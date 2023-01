Vụ án bẻ kèo môi giới BĐS ở Quảng Nam: Luật sư nói gì về việc mất hồ sơ của Công ty Bách Đạt An?

Trước thông tin mất hồ sơ gốc liên quan đến các dự án của Công ty CP Bách Đạt An đang có tranh chấp thời gian qua mà đại diện Công an tỉnh Quảng Nam đưa ra tại cuộc làm việc 4 bên, do lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, VietTimes đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Đỗ Thành Nhân, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng - xung quanh vụ việc này.

- Đã có một diễn biến mới trong vụ án tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS ở Quảng Nam giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam, khi vừa qua, PC03 Công an Quảng Nam đã thông tin về việc hồ sơ gốc bị mất. Luật sư có ý kiến như thế nào về sự việc này?

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn: Về việc mất hồ sơ của công ty Bách Đạt An khi chuyển giao từ Công ty Bách Đạt sang Công ty Bách Đạt An, theo tôi biết, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành điều tra.

Về nghiệp vụ thì cơ quan công an cũng sẽ làm rõ ai làm mất hồ sơ? Mất như thế nào? Có mục đích gì hay không? Từ đó, nếu xác định có dấu hiệu của tội phạm, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm.

Tranh chấp này đã diễn ra nhiều năm, cộng thêm vụ việc mất hồ sơ sẽ kéo dài thời gian giải quyết, ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người mua đất, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trong vụ việc này.

- Thưa luật sư! Trong vụ việc này, khi có bản án thì cần giải quyết thế nào? Nếu có sự chây ỳ không thi hành thì hướng giải quyết sẽ ra sao?

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn: Vụ tranh chấp giữa Công ty Hoàng Nhất Nam và Công ty Bách Đạt An đến nay đã có 3 bản án và đều đã có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, Công ty Bách Đạt An bắt buộc phải thi hành đúng theo 3 bản án mà Tòa án đã tuyên, đã có hiệu lực pháp luật.

Còn trong trường hợp Công ty Bách Đạt An cố tình không thực hiện theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, thì cơ quan thi hành án tỉnh Quảng Nam sẽ phải có quyết định cưỡng chế thi hành án, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là những người dân đã mua đất của dự án.

- Đến nay các cơ quan chức năng cũng đã bắt đầu vào cuộc để đẩy việc giải quyết vụ việc này, ông đánh giá diễn tiến của vụ án này như thế nào?

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn: Vụ tranh chấp giữa Công ty Hoàng Nhất Nam và Công ty Bách Đạt An đã diễn ra nhiều năm. Người dân cũng đã nhiều lần đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng, cũng như đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Tuy nhiên việc làm này còn chậm. Đến nay, các ban, ngành của tỉnh Quảng Nam cũng như Thanh tra Chính phủ đang vào cuộc để xử lý vụ tranh chấp này, đồng thời cũng kiểm tra lại quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mong rằng, các cơ quan chức năng của Quảng Nam cũng như Thanh tra Chính phủ quyết liệt để kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan trong vụ việc, nhất là việc mất hồ sơ của Công ty CP Bách Đạt An, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

- Cảm ơn Luật sư!