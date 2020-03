Tổ chức Y tế Thế giới nghĩ ra cách tuyên truyền chống virus Corona kiểu mới

WHO sẽ livestream một video trên Tik Tok để chia sẻ các thông tin cập nhật về virus Corona. Đây là nỗ lực của WHO nhằm chống lại vấn nạn mà tổ chức này gọi là “infodemic” (tạm dịch là đại dịch tin giả) về Covid-19.

Video này dự kiến được phát vào 8h tối, giờ Hồng Kông với mục tiêu “cập nhật những thông tin mới nhất về các cách thức mà mọi người có thể làm vào thời điểm này, cũng như trả lời các câu hỏi”, theo thông tin từ Tik Tok.

Động thái này cũng giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của WHO trên nền tảng Tik Tok – vốn được giới trẻ và thanh thiếu niên ưa thích. Cách đây gần 3 tuần, WHO đã đăng tải một video đầu tiên chỉ dẫn các mẹo phòng tránh virus Corona. Hiện WHO đã có 3 triệu người theo dõi trên Tik Tok và đã đăng 11 video ngắn thu hút tổng cộng 3 triệu lượt thích.

Tik Tok là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong 2 tháng qua, theo công ty phân tích SensorTower.

“Bên cạnh thư viện thông tin mà WHO cung cấp cho mọi người, tổ chức này cũng đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá cho cộng đồng của chúng tôi bằng cách tạo ra các video hướng dẫn các mẹo phòng tránh virus và thông tin y tế quan trọng”, trích thông cáo báo chí của Tik Tok.

Virus Corona hiện đã lây lan ra 150 quốc gia khiến hơn 182.000 người mắc bệnh và làm 7.100 người tử vong, nhưng việc truyền bá tin tức giả về đại dịch này đã gây ra nhiều lo lắng cho người dân.

Để chống lại vấn nạn này, WHO đã hợp tác với nhiều đại gia Internet như Facebook, Twitter, Weibo, Tencent (chủ sở hữu TikTok), ByteDance và Bilibili (nền tảng video của Trung Quốc).

Tại Trung Quốc, Weibo cũng cảnh báo người dùng về những thông tin sai lệch gây hoang mang. Còn Facebook cũng đã thực hiện xóa bỏ các bài viết chứa đựng các thông tin sai sự thực về Covid-19. Twitter hôm thứ Hai (16/3) tuyên bố rằng hãng này sẽ sử dụng máy học và tự động hóa để loại bỏ các nội dung xấu độc.

Cả Facebook và Twitter đều cung cấp các quảng cáo miễn phí cho các tổ chức xã hội thực hiện các chiến dịch tuyên truyền phòng chống virus Corona.