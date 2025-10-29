Tiêu chuẩn chất lượng Đức - bảo chứng bền bỉ của ống nhựa Ströman

Ströman, thương hiệu ống nhựa cao cấp thuộc Tân Á Đại Thành, đang từng bước khẳng định vị thế của mình bằng việc kiên định áp dụng các tiêu chuẩn Đức khắt khe, biến những tiêu chuẩn ấy thành giá trị bền bỉ cho mọi công trình.

Tiêu chuẩn Đức - nền tảng tạo nên giá trị và niềm tin

Trong ngành công nghiệp sản xuất, đặc biệt là vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn là kim chỉ nam, là thước đo cho sự chuyên nghiệp và trách nhiệm. Đối với ống nhựa, hệ thống đóng vai trò vận chuyển nước sạch - nguồn sống thiết yếu - các tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ đảm bảo hiệu quả vận hành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, tuổi thọ công trình và sự ổn định của cả một hệ thống hạ tầng. Việc tuân thủ các quy định quốc tế uy tín là bước đi tất yếu để tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường.

Ống nhựa Ströman đáp ứng được những quy chuẩn quốc tế khắt khe, trở thành bảo chứng bền bỉ cho hàng nghìn công trình trên khắp Việt Nam

Ströman, với cam kết mang đến những giải pháp đường ống tốt nhất cho thị trường Việt Nam, đã sớm nhận thức rõ tầm quan trọng này. Với triết lý “Bền bỉ chất Đức”, thương hiệu này liên tục đầu tư vào công nghệ, quy trình sản xuất và đặc biệt là việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu thế giới. Tại các nhà máy hiện đại, quy trình sản xuất của Ströman được thực hiện theo các tiêu chuẩn uy tín như ISO 1452-2:2009, ISO 1452-2:2009, TCVN 8491-2:2011 và các quy chuẩn DIN 8061, DIN 8062 của Đức.

Ströman - Đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe nhất



Việc áp dụng các tiêu chuẩn Đức không đơn thuần là để "có", mà là để "thực sự mang lại lợi ích" cho người sử dụng. Các tiêu chuẩn như DIN (Deutsches Institut für Normung e.V. - Viện Tiêu chuẩn Đức) được công nhận toàn cầu về tính nghiêm ngặt và độ tin cậy. Khi một sản phẩm ống nhựa mang tiêu chuẩn Đức, đồng nghĩa với việc:

Tuổi thọ vượt trội: ống nhựa Ströman, với việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe, cam kết mang lại tuổi thọ lên đến hơn 50 năm. Đây là một con số ấn tượng, vượt xa nhiều loại vật liệu thông thường. Song song với đó các chủ đầu tư, các nhà thầu có thể giảm thiểu đáng kể gánh nặng chi phí sửa chữa, bảo trì hệ thống đường ống trong suốt vòng đời của công trình.

Ströman - Sản phẩm nội địa đã tiệm cận chuẩn mực Đức, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe như DIN, ISO và TCVN.

Khả năng chịu áp lực và kháng hóa chất ưu việt: Các tiêu chuẩn DIN đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về khả năng chịu áp lực làm việc, áp lực nổ và khả năng chống lại sự ăn mòn của các hóa chất có thể tồn tại trong nguồn nước hoặc môi trường xung quanh. Đặc biệt đối với ống PPR, các tiêu chuẩn như DIN 8061 và DIN 8062 quy định rõ về khả năng chịu nhiệt độ cao, áp lực, đảm bảo nguồn nước sạch an toàn.

Ống nhựa Ströman, được sản xuất theo các tiêu chuẩn này, sở hữu khả năng chịu đựng vượt trội. Dù là hệ thống cấp nước sinh hoạt áp lực cao trong các khu đô thị hiện đại, hay hệ thống dẫn nước qua các khu vực có yếu tố hóa học tiềm ẩn, Ströman vẫn đảm bảo dòng chảy ổn định, an toàn, không rò rỉ hay xuống cấp.

Độ đồng đều và tính chính xác: quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Đức đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng chi tiết. Từ độ dày thành ống, đường kính, độ đồng tâm cho đến chất lượng bề mặt, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ. Điều này vừa giúp ống nhựa Ströman dễ dàng trong thi công, lắp đặt vừa đảm bảo tính kết nối hoàn hảo, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ tại các mối nối, một trong những nguyên nhân phổ biến gây thất thoát nước và hư hỏng công trình.

Tiêu chuẩn tạo nên giá trị sử dụng bền vững

Trên khắp Việt Nam, hàng nghìn công trình dân dụng và công nghiệp đã lựa chọn Ströman như một bảo chứng cho sự an tâm và bền vững. Từ các khu đô thị mới ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đến các dự án cấp thoát nước tại miền Trung, Tây Nguyên, ống nhựa Ströman luôn vận hành ổn định, đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn cho hàng chục nghìn hộ dân.

Đặc biệt, đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc - biểu tượng của tầm vóc đô thị mới, đã chọn 100% hệ thống cấp thoát nước sử dụng ống nhựa Ströman. Đây không chỉ là minh chứng cho chất lượng, mà còn cho thấy niềm tin của các chủ đầu tư lớn vào thương hiệu Việt đạt chuẩn quốc tế.

Meyhomes Capital Phú Quốc, đại đô thị sử dụng 100% ống nhựa Ströman cho toàn bộ hệ thống cấp thoát nước của dự án.

Các chuyên gia trong ngành đánh giá, việc các nhà thầu ưu tiên Ströman không chỉ vì chất lượng sản phẩm, mà còn bởi giá trị vận hành thực tế: ống bền hơn, ít hư hỏng, giảm chi phí bảo trì và đảm bảo tiến độ thi công. Trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, lựa chọn Ströman chính là lựa chọn giải pháp tiết kiệm dài hạn và an toàn kỹ thuật.

Biến tiêu chuẩn thành giá trị thực tế cho công trình Việt

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng ngành hạ tầng Việt Nam, Ströman kiên định với triết lý phát triển: “Chất lượng là cốt lõi - Tiêu chuẩn là nền tảng”. Mỗi mét ống Ströman trước khi xuất xưởng đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, được giám sát bằng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, đảm bảo mọi sản phẩm đến tay người dùng đều đạt độ chính xác và độ bền cao nhất. Ströman không chỉ sản xuất ống nhựa, Ströman tạo ra giải pháp hạ tầng bền vững, góp phần kiến tạo những công trình vững chãi, vận hành ổn định và an toàn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại Ströman, tiêu chuẩn không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho hành trình tạo giá trị. Bởi khi tiêu chuẩn được chuyển hóa thành lợi ích thật, đó mới chính là thước đo của chất lượng đích thực.

