Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng và 4 đồng phạm bị khởi tố

Chiều nay (28/3), tại cuộc họp báo về kết quả công tác Công an Quý I/2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) - đã thông tin về diễn biến mới trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đối tượng Trương Mỹ Lan.

Thiếu tướng Thành cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và các bị can từ tháng 10/2022. Đây là vụ án lớn, trong quá trình điều tra đã khởi tố nhiều tội danh, trong đó có hành vi có dấu hiệu đang tiếp tục điều tra.

Trong tháng 3/2023, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành, trong đó, có Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc Ngân hàng Nhà nước. Trưởng đoàn kiểm tra là bà Đỗ Thị Nhàn - nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng - đã bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cục Cảnh sát điều tra xác định Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra nhưng báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng như các cấp có thẩm quyền là SCB không vi phạm, dẫn đến công tác giám sát, xử lý và kiểm soát Ngân hàng SCB không được kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng mà cơ quan điều tra đã xử lý.

Được biết, đầu tháng 10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, do có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - và 3 đồng phạm, gồm: Trương Huệ Vân - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng - Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát./.