Website các doanh nghiệp SME Việt Nam "hứng" hơn 2 triệu cuộc tấn công mạng trong nửa đầu năm 2022

Theo báo cáo của hãng bảo mật Kaspersky, tội phạm mạng đã thực hiện gần 11,3 triệu cuộc tấn công vào web các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó Indonesia, Việt Nam và Thái Lan là những nước có nhiều cuộc tấn công vào web của doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn cả, lần lượt là gần 5,2 triệu, hơn 2,07 triệu và trên 1,35 triệu cuộc. Dữ liệu này được ghi nhận tại các doanh nghiệp có quy mô từ 50 - 200 nhân viên và được đánh giá có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp.

Các mối đe dọa trên web, hay trực tuyến là nguy cơ an ninh mạng có thể gây ra nhiều hành động không mong muốn trên môi trường Internet, được tạo ra từ những lỗ hổng ở phía người dùng cuối, nhà phát triển hoặc vận hành dịch vụ web hoặc chính bản thân các dịch vụ web đó.

Bên cạnh mối đe dọa web, hãng bảo mật Kaspersky ghi nhận tổng cộng 373.138 trojan-PSW cố gắng xâm nhập vào hệ thống của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực ASEAN. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các quốc gia ghi nhận nhiều sự cố an ninh mạng nhiều nhất có Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

Trojan-PSW là phần mềm độc hại chuyên đánh cắp mật khẩu và thông tin khác của tài khoản giúp kẻ tấn công có được quyền truy cập vào mạng công ty và đánh cắp những thông tin nhạy cảm.

Đại diện Kaspersky Đông Nam Á cho rằng, các chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có suy nghĩ rằng công ty của họ quá nhỏ để trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. Suy nghĩ này có thể hợp lý vì thông thường, kẻ tấn công sẽ tìm kiếm nguồn lợi nhuận cao nhất với công sức bỏ ra ít nhất.

“Tuy nhiên, doanh nghiệp vừa và nhỏ thường là đơn vị cung cấp dịch vụ cho các công ty lớn hơn, là một mắt xích trong chuỗi hoạt động. Khi một phần mềm đánh cắp mật khẩu có thể xâm nhập vào hệ thống của công ty nhỏ, việc cả chuỗi cung ứng bị tổn hại là điều hoàn toàn có thể xảy ra, như hệ quả của hiệu ứng domino” - đại diện Kaspersky phân tích.

7 mẹo tránh trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc lựa chọn một giải pháp bảo mật theo truyền thống là rất khó. Các sản phẩm dành cho người dùng gia đình thiếu các tính năng cần thiết, còn các giải pháp cho các doanh nghiệp lớn thì tốn kém và quá phức tạp để quản lý nếu không có bộ phận Bảo mật CNTT chuyên trách. Ngoài ra, thách thức về giữ dòng tiền sau cuộc khủng hoảng sức khỏe tiếp tục tác động lên các DNVVN trong khu vực khiến ngân sách an ninh mạng bị hạn chế.

Để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công web và Trojan đánh cắp mật khẩu, DNVVN nên:

1. Tuân thủ quy tắc “ít đặc quyền nhất” khi cấp quyền, nghĩa là nhân viên chỉ được cấp quyền đủ để hoàn thành công việc.

2. Nắm rõ nơi lưu trữ thông tin quan trọng và ai có quyền truy cập vào những thông tin này. Từ đó, phát triển hướng dẫn cho nhân viên mới, bao gồm quy định giới hạn truy cập cho từng vị trí công việc khác nhau.

3. Xây dựng văn hóa an ninh mạng giúp ngăn chặn nhiều cuộc tấn công, chẳng hạn như sổ tay an ninh mạng cho nhân viên để tất cả mọi người đều nắm được kiến thức và thông tin như nhau. Tham khảo thêm một số ví dụ khác về văn hóa an ninh mạng tại đây.

5. Lưu trữ tất cả mật khẩu trong một trình quản lý mật khẩu an toàn, tránh việc nhân viên quên mật khẩu và giảm thiểu khả năng người ngoài truy cập vào tài khoản. Ngoài ra, hãy sử dụng xác thực 2 yếu tố.

6. Khuyến nghị nhân viên nên khóa máy tính khi rời bàn làm việc, vì văn phòng thường có các bên thứ ba ghé thăm như khách hàng, ứng viên nộp đơn xin việc, v.v…

7. Cân nhắc cài đặt phần mềm chống virus để bảo vệ thiết bị khỏi virus, trojan và các chương trình độc hại khác.