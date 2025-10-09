TPBank được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc, ghi dấu nỗ lực bền bỉ trên hành trình chuyển đổi số

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards – VDA) 2025, thêm một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của TPBank trong chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Ít ai có thể tưởng tượng được rằng từng nằm trong diện tái cơ cấu bắt buộc vào năm 2011, TPBank lại có thể vươn lên nhóm ngân hàng dẫn đầu hiện nay. Thay vì chạy theo mô hình truyền thống với mở rộng chi nhánh, ban lãnh đạo TPBank đã chọn con đường duy nhất: Phát triển kênh số. “Trong cái khó ló cái khôn”, như Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng từng chia sẻ, chính lựa chọn táo bạo ấy đã mở ra cánh cửa phát triển.

Ngày nay, hơn 98% giao dịch của khách hàng TPBank diễn ra trên kênh số với hơn 14 triệu người dùng, nằm trong nhóm ngân hàng có tệp khách hàng lớn nhất hệ thống. Sự bứt phá ấy bắt nguồn từ triết lý công nghệ mà TPBank luôn kiên định: AI-Top, Data-First, Cloud-Ready.

Từ số hóa đến thông minh hóa trải nghiệm

TPBank không chỉ đưa dịch vụ ngân hàng lên môi trường số, mà còn liên tục bổ sung các lớp công nghệ thông minh để nâng tầm trải nghiệm. Ứng dụng TPBank giúp khách hàng mở tài khoản chỉ trong vài giây với eKYC, thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt, chuyển tiền qua giọng nói, hoặc trò chuyện như trên một ứng dụng nhắn tin.

Hệ thống LiveBank 24/7 đã biến khái niệm “ngân hàng không ngủ” thành hiện thực, khi khách hàng có thể mở tài khoản, phát hành thẻ, gửi tiết kiệm hay rút tiền bất kỳ lúc nào, chỉ với sinh trắc học.

Đối với khối doanh nghiệp, TPBank Biz đã mở ra cách thức mới trong quản trị tài chính: Giải ngân trực tuyến chỉ trong 5 phút, tích hợp hệ sinh thái BizConnex, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận dịch vụ tài chính nhanh chóng và minh bạch.

Trong nền tảng cốt lõi, TPBank tập trung mạnh mẽ vào số hóa vận hành. Gần 300 robot RPA, công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang được triển khai để tự động hóa các quy trình, tối ưu chi phí và nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Điều này không chỉ giúp ngân hàng tinh gọn, mà còn tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ mới với tốc độ nhanh hơn.

Đồng hành cùng khát vọng E-Vietnam

Song hành với việc nâng cấp trải nghiệm tài chính cho khách hàng, TPBank đóng góp tích cực cho chương trình chuyển đổi số quốc gia. Việc hỗ trợ người dân kết nối tài khoản an sinh xã hội với VNeID, triển khai nhiều chính sách miễn phí giao dịch chuyển tiền trực tuyến và mở rộng các chương trình phổ cập dịch vụ tài chính đã thể hiện rõ cam kết của TPBank trong hành trình xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng.

Như Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng từng nhấn mạnh: “Nhu cầu thực sự của người dân mới là yếu tố then chốt quyết định thành công của chuyển đổi số. Chính những lợi ích nhỏ bé hàng ngày sẽ tạo thành thói quen, rồi lan tỏa thành sự thay đổi lớn”.

Từ đầu năm đến nay, TPBank đã liên tục được vinh danh tại các hạng mục giải thưởng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Ngân hàng được The Asian Banker trao giải “Sản phẩm ngân hàng số sáng tạo nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” với ChatPay – tính năng chuyển tiền như trò chuyện. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vinh danh TPBank với hai giải thưởng lớn “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” và “Ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu cho SME”. Đây là minh chứng cho năng lực công nghệ và uy tín quốc tế mà TPBank đã gây dựng.

Tại Giải thưởng VDA 2025, TPBank được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc với loạt giải pháp công nghệ App TPBank, Livebank 24/7, TPBank Biz, Ứng dụng chuyển đổi số nội bộ.

Sự kiện TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng VDA 2025 năm thứ hai liên tiếp với loạt giải pháp App TPBank, Livebank 24/7, TPBank Biz, Ứng dụng chuyển đổi số nội bộ, không chỉ một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số, mà còn cho thấy ngân hàng tím đang tiến xa hơn trên hành trình thông minh hóa dịch vụ tài chính – gắn công nghệ với nhu cầu thực tế, đồng hành cùng khách hàng và quốc gia trong kỷ nguyên số.