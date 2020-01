Thủ tướng cho Đà Nẵng thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung

Cụ thể, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, do Công ty CP phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo quyết định này, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đối với Khu CNTT theo quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng với khu CNTT tập trung.

Về cơ cấu tổ chức, và quy chế hoạt động, Tổ chức quản lý Khu CNTT tập trung Đà Nẵng sẽ do Công ty CP phát triển Khu CNTT tập trung Đà Nẵng quyết định, thực hiện đúng quy định của luật pháp và được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu CNTT tập trung theo quy hoạch được phê duyệt; Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách cho đầu tư phát triển hạ tầng kết nối với Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 và các hạ tầng xã hội khác; Chỉ đạo và tổ chức các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của TP phối hợp với Công ty CP phát triển Khu CNTT tập trung Đà Nẵng thực hiện việc đầu tư xây dựng, quản lý để Khu CNTT tập trung phát triển nhanh và bền vững;…

Trước đó, vào tháng 3/2019, UBND TP Đà Nẵng chính thức đưa Dự án Khu CNTT Đà Nẵng (DITP) giai đoạn 1 vào hoạt động và khai thác trên quy mô 131 ha, với tổng vốn đầu tư 1.062 tỷ đồng (47 triệu USD).

Tại thời điểm khánh thành giai đoạn 1, các công ty lớn như IBM, Cisco, Intel, KDDI, Mitsui và một số Công ty về CNTT Nhật, Mỹ và Sing đã bày tỏ quan tâm đến đầu tư tại Đà Nẵng và DITP.

Được biết, Dự án Khu CNTT Đà Nẵng (Da Nang IT PARK), viết tắt là DITP, do Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làmchủ đầu tư. Da Nang IT Park có tổng diện tích 341 ha, tổng vốn đầu tư: 2.744 tỷ đồng (121 triệu USD) tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Dự án nằm trên tuyến vành đai phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc TP Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố 20 phút đi ô tô và kết nối trực tiếp với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cảng quốc tế Liên Chiểu và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Dự án được phát triển gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, giai đoạn 2 có diện tích 210ha. Với định hướng tầm nhìn sẽ trở thành một trong những cộng đồng phát triển CNTT tốt nhất châu Á tại TP Đà Nẵng theo mô hình thung lũng Silicon của Hoa Kỳ và công viên Khoa học Tân Trúc (Hsinchu) – Đài Loan, mục tiêu của dự án sẽ thu hút các công ty lớn, vừa và nhỏ trong linh vực công nghệ cao vào hoạt động.

Được đầu tư bài bản, đầy đủ các phân khu chức năng chuyên biệt và đồng bộ về cơ sở hạ tầng, dự án đặt mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD/năm và tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động chất lượng cao đang được đào tạo tại các trường đại học trong và nước ngoài.

Khu công nghệ thông tin (Khu CNTT) tập trung Đà Nẵng dược đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh cùng chính sách ưu đãi vượt trội

Để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Khu CNTT tập trung, bên cạnh việc được hưởng tất cả các chính sách ưu đãi theo Nghị định 154 và các văn bản pháp luật khác, Đà Nẵng xây dựng chính sách thu hút đặc biệt như: ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 15 năm với chính sách miễn thuế 4 năm đầu, 5% đối với 9 năm tiếp theo, 10% cho 2 năm tiếp và ưu đãi thuế sau 15 năm hoạt động là 20-22%.

Đặc biệt, Đà Nẵng miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên vật liệu, máy móc, phương tiện trong nước chưa sản xuất được phục vụ sản xuất sản phẩm, dịch vụ CNTT của doanh nghiệp; Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT.