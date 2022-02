Ukraina cáo buộc Nga tấn công mạng, Mỹ và các đồng minh sẵn sàng đáp trả

Ngày 15/2, các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, họ đã sẵn sàng các biện pháp để đáp trả các cuộc tấn công mạng của Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang về Ukraina.

Tuy nhiên, theo các quan chức này thì phạm vi các hành động trả đũa hoặc các biện pháp trừng phạt sẽ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vụ tấn công mà Nga gây ra.

Mỹ và các đồng minh sẵn sàng trả đũa các cuộc tấn công mạng của Nga

Phát biểu vài giờ sau khi Ukraina thông báo Bộ Quốc phòng nước này và hai ngân hàng của họ đã bị tấn công, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên Reuters rằng, Washington đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO và các đối tác khác để mở rộng khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa trong không gian mạng.

Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, các cuộc tấn công được các chuyên gia an ninh phương Tây cho là do Nga thực hiện. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters.

Một quan chức Mỹ cho biết: “Tổng thống đã nói rằng, chúng tôi sẽ đáp trả các hành động của Nga trong trường hợp không phải là một cuộc xâm lược quân sự. Nhưng hành động đáp trả như thế nào sẽ phụ thuộc vào mức độ của các cuộc tấn công mạng”.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao châu Âu cho biết, các cuộc tấn công mạng là một phần trong chiến lược của Nga và đã được Matxcơva sử dụng trong các cuộc đối đầu quân sự trước đây với Gruzia và Ukraina.

Quan chức này cho biết thêm: “Đó là một phần trong sách lược của họ” và nhấn mạnh quyết tâm của phương Tây trong việc sử dụng các hành động phối hợp để buộc Matxcơva phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công mạng và các hành vi sai trái khác".

Các nguồn tin cho biết, trong khi các quan chức Mỹ, châu Âu và Canada đã vạch ra một chiến lược trừng phạt chi tiết nếu lực lượng Nga xâm lược Ukraina, tuy nhiên không có kế hoạch chi tiết tương tự về cách ứng phó với các cuộc tấn công mạng.

Điều đó một phần là do có thể mất nhiều thời gian để xác định ai là người chịu trách nhiệm, đặc biệt là trong trường hợp các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS), các quan chức cho biết.

Một trong những quan chức châu Âu cho biết, các cuộc tấn công mạnh mẽ và gây tổn hại hơn có thể gây ra phản ứng gay gắt hơn. Và một số quốc gia bao gồm cả Pháp thường muốn tránh bị quy trách nhiệm công khai cho các cuộc tấn công mạng.

Một chuyên gia không gian mạng quen thuộc với kế hoạch của phương Tây cho biết, phản ứng có thể liên quan đến các hành động khác ngoài các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả tấn công vật lý hoặc tấn công mạng vào các máy chủ có liên quan.

Nhiều người Nga chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công mạng trong quá khứ đã xuất hiện trong danh sách đen trừng phạt nhưng nhiều người khác có thể được thêm vào danh sách đen này, hai trong số các quan chức cho biết.

Các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và châu Âu trong những tuần gần đây đã tập trung nhiều hơn vào việc điều chỉnh các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược thực tế.

Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết: “Không có lộ trình chi tiết về những việc phải làm trong trường hợp bị tấn công mạng. Điều đó sẽ phụ thuộc vào các tình hình cụ thể của từng trường hợp”.

Theo Vietnamnet