Quảng Nam: Yêu cầu chủ đầu tư 104 dự án BĐS trên địa bàn cung cấp thông tin phục vụ thanh tra

VietTimes – Tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái về số lượng, các sản phẩm "Made in Vietnam" được phân phối qua chợ công nghệ Amazon đã mang về doanh thu vượt mốc 500.000 USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021.