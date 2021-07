Thế hệ Z: độc giả tiềm năng của các công ty truyền thông

Sự quan tâm và ủng hộ của các độc giả trẻ tuổi rất quan trọng cho sự tồn tại và phát triển bền vững của các công ty truyền thông, báo chí. Tuy nhiên, chiến lược thu hút độc giả từ trước đến nay của báo chí thường không chú trọng đến thế hệ Z (thế hệ sinh năm 1996-2012). Nguyên nhân là do thói quen sử dụng phương tiện truyền thông của nhóm này khác rất nhiều so với các thế hệ trước.

57% thế hệ Z tương tác với tin tức thông qua mạng xã hội

“Mặc dù là một bộ phận đáng kể và đang phát triển mạnh mẽ trên Internet trong hơn một thập kỷ qua, nhưng thế hệ Z vẫn là một ẩn số đối với nhiều công ty truyền thông”, theo ông Kayleigh Barber - phóng viên cao cấp của Digiday. Ông Barber cũng là tác giả của bài báo “Mọi thứ cần biết về thói quen sử dụng phương tiện truyền thông của thế hệ Z”.

Theo một nghiên cứu của Pew, 41% người trưởng thành ở Mỹ, bao gồm cả thế hệ Y (những người sinh năm 1890-1996) và thế hệ Z (18-29 tuổi) cho biết họ chủ yếu tìm đọc các tin tức thông qua mạng xã hội. Một nghiên cứu khác của Viện Reuters vào năm 2019 cho thấy 57% thế hệ Z thực hiện tương tác đầu tiên của họ với báo chí là vào buổi sáng trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.

“Khi tôi muốn tìm hiểu một thông tin hay xu hướng cụ thể, tôi sẽ tìm đến TikTok và tìm kiếm các thẻ có mở đầu bằng ký tự “#”. Tôi muốn nắm bắt những tin tức đó một cách nhanh chóng”, theo Brie D'Elia, 20 tuổi, sinh viên đang theo học lĩnh vực thời trang cho biết.

Phương tiện truyền thông xã hội là trung tâm của chiến lược phân phối nội dung của họ

Các công ty truyền thông nhắm mục tiêu đến Thế hệ Z “đã đặt phương tiện truyền thông xã hội vào trung tâm của chiến lược phân phối nội dung của họ”, ông Barber viết. Đó là Group Nine, In the Know của Yahoo và Overtime.

Tờ The Washington Post đã chấp nhận các nền tảng mạng xã hội mới như TikTok - ứng dụng video ngắn rất phổ biến đối với thế hệ Z. Video có vai trò lớn trong việc thu hút độc giả thuộc thế hệ này và thành công của The Washington Post trên TikTok cũng mang lại những bài học quý giá cho các thương hiệu truyền thông khác.

“Dù đều trưởng thành trong giai đoạn mạng xã hội phát hiện rầm rộ, nhưng điểm nổi bật ở thế hệ Z so với thế hệ Y là họ được trưởng thành cùng với phương tiện truyền thông xã hội video đầu tiên - TikTok”, theo Nick Cicero - phó Chủ tịch chiến lược của Conviva.

Dave Jorgenson là nhà sản xuất video cho The Washington Post trên TikTok từ năm 2019. Các video độc đáo trên TikTok của ông đã giúp tờ Post đạt được 1 triệu lượt theo dõi và 40 triệu lượt thích trên nền tảng. Tờ báo này xem TikTok như một phương tiện để xây dựng mối quan hệ với những độc giả trẻ tuổi.

“Với việc chúng tôi tập trung doanh thu từ người đọc ở giai đoạn cuối phễu marketing (Bottom of the Funnel - Nơi khách hàng tiềm năng đã xác định vấn đề của họ, chọn giải pháp họ muốn sử dụng và gần đưa ra quyết định mua hàng), sự tin tưởng là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng để có được sự tin tưởng này, điều đó phải bắt đầu bằng mối quan hệ ở giai đoạn đầu phễu (Top of the Funnel - nơi các khách hàng tiềm năng chỉ mới bắt đầu xác định một vấn đề, tìm kiếm thêm thông tin và tìm hiểu về các giải pháp tiềm năng)”, Kat Downs Mulder - Tổng biên tập tại The Post cho biết.

In The Know được ra mắt để sản xuất những video content (nội dung) cho độc giả trẻ tuổi trên toàn bộ trang và kênh của Yahoo. Đến tháng 2/2020, In The Know đã có trang web độc lập riêng và trang web này đã đạt được hơn 25 triệu lượt truy cập hàng tháng vào tháng 3/2021, theo Comscore.

Thương hiệu truyền thông trên cũng đã thử nghiệm kết hợp việc mua sắm thông qua sản xuất các video đánh giá và quảng bá sản phẩm. Theo Andrea Wasserman - Giám đốc Thương mại Toàn cầu của Verizon Media, tổng doanh số bán hàng của In The Know đã tăng 125% trong năm qua.

Thương hiệu này cũng sử dụng Instagram, Snapchat và Facebook để phân phối các video của mình. Ông Wasserman cho biết một video của In The Know trên Snapchat có thể thu hút hơn 1 triệu lượt xem từ nhóm người dùng ở độ tuổi 13 - 24.

Thế hệ Z có xu hướng ngày càng ưa chuộng các nền tảng truyền thông xã hội dựa trên video

Nhà sản xuất video kỹ thuật số về lĩnh vực thể thao - Overtime đã đạt được 16,6 triệu người theo dõi trên tài khoản TikTok kể từ sau khi họ tham gia mạng xã hội này vào tháng 3/2019. 2000 video trên TikTok của họ đã có hơn 1 tỷ lượt thích, một con số đáng mơ ước của nhiều TikToker. Hiện tại, Overtime đã có 5 triệu người theo dõi trên Instagram và 3 triệu người đăng ký tham gia chương trình Snapchat Overtime Now.

Theo CRO Rich Calacci, chiến lược phân phối nội dung của báo chí trên các nền tảng truyền thông xã hội cũng giống như bánh mì và bơ kể từ khi nó được ra mắt vào năm 2016. “Thành thật mà nói, đến nay, điều đó vẫn nguyên vẹn giá trị. Đó cũng là một trong những chiến lược có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của chúng tôi, đặc biệt vì nó liên quan đến thế hệ Z”, ông Rich nói.

