý 3 và quý 4" (không tính Tesla) trong bản cập nhật doanh số gần đây nhất. Những chiếc xe điện bán chạy nhất thúc đẩy sự thành công của các hãng xe là gì?

Danh sách mười chiếc EV hàng đầu được bán ở Mỹ và lý do tại sao những EV này giành được một vị trí trong danh sách.

10 - Ford F-150 Lightning

Ford đã nỗ lực hết sức để trở thành nhà sản xuất EV bán chạy thứ hai của Mỹ vào năm 2022 bằng giải pháp chuyển đổi những thương hiệu xe huyền thoại của công ty thành các EV chạy hoàn toàn bằng điện.

Doanh nghiệp đã bắt đầu với thương hiệu Mustang Mach-E khi Ford sau đó chuyển đổi dòng F bán chạy nhất thành xe điện, đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên EV mới.

F-150 Lightning được ra mắt thế giới tháng 5/2021 và đến cuối năm đã có hơn 200 000 lượt xe đặt trước và chờ đợi trong 3 năm. Sau khi đẩy mạnh sản xuất, Ford F-150 Lightning đã trở thành xe bán tải điện số một tại Mỹ vào tháng 12 và bán chạy nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 5.

Xe bán tải điện cung cấp dung lượng khoang hàng lớn với Mega-Power Frunk 14.1 ft khối (4m3) cùng những khả năng tăng cường như nguồn điện trên xe có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho những nhu cầu trong nhà, khu cắm trại hoặc trạm làm việc, v.v.

Xe bán tải điện của Ford đủ khả năng cho những người muốn chuyển đổi từ các xe chạy nhiên liệu hóa thạch và đạt được một phiên bản nâng cấp công nghệ hiện đại hơn.

9 - Volkswagen.4

Volkswagen đã bán được 20 511 xe EV phiên bản ID.4 tại Mỹ vào năm 2022 và nhu cầu về chiếc SUV chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của VW tiếp tục gia tăng.

VW ID.4, phát triển trên nền tảng MEB, bắt đầu được sản xuất vào năm 2020 và kể từ đó đã vươn lên trở thành một trong những chiếc EV bán chạy nhất trong vai trò một chiếc SUV thiết thực hàng ngày với nhiều phạm vi hoạt động (phạm vi ước tính lên đến 275 dặm (443 km) trong 1 lần sạc (EPA). Với mức giá khởi điểm dưới 40,000 USD, ID.4 mang đến cho người dùng cảm giác sang trọng với giá khởi điểm hợp lý.

Đặc điểm kỹ thuật của chiếc EV là công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến của VW được gọi là IQ. DRIVE, có tính năng hỗ trợ hành trình, kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát điểm mù chủ động, hỗ trợ phía trước, v.v.

Thực tế, ID.4 của Volkswagen là một chiếc EV đầu tiên tuyệt vời cho khách hàng, tìm kiếm một chiếc xe rộng rãi, an toàn với mức giá khởi điểm phù hợp.

8 - Kia EV6

Kia là một trong những nhà sản xuất chuyển đổi thương hiệu ấn tượng nhất của ngành công nghiệp ô tô trong thời gian qua. Chiếc xe điện chuyên dụng đầu tiên của nhà sản xuất ô tô, Kia EV6, có phong cách sắc nét và cảm giác thoải mái khi lái xe với hiệu suất đáng ngạc nhiên.

Được phát triển trên nền tảng E-GMP của Hyundai Motor Company, EV6 được Kia công bố vào tháng 5/2021. Đó là một chiếc crossover (khung gầm nguyên khối) thể thao chạy hoàn toàn bằng điện phù hợp với môi trường hoạt động hiện đại của người dùng.

Kia EV6 có phạm vi hoạt động lên đến 310 dặm (499 km), sạc nhanh 18 phút (10% đến 80%), khả năng cung cấp nguồn điện cho sử dụng ngoài V2L và hơn thế nữa. Để đảm bảo cho những khách hàng thích cảm giác mạnh, Kia EV6 GT được trang bị công suất 576 mã lực, đủ để đánh bại Ferrari và Lamborghini trong một cuộc đua.

7 - Hyundai IONIQ 5

Hyundai, công ty sở hữu quyền kiểm soát đối với Kia, cũng thâm nhập thành công vào thị trường xe điện Mỹ, giới thiệu chiếc SUV IONIQ 5 "thay đổi cuộc chơi" của hãng.

Được giới thiệu vào tháng 5/2021, IONIQ XNUMX có kiểu dáng táo bạo, phong cách tương lai, đã giành được một số giải thưởng, chiếm được cảm tình của nhiều tài xế khi chuyển sang sử dụng EV bằng điện hoàn toàn. IONIQ 5 cũng được phát triển trên nền tảng E-GMP và Hyundai đã thiết kế lại từng chi tiết cho chiếc EV chuyên dụng đầu tiên của hãng.

IONIQ 5 của Hyundai cũng là một chiếc SUV dành cho thực tế sử dụng hàng ngày, tương tự như ID.4 và EV6, với phạm vi lên đến 303 dặm (488 km) EPA với mức giá khởi điểm hợp lý.

6 - Tesla Model X

Công ty Tesla vẫn dẫn đầu về năng lực sản xuất và chiếc SUV đầu tiên của hãng, Model X, tiếp tục cho thấy nhu cầu mạnh mẽ mặc dù các mẫu Tesla nhỏ hơn, giá cả phải chăng hơn đã được đưa ra thị trường.

