Trung Quốc chi mạnh để thu hút chuyên gia chế tạo chip

Bất chấp thực tế là cuộc khủng hoảng chip tiếp tục là một chủ đề nóng, Trung Quốc dường như đang tăng cường lực lượng lao động, tìm kiếm các chuyên gia tham gia vào ngành này. Để làm được điều này, Trung Quốc đã quyết định tăng gấp đôi mức lương hiện tại cho các chuyên gia.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin, một tổ chức phụ thuộc vào Chính phủ Trung Quốc và của Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn Trung Quốc, quốc gia này cần 200.000 chuyên gia mới trong ngành.

Nhằm khuyến khích các ứng viên tham gia, Trung Quốc cho biết mức lương tối thiểu mà họ nhận được sẽ tăng gấp đôi so với thông thường. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao môi trường làm việc cho các chuyên gia về chip, cung cấp điều kiện làm việc tốt nhất để họ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Để làm điều này, Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt cơ sở mới hiện đại hơn, đáp ứng mọi nhu cầu của các chuyên gia.

Không chỉ vậy, Trung Quốc còn thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc để thu hút các chuyên gia. Theo các nguồn tin, Trung Quốc sẽ giới hạn số giờ làm việc, rõ ràng hóa thời gian nghỉ giải lao và kỳ nghỉ của người lao động. Bằng cách này, Trung Quốc mong muốn trở thành quốc gia sản xuất chip hàng đầu, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

Mới đây, cơ quan giám sát internet của Trung Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra an ninh mạng đối với việc bán chip nhớ của Micron Technology - một công ty chip của Hoa Kỳ, để "bảo vệ an ninh quốc gia". Được biết, đây cũng là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc nhắm tới một công ty bán dẫn của Mỹ, trong bối cảnh Washington thắt chặt kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm và thiết bị chip tiên tiến sang Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia.

Theo Tech Unwrapped