Công ty Bách Đạt An không thực hiện yêu cầu của chính quyền: Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Lập Hội đồng giám sát số tiền Hoàng Nhất Nam đang giữ

Trước sức ép của khách hàng liên quan đến "vụ án bẻ kèo hợp đồng môi giới bất động sản" ở Quảng Nam giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới), ngày 16/12, Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam đã tổ chức đối thoại với khách hàng, để thông tin về tình hình thi hành bản án và thống nhất các nội dung nhằm đảm bảo quyền lợi cho số khách hàng này.

Khách hàng Nguyễn Văn Tùng đề nghị Công ty Hoàng Nhất Nam làm rõ số tiền đã thu của khách hàng và có phương án cụ thể để đảm bảo số tiền, cũng như quyền lợi cho người dân. Khách hàng được quyền giám sát số tiền này để đảm bảo công tác thi hành án, sớm có sổ cho người dân.

Đồng quan điểm với ông Tùng, khách hàng Nguyễn Viết Duy cho rằng, số tiền Hoàng Nhất Nam đang giữ cần được chuyển cho Cục thi hành án tỉnh Quảng Nam, để đảm bảo thực thi các bản án, sớm ra sổ và đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng.

Trả lời ý kiến khách hàng, ông Trương Văn Hào – Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam - cho biết, Công ty Hoàng Nhất Nam luôn sẵn sàng chuyển toàn bộ số tiền đã thu của khách hàng sau khi trừ đi chi phí cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam quản lý, sử dụng cho mục đích thi hành án. Tuy nhiên các cơ quan chức năng Quảng Nam chưa chấp thuận.

“Để minh bạch trong thời gian chờ đợi sự phản hồi của Cục thi hành án tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Thi hành án, thì theo đề nghị các khách hàng, Công ty Hoàng Nhất Nam đề nghị các quý khách hàng cử ra 6 đại diện (mỗi dự án 2 khách hàng) vào Hội đồng giám sát số tiền này cùng với Hoàng Nhất Nam. Hội đồng giám sát sẽ xây dựng quy chế hoạt động quản lý số tiền công khai, minh bạch (quy định cụ thể số tiền của từng dự án, các thành viên giám sát của từng dự án và chỉ phục vụ cho các hoạt động cho dự án đó)”- ông Hào đề xuất.

Cũng theo ông Hào, trước những khó khăn của khách hàng trong suốt thời gian qua, Công ty Hoàng Nhất Nam sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn với mức 5% trên số tiền khách hàng đã nộp theo phiếu đăng ký trước ngày 16/1/2023. Số tiền hỗ trợ này được Công ty Hoàng Nhất Nam tạm ứng từ số tiền đang giữ của khách hàng và sẽ hoàn trả khi 3 dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp có cơ sở xác thực để cho rằng khả năng dự án sẽ không thể ra sổ, xuất phát từ sự thiếu hợp tác của Công ty Bách Đạt An, Công ty Hoàng Nhất Nam sẽ báo cáo khách hàng để các bên cùng nắm bắt và đồng hành với các giải pháp cần thiết theo pháp luật, để dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Quan điểm của Hoàng Nhất Nam là cam kết đồng hành cùng các khách hàng trong mọi hoạt động phục vụ cho việc thi hành 3 bản án mà Toà đã phán quyết”- Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam khẳng định.

Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Tại buổi đối thoại, khách hàng Nguyễn Quang Sơn cho biết, trong cuộc làm việc 4 bên (gồm UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện Công ty Bách Đạt An, Công ty Hoàng Nhất Nam và khách hàng) do ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - chủ trì, đại diện PC03 Công an tỉnh Quảng Nam cho biết hồ sơ gốc liên quan đến các dự án của Bách Đạt An bị mất, buộc cơ quan công an phải tiến hành thu thập, khiến khách hàng rất lo lắng.

