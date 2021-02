Tết giãn cách, diễn viên, nghệ sĩ sốc, bàng hoàng, thất bát

Nguy cơ mất mát hàng chục tỷ đồng

UBND TP.HCM đã chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội ở những nơi có dịch, không tụ tập đông người, đóng cửa toàn bộ rạp chiếu phim sân khấu, nhà hát, các chương trình vui chơi giải trí… Vẫn biết là khó có cách nào khác để chặn đứng tốc độ lây lan chóng mặt của dịch bệnh COVID-19 nhưng thông tin này vẫn khiến nhiều nghệ sĩ sốc, bàng hoàng, ôm nỗi lo thất bát.

"Tôi rất sốc và bàng hoàng. Sau khi đọc báo, tôi như rơi xuống từ trên mây… Phim đã bị hoãn chiếu hồi 30/4, vì lý do giãn cách xã hội bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giờ lại hoãn chiếu tiếp, chưa biết đến bao giờ” – Lý Hải cho biết đã lỗ 10 tỉ đồng truyền thông, bởi vì trên cả nước có rất nhiều cụm rạp, mỗi lần in ấn các tài liệu truyền thông thôi đã tốn 5-7 tỉ đồng và đó chưa phải là tất cả kinh phí sản xuất của bộ phim điện ảnh “Lật mặt: 48h”.

Một trong số các nhà sản xuất đình đám của năm nay, Ngô Thanh Vân với đoàn làm phim “Trạng Tí phiêu lưu ký” dù gặp lùm xùm về bản quyền, bị khán giả cả nước kêu gọi tẩy chay nhưng hồi trước đoàn phim vẫn giữ lịch khởi chiếu cũ, ra rạp đúng ngày Mùng 1 Tết Tân Sửu. Tuy nhiên, hiện tại, tiếp nhận yêu cầu giãn cách xã hội, đóng cửa toàn bộ các cụm rạp và các chương trình giải trí, Ngô Thanh Vân quyết định "về quê ăn tết".

Trước đó, như Ngô Thanh Vân chia sẻ với báo chí, cho biết kinh phí sản xuất Trạng Tí phiêu lưu ký là 43 tỉ đồng. Do đó, doanh thu đủ hòa vốn của phim là 86 tỉ đồng (do phải chia cho nhà rạp khoảng một nửa). Cũng như Lật mặt: 48h, Trạng Tí phiêu lưu ký cũng đã hoãn chiếu một lần từ 30-4-2020, do đó thiệt hại về truyền thông cũng có thể ở mức tương đương.

Riêng “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” ban đầu cũng dự kiến là khởi chiếu trong Tết Tân Sửu nhưng rất may do đoàn phim đã chủ động lùi lịch nên không thiệt hại.

Không sốc nhưng rất buồn

NSND Hồng Vân – bà chủ của sân khấu kịch Hồng Vân cũng cho biết phải tuân thủ quy định, đóng cửa sân khấu để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. NSND Hồng Vân cho biết không sốc nhưng buồn, chị mong khán giả thông cảm.

“Sân khấu kịch Hồng Vân chân thành cảm ơn quý khán giả đã đồng hành suốt 20 năm qua. Lần đầu tiên có một sự cố ngoài ý muốn thế này. Thay mặt toàn thể diễn viên, nhân viên của sân khấu xin lỗi khán giả. Mong mọi người chúng ta cùng chung tay chống dịch và hẹn gặp lại mọi người vào ngày gần nhất. Chúc mọi người một năm bình an và tràn đầy sức khỏe”. Bài viết của NSND gạo cội - diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

NSƯT Trịnh Kim Chi – bà chủ sân khấu kịch Trịnh Kim Chi dù buồn nhưng đành ở nhà gói bánh Tét, bánh chưng, quây quầy với gia đình. Cựu á hậu cho biết vì lo lắng cho sức khỏe của các học viên và khán giả nên hoãn lịch diễn.

NSƯT Mỹ Uyên – Giám đốc Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần nghẹn ngào không nói nên lời, không sốc không nhưng không thể không buồn, thậm chí là quá buồn. Tết Tân Sửu, lẽ ra các nghệ sĩ trên sân khấu 5B sẽ “dọn” những món ăn tinh thần sảng khoái, gửi tới khán giả lời chúc xuân vui vẻ.

Nhà hát sân khấu nhỏ 5B vừa ra mắt vở diễn Tết “Tin thì linh, không tin cũng linh”, được sáng tác riêng cho dịp Tết, với các nhân vật vào vai Táo ông, Táo bà hết sức vui nhộn, cùng câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống đời thường.

“Tin thì linh, không tin cũng linh” của tác giả Vương Huyền Cơ, mượn câu chuyện gia đình ông bà Táo lồng ghép với tứ kịch “hoán đổi” để dẫn dắt vô số tình huống cười ra nước mắt. Hai vị thần tốt bụng nhưng… tài lanh, dụng phép để vợ chồng chủ nhà trải nghiệm cuộc sống của nhau. Nhưng, lòng tốt ấy lại phạm quy tắc thiên đình nên khán giả có cơ hội thưởng thức các lớp diễn “bá đạo” khi ông bà Táo Quân tìm mọi cách giải quyết hậu quả.

Thông qua các mảng miếng hài duyên dáng, linh hoạt, đạo diễn Hoàng Duẩn dẫn dắt nhân vật vào các bối cảnh với phông nền tươi sáng phù hợp với không khí xuân, không khí đón Tết.

NSƯT Mỹ Uyên chia sẻ “trong những ngày đón Tết như thế này, anh chị em chúng tôi không mong mỏi gì hơn ngoài cầu chúc sức khỏe và năng lượng cho tất cả mọi người, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu đang căng mình kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Mong mỏi tha thiết là tất cả mọi người đón một cái Tết bình an, hoan hỷ”.

Vì đóng cửa toàn bộ các sân khấu, vở diễn đặc biệt đã không có cơ hội đến với khán giả TP.HCM.