Model X là chiếc EV lớn nhất trong dòng sản phẩm của Tesla (không bao gồm Cybertruck và Semi) và khả năng chạy thể thao tầm xa (phạm vi đạt 348 dặm (560 km EPA), động cơ kép AWD, nội thất cho 7 chỗ ngồi rộng rãi, không gian chở hàng 88 cubic ft (2 m3) và sức kéo 5,000 lbs (2,5 tấn).

Với công suất cực đại hơn 1,020 mã lực, Model X Plaid là chiếc SUV tăng tốc nhanh nhất so với bất kỳ chiếc SUV nào (đạt từ 0 đến 60 dặm/giờ - 97km/h trong 2.5 giây) và vẫn cung cấp phạm vi ước tính 333 dặm EPA.

Trong một thời gian, Model X là chiếc xe gia đình chạy bằng điện, nhưng với nhiều lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn được Tesla tung ra thị trường, nhiều người tự hỏi liệu doanh số bán hàng có chậm lại không? Nhưng hiện nay, Model X vẫn tiếp tục duy trì sự thống trị.

5 - Chevy Bolt EV / EUV

Các mẫu Chevy Bolt EV và EUV đã có một năm thành công trong năm 2022 mặc dù phải khởi động lại sản xuất vào tháng 4 do đã tạm dừng vào năm 2021.

GM cho biết Chevy Bolt là "EV bán chạy số 1 trong quý 3 và quý 4", kết thúc năm với doanh số bán ra rất cao. Với giá khởi điểm chỉ hơn 25 000 USD, Bolt EV là chiếc xe điện rẻ nhất ở Mỹ, nhưng giá thấp không có nghĩa là xe kém chức năng hơn.

Chevy Bolt EV có khả năng lấy tốc độ nhanh, thoải mái khi lái xe, có phạm vi hoạt động tốt (phạm vi 259 dặm (417 km EPA), đó là lý do tại sao xe được đánh giá là chiếc xe của năm theo Electrek vào năm 2022.

4 - Tesla Model S

Tesla Model S tự bản thân đã nói lên ưu thế của mình. EV có kiểu dáng siêu đẹp, khả năng chạy trên phạm vi cực xa (405 dặm – 652 km EPA ước tính) và có hiệu suất hoạt động vô song.

Mẫu sedan Model S sang trọng chạy hoàn toàn bằng điện này là động lực chính thúc đẩy phong trào phát triển dòng EV chủ đạo với khả năng tăng tốc nhanh (0 đến 60 dặm 97 km chỉ trong 3,1 giây), phạm vi hoạt động mở rộng và khả năng xử lý ổn định, tự tin trong mọi tình huống.

Xe có khoang hàng rộng rãi và nội thất hiện đại, khiến EV trở thành một phương tiện thiết thực hàng ngày, những là một trong những chiếc EV sang trọng tốt nhất trên thị trường với giá khởi điểm là 104,990 USD.

3 - Ford Mustang Mach-E

Ford là nhà sản xuất ô tô lâu đời khác, đã nhanh chóng nắm bắt phong trào phát triển xe điện và đưa thương hiệu Mustang mang tính biểu tượng của hãng vào kỷ nguyên EV mới.

Mustang Mach-E được giới thiệu năm 2019 và liên tục trên đà phát triển. Chiếc SUV năm chỗ có giá khởi điểm 46,895 USD, mang đến một chuyến đi êm ái, yên tĩnh với phạm vi hoạt động rộng.

Mach-E của Ford có nội thất rộng rãi, cập nhật phần mềm điều hành qua mạng và trang bị những tính năng an toàn tiên tiến. Với một số mẫu khác nhau, kết hợp giữa phạm vi và hiệu suất khai thác sử dụng, người dùng chắc chắn tìm được một mẫu xe phù hợp.

2 - Tesla Model 3

Tesla giới thiệu Model 3 nhằm giảm giá khởi điểm để sở hữu một chiếc xe điện mà không phải hy sinh phạm vi hoạt động hay hiệu suất sử dụng.

Khách hàng bắt đầu nhận được những chiếc Model 3 của Tesla vào năm 2018 và mẫu xe này nhanh chóng trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất vào thời điểm đó. Tesla Model 3 mang đến cho khách hàng một tinh thần đổi mới Tesla với tầm xa hoạt động trong 1 lần sạc và hiệu suất vượt trội.

EV bốn cửa được chế tạo để đảm bảo an toàn cho người dùng, đạt được xếp hạng 5 sao của NHTSA trong mọi danh mục, tăng tốc nhanh (0 đến 60 dặm – 97 km trong 3.1 giây), hoạt động tầm xa (phạm vi 358 dặm 576 km EPA) và giá khởi điểm là 46,990 USD.

1 - Tesla Model Y

Chiếc EV Model 3 từng là chiếc xe điện bán chạy nhất cho đến khi Model Y tung ra thị trường.

Tesla Model Y bắt đầu ra mắt vào năm 2020 và bùng nổ sự phổ biến ngay từ thời điểm đó. Sau khi vượt qua doanh số của tất cả các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch ở châu Âu cho danh hiệu xe bán chạy nhất, Model Y cũng làm điều tương tự ở Mỹ, nằm trong mười doanh số bán xe tổng thể hàng đầu. Trên thực tế, Tesla Model Y đang trên đường trở thành chiếc xe bán chạy nhất trên toàn cầu với những lý do chính đáng.

Model Y của Tesla đi kèm với động cơ kép AWD, khoang hàng 76 cu ft (2,1 m3) phạm vi hoạt động 330 dặm – 531 km, với giá khởi điểm là 65,990 USD.

Theo Electrek