“Việc báo cáo mất hồ sơ gốc trong cuộc họp 4 bên vừa rồi là vô lý. Bởi Bách Đạt An là doanh nghiệp lớn, được UBND tỉnh Quảng Nam mời về thực hiện nhiều dự án ở tỉnh Quảng Nam, nên việc quản lý hồ sơ không thể nói mất. Nếu nói hồ sơ bị mất thì cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phải chịu trách nhiệm, cơ quan thanh tra vào cuộc để làm rõ lý do vì sao mất và ai là người làm mất?” – ông Nguyễn Quang Sơn nói.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Sơn, vụ án tranh chấp đã trải qua gần 5 năm, truyền thông cả nước đã đưa, nhưng đến giờ, chủ đầu tư Bách Đạt An vẫn chưa thực hiện các yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam để triển khai dự án. Vừa rồi, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục yêu cầu phía Bách Đạt An thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng Bách Đạt An vẫn chây ỳ, không thực hiện.

“Qua đó cho thấy sự việc không chỉ dừng lại ở việc chây ỳ của Bách Đạt An, mà đằng sau đó còn là cái gì khiến cho họ dù không chấp hành yêu cầu của chính quyền vẫn không bị xử lý. Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng… trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nên chúng tôi mong Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra các dự án này, làm rõ các vấn đề và cùng tháo gỡ cho người dân chúng tôi” – ông Sơn nói.

Còn theo khách hàng Nguyễn Văn Tùng: “Mấu chốt vẫn là phía chủ đầu tư Bách Đạt An, nhưng khi họ vẫn cố tình chây ỳ, cho dù UBND tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp ra các văn bản yêu cầu họ thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật. Hành vi đó là coi thường pháp luật và cũng không tôn trọng chính quyền. Nên để sớm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng chúng tôi, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam cần quyết liệt hơn. Nếu việc chây lỳ, bất tuân thủ quy định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì các cơ quan chức năng cần vào cuộc, có biện pháp cưỡng chế.

Cũng theo ông Tùng, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ việc mất hồ sơ gốc các dự án: Vì sao mất và trách nhiệm thuộc về ai?

“Việc mất hồ sơ là quá vô lý, rõ ràng là có ai đó cố tình làm mất hồ sơ. Tôi hy vọng trong đợt thanh tra lần này tại Quảng Nam, Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc để làm rõ vụ việc”- ông Tùng nói.

Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam cho biết: Việc mất hồ sơ gốc liên quan đến 3 dự án là rất nghiêm trọng, vì liên quan đến việc chuyển chủ đầu tư từ Bách Đạt sang Bách Đạt An. Hồ sơ này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi đây là căn cứ cho việc thanh quyết toán dự án và pháp lý của dự án, khiến vấn đề ra sổ cho người dân gặp nhiều khó khăn.

“Đó là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi chuyển đổi từ Ban Quản lý Điện Nam-Điện Ngọc sang thị xã Điện Bàn. Việc mất hồ sơ cực kỳ nguy hiểm cho tính pháp lý của dự án. Vì thế, các cơ quan an ninh, chính quyền cần xem xét vấn đề này thấu đáo, để việc ra sổ cho người dân không bị ảnh hưởng. Còn việc mất hồ sơ thuộc trách nhiệm của cá nhân hay cơ quan nào thì cứ theo pháp luật mà xử lý”- ông Hào cho hay.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Đồng ý với khách hàng, ông Hào cho rằng nếu Thanh tra Chính phủ đưa các dự án này vào thanh tra là rất tốt, sẽ giúp cho tiến trình pháp lý ra sổ được tốt hơn, cũng như tốt hơn cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

“Còn nếu các dự án này không nằm trong danh mục thanh tra của Thanh tra Chính phủ lần này thì tôi khẩn cầu, đề nghị Thanh tra Chính phủ bổ sung các dự án này vào danh mục thanh tra lần này để sớm giải quyết tình trạng tranh chấp kéo dài như thời gian qua”- ông Hào chia sẻ.