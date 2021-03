Ứng dụng dây chuyền chia chọn, phân loại hàng chục ngàn bưu kiện mỗi giờ

Ngày 22/3 tại TP. Đà Nẵng, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức khai trương “Hệ thống chia chọn tự động tại trung tâm vận chuyển và kho vận miền Trung”.

Hệ thống chia chọn đã được Bưu điện Việt Nam tích hợp với các hệ thống công nghệ thông tin, các ứng dụng bản đồ số Vmap, mã địa chỉ Vpostcode… để xây dựng quy trình liên hoàn, đồng bộ và tối ưu từ công đoạn chấp nhận, khai thác, chia chọn đến phát hàng hóa tại địa chỉ khách hàng yêu cầu. Bên cạnh đó, hệ thống chia chọn tự động cũng có khả năng xử lý các loại bưu gửi có trọng lượng, kích thước đa dạng, phù hợp với các loại hàng hóa trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Song song với hệ thống chia chọn tự động, Trung tâm khai thác vận chuyển và kho vận miền Trung cũng đưa vào sử dụng các công cụ, dụng cụ đồng bộ đảm bảo chuẩn hoá toàn bộ quy trình sản xuất như: hệ thống xe lồng lưới, xe nâng, hệ thống nâng hạ tự động… nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn bưu giửi, khớp nối chuẩn xác với hệ thống xe ô tô bưu chính chuyên dụng, xe container, xe trọng tải lớn.

Cùng với dây chuyền chia chọn tự động tại khu vực phía Nam như Hiệp Phước (TP. Hồ Chí Minh), Cần Thơ, các Trung tâm khai thác khai thác tại Đông Bắc Bộ (Hải Phòng), Bắc miền Trung (Nghệ An), Trung tâm khai thác và vận chuyển kho vận Miền Bắc tại Kim Hoa và Quang Minh (Hà Nội)…, Bưu điện Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái khép kín dòng chảy vật chất của khách hàng. Qua đó, hệ thống rút ngắn thời gian giao hàng, đảm bảo tính chính xác, an toàn cho mọi bưu gửi của khách hàng. Tiến tới cung cấp giải pháp hoàn tất đơn hàng tự động cho khách hàng. Bên cạnh đó tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực và nâng cao năng suất lao động trên toàn mạng lưới lên hàng chục lần so với trước đây.

Ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - nhấn mạnh, Trung tâm vận chuyển và kho vận miền Trung tại TP. Đà Nẵng là một trong những trung tâm quan trọng, đảm nhận khai thác, giao nhận vận chuyển các bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa... cho 09 tỉnh, TP. khu vực miền Trung, đầu mối giao nhận vận chuyển với các Trung tâm Khai thác vận chuyển vùng khu vực phía Bắc, Phía Nam.

Hệ thống chia chọn bưu phẩm tự động sẽ là một xung lực mới trong việc ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật và các nền tảng số vào khai thác sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. Đây cũng là hạ tầng thiết yếu cho việc triển khai dịch vụ bưu chính chuyển phát, Logistics, thương mại điện tử, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới của Bưu điện Việt Nam nói riêng và ngành bưu chính nói chung.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đánh giá cao về việc hiện đại hóa, tự động hóa của doanh nghiệp bưu chính quốc gia trong việc chia chọn hàng hóa, đồng thời khẳng định chính tự đầu tư bài bản, hiệu quả, đặc biệt là sự triển khai mạnh mẽ các ứng dụng số của Bưu điện Việt Nam đã góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số của TP. Đà Nẵng.

“Với hệ thống hiện đại đã đầu tư, tôi tin rằng các dịch vụ của Bưu điện sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần đề TP. Đà Nẵng tiếp tục trở thành trung tâm kinh tế, chính trị lớn của miền Trung – Tây Nguyên. Qua đó, các dịch vụ được kết nối, tạo đà cho triển khai và thúc đẩy thương mại điện tử, logistic hướng tới phát triển nền kinh tế số, xã hội số” - ông Lê Minh Trung khẳng định.