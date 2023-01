Vụ Vạn Thịnh Phát: Bộ Công an đã làm từ 4-5 năm nay

Tờ Công an nhân dân dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại buổi gặp mặt, chúc Tết cán bộ cấp cao của lực lượng Công an nhân dân đã nghỉ hưu ở khu vực TP.HCM nhân dịp chuẩn bị chào đón năm mới Quý Mão 2023, diễn ra vào ngày 10/1 cho biết: Vụ việc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được Công an TP.HCM và Bộ Công an vào cuộc từ 4-5 năm trước.

Khi triệt phá vụ án này, Bộ Công an đã xem xét nhiều khía cạnh và phải tính toán đến cả phương án phối hợp xử lý ảnh hưởng đến thị trường tài chính, tiền tệ từ vụ việc này.

“Đến nay, mọi vấn đề đã được kiểm soát tích cực và hàng ngày lực lượng công an vẫn phải có đánh giá về diễn biến thị trường”, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin.

Theo Đại tướng Tô Lâm, huy động nguồn lực từ xã hội của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát qua các kênh tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp là rất lớn, nhưng sản xuất, kinh doanh của tập đoàn này rất hạn chế.

Trước đó, Chính phủ đã 2 lần thực hiện tái cơ cấu đối với tổ chức tín dụng liên quan đến hệ sinh thái của tập đoàn này nhưng bất thành.

Bài tường thuật trên của tờ này cho biết một thông tin đáng chú ý nữa: Bộ Công an đã nhiều lần đề xuất đưa tổ chức tín dụng vào diện kiểm soát đặc biệt, nhưng mỗi lần như vậy, hệ thống tài chính, tài sản của tập đoàn này càng phình ra, trong đó tổ chức tín dụng liên quan càng có doanh số huy động lớn.

Ngoài vụ việc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhắc tới hai vụ án kinh tế khác liên quan đến Tập đoàn FLC và Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo Bộ trưởng, thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế, nhưng trong thời điểm cả nước gồng mình chống dịch, không một chỉ số nào về kinh tế tăng thì chứng khoán lại tăng rất mạnh.

Việc xử lý vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC là bài học cảnh tỉnh đối với những ai đang còn muốn lợi dụng thị trường chứng khoán vào các mục đích sai trái.

Tương tự, việc khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhằm ngăn chặn sai phạm, cảnh tỉnh để doanh nghiệp làm đúng quy định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

"Làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ phương châm của Bộ Công an khi tiến hành xử lý các vụ án kinh tế nổi cộm./.