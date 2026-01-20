Tổng Bí thư: Văn kiện Đại hội đặt ra yêu cầu hành động, nói đi đôi với làm

Trong ngày khai mạc, Đại hội sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cùng đại diện nhân sỹ, trí thức, nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Thời gian tổ chức Đại hội lần này là 6,5 ngày, giảm 1,5 ngày so với Đại hội 13.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, quyết định những nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Đảng và đất nước gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Một nội dung quan trọng khác là Đại hội sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội.

Tường thuật trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV

Tổng bí thư cho biết tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam "dân là gốc". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Theo Tổng bí thư, bước vào giai đoạn mới, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hoá giải, đúng như Bác Hồ đã dạy: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, Văn kiện lần này nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm"; thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp. Để biến quyết tâm thành kết quả, Tổng bí thư cho rằng cần tập trung cao độ vào 5 nhóm việc. Thứ nhất, cụ thể hóa Văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu đo lường được, thời hạn và phân công trách nhiệm cụ thể; mọi việc phải có người chịu trách nhiệm đến cùng; không để tình trạng "cha chung không ai khóc", "chuyền trách nhiệm cho nhau." Thứ hai, thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất; kiên quyết xử lý trì trệ, né tránh, đùn đẩy; khen thưởng kịp thời người làm tốt; đồng thời bảo vệ hiệu quả người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổng bí thư cho biết 3 đột phá chiến lược gồm tập trung nguồn lực, tập trung lãnh đạo, tập trung thực thi được xác định từ Đại hội XIII có ý nghĩa cho cả giai đoạn 2021-2030, nhưng bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, vì đây là những đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá. Thứ nhất là đột phá về thể chế và thực thi. Tổng bí thư cho hay phải hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, lấy chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo. Thứ hai là đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; tăng cường năng lực số; hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học giỏi, công nhân kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước. Thứ ba là đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phải ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm liên kết vùng, liên kết địa phương, kết nối khu vực và toàn cầu. Theo Tổng bí thư, 3 đột phá này có quan hệ hữu cơ. Thể chế mở đường, nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng, hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ, chúng ta sẽ tạo ra đà mới và thế mới. Nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội. Văn kiện đặt ra yêu cầu hành động, nói đi đôi với làm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV là đột phá so với các đại hội trước đây, chỉ rõ chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Theo Tổng bí thư, được sự ủy quyền của Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII, Bộ Chính trị đề xuất Đại hội cho chủ trương tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) với cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước của 100 năm tiếp theo (2030 - 2130), tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng bí thư khẳng định quá trình chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại, kế thừa tinh hoa của các kỳ Đại hội trước; kiên định các quan điểm mang tính nguyên tắc. Đồng thời thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển, bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều xuất phát từ thực tiễn. Tổng bí thư nhấn mạnh văn kiện lần này đã đặt ra yêu cầu hành động, nói đi đôi với làm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân. Trong quá trình hoàn thiện Văn kiện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt coi trọng việc phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ, lắng nghe sâu sắc tiếng nói của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào ta ở trong và ngoài nước. Dự thảo các văn kiện đã được thảo luận rộng rãi trong toàn Đảng, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Chỉ trong một tháng đã có gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp hơn 14 triệu lượt ý kiến gửi về các tiểu ban văn kiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo chính trị Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới. Là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tổng bí thư nêu rõ Đại hội Đảng XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vững bước tiến tới hai mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045). Từ đó đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, phải quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng bí thư cho biết hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào quyết sách đột phá của Đảng tại Đại hội XIV Chủ tịch nước Lương Cường. Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng. Cùng với đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo công nghệ số đang tạo ra biến đổi mang tính thời đại, làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hộ, đặt ra yêu cầu cấp bách về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất và năng lực cạnh tranh quốc gia, những yêu cầu mới trong quản lý, phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và tăng cường công tác đối ngoại. Sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thực sự bền vững, năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, biến đổi khí hậu kéo theo nhiều hệ lụy. Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh đó, nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV của Đảng. “Đại hội XIV của Đảng có sứ mệnh lịch sử rất to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng, cho nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tính chiến lược đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc trong thời gian tới nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển niềm tự hào, ý chí tự lập, tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại tổng kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước”, Chủ tịch nước nói. Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc Trình bày diễn văn khai mạc Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng 1.586 đại biểu về dự Đại hội XIV của Đảng, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước. Theo Chủ tịch nước, các đại biểu dự Đại hội là những đảng viên ưu tú, thể hiện cho quyết tâm và khát vọng vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là bước ngoặt mang tính lịch sử hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng. Sự kiện cho thấy sự tập trung cao độ ý chí. Nguyện vọng, quyết tâm với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến vào kỷ nguyên mới. Đại hội biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân, toàn dẫn, vượt qua mọi khó khăn thách thức như đại dịch Covid-19, các thảm họa thiên nhiên cũng như biến động kinh tế, chính trị toàn cầu… để nhanh chóng ổn định đời sống khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra, nhất là các nhiệm vụ đột phá, mang tính cách mạng trong năm 2025. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại lễ khai mạc Đại hội Đảng XIV. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết đến dự Lễ khai mạc Đại hội có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…. Dự Đại hội còn có mẹ Việt Nam anh Hùng Nguyễn Thị Điểm (101 tuổi) có 2 người con là liệt sĩ, mẹ Trần Thị Căn (101 tuổi) có 2 người con là liệt sĩ, mẹ Trần Thị Tuyển (90 tuổi) có chồng và con là liệt sĩ. Ngoài ra, còn có các vị Đại sứ, đại diện các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế thường trú và không thường trú tại Việt Nam. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII: Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch; Chủ tịch nước Lương Cường; Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Các đại biểu đến dự Lễ khai mạc Đại hội XIV Các Mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đến dự khai mạc Đại hội. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh tới dự phiên khai mạc Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Tại phiên trù bị sáng 19/1, đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ra, các đại biểu đã bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội cũng biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng XIV. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập (đại diện cho 5,6 triệu đảng viên) đều đủ tư cách tham dự Đại hội.