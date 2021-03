Xử lý nghiêm vụ 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Sáng nay, ngày 8/3/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Ông Dương Anh Đức và ông Ngô Minh Châu – hai Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các Sở - ngành, TP Thủ Đức, các quận - huyện và các thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Tính đến nay đã 26 ngày TP.HCM không phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. TP hiện đang cách ly, theo dõi 61 người có triệu chứng viêm hô hấp, 58 người có kết quả âm tính (tổng lũy tích 2.153 người).

Báo cáo từ Sở Y tế về công tác tầm soát định kỳ nhóm nguy cơ trong bệnh viện, từ ngày 15/9/2020 đến ngày 5/2/2021, đã lấy mẫu và xét nghiệm cho 8.364 người bao gồm: nhân viên y tế, người phục vụ, bệnh nhân mạn tính điều trị nội trú; tất cả đều âm tính. Từ ngày 6/2/2021 đến nay, đã lấy 6.119 mẫu nhân viên y tế, tất cả đều âm tính.

Tầm soát các nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng: Tổng số mẫu đã thực hiện tầm soát các nhóm trong cộng đồng (tiểu thương, công nhân, nhân viên trung tâm xã hội, tài xế...): 19.337 mẫu, tất cả kết quả đều âm tính.

Từ ngày 14/2/2021, TPHCM triển khai tiếp nhận khai báo y tế người từ các tỉnh thành khác về TP tại sân bay, bến xe, nhà ga, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp tổng cộng 160.724 người. Lấy mẫu xét nghiệm 27.029 mẫu, trong đó 26.519 mẫu có kết quả âm tính, 510 mẫu đang chờ kết quả.

TP.HCM tiếp tục thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh của Trung ương và Thành phố như: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 549/UBND-VX ngày 24/2/2021 của UBND TP về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quyết định hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng Covid-19…

Tăng cường các biện pháp giám sát nhằm kiểm soát dịch bệnh xâm nhập thành phố: tiếp nhận khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên đối với hành khách đến từ một số tỉnh có nguy cơ; Tiếp tục giám sát, tầm soát nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đối với các nhóm người, khu vực có nguy cơ cao; phối hợp cơ quan truyền thông đại chúng thông báo rộng rãi kết quả giám sát để người dân nắm bắt tình hình, từ đó chủ động, tự giác tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Dương Anh Đức đã biểu dương, ghi nhận tinh thần chủ động, cảnh giác và quyết tâm phòng chống dịch Covid-19 của cả hệ thống chính quyền và nhân dân. Nhờ đó, các vấn đề liên quan đến dịch bệnh được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hiệu quả; nhất là 26 ngày qua TP.HCM không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng.

Hôm nay ngày 8/3 là ngày đầu tiên TP.HCM triển khai chính thức tiêm ngừa COVID-19, Sở Y tế cho biết theo dõi sát sao quá trình và chỉ đạo kịp thời để đảm bảo việc tiêm chủng tuân thủ các quy trình an toàn, đối tượng ưu tiên và đảm bảo số lượng vắc xin cần thiết, tạo sự yên tâm cho người dân.

Liên quan đến vấn đề nhập cư trái phép, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Du lịch cần rà soát, xác minh kỹ và xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú cố tình vi phạm quy định, làm ảnh hưởng đến quá trình phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM cho hay, hôm 5/3 Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính khách sạn Queen (số 537/8 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp) phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang lưu trú tại đây. Qua làm việc, những người này đã khai nhận đi từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) qua các đường tiểu ngạch (ở khu vực biên giới phía bắc) để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đón xe ô tô vào TP.HCM, lẩn trốn trong khách sạn.

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận 1 kiểm tra hành chính xe ô tô do Đ.D.T (34 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) điều khiển đang đậu trước khách sạn Symphony (số 120 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1), phát hiện trên xe có 13 người nước ngoài. Tài xế T. khai nhận chở số người này đến khách sạn Symphony để lưu trú.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn Symphony đã phát hiện có 22 người Trung Quốc đang lưu trú, không khai báo.

Ngay khi phát hiện 40 người Trung Quốc đang lưu trú trái phép trong hai khách sạn nói trên, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 1, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp, thực hiện cách ly theo quy định với 40 người Trung Quốc nói trên, phong toả hai khách sạn Symphony và Queen để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.