Tesla bị điều tra hình sự về việc "thổi phồng" tính năng hỗ trợ lái xe Autopilot

Tính năng hỗ trợ lái xe Autopilot của Tesla đang là một chủ đề gây rất nhiều tranh cãi. Theo Reuters, công ty đã bị điều tra hình sự liên bang từ năm 2021 vì gây hiểu lầm cho mọi người về khả năng của Autopilot. Đây là cuộc điều tra mới nhất trong một chuỗi các cuộc điều tra của các bang và liên bang, diễn ra vào thời điểm Tesla đang loại bỏ nhiều cảm biến hơn trên xe đồng thời tăng giá của tính năng "tự lái hoàn toàn" (FSD).

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã nhiều lần ca ngợi sự an toàn của xe điện Tesla, người đã tuyên bố rằng xe điện của ông là những chiếc xe an toàn nhất đang được bán. Tuy nhiên, những tuyên bố đó đã bị thách thức bởi các cơ quan quản lý như Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng như dữ liệu đối chiếu của các vụ tai nạn do xe Tesla gây ra. Vào năm ngoái, một vụ tai nạn Tesla Model S đã dấy lên những lo ngại về hệ thống Autopilot trên các mẫu xe Tesla.

Trang Reuters cho biết "các công tố viên của Bộ Tư pháp ở Washington và San Francisco đang kiểm tra xem liệu Tesla có lừa dối người tiêu dùng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý hay không bằng cách đưa ra những tuyên bố không đúng sự thất về công nghệ hỗ trợ lái xe của hãng."

Mặc dù trang web của Tesla tuyên bố Autopilot yêu cầu sự giám sát tích cực và không tự động nhưng hãng lại tung ra một video tuyên bố: "Người ngồi trong ghế lái chỉ ở đó vì lý do pháp lý. Anh ta không làm gì cả. Chiếc xe đang tự lái.”

Liệu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp có dẫn đến việc truy tố hình sự hay không vẫn chưa thể đoán trước.

Tesla lại thêm một lần đau đầu với Autopilot. Vào tháng 8, NHTSA đã điều tra xem Autopilot có thể nhìn thấy người lái xe mô tô hay không. Cuộc điều tra được mở sau một số vụ tai nạn chết người mà xe Tesla đâm vào người lái xe mô tô trong lúc đang bật chế độ Autopilot. Một cuộc điều tra riêng của NHTSA cũng đang được tiến hành sau ít nhất 11 sự cố khi Tesla hoạt động trong chế độ Autopilot đã đâm vào xe khẩn cấp và một cuộc điều tra thứ ba tìm cách xác định xem liệu việc loại bỏ cảm biến radar phía trước có phải là nguyên nhân của tình trạng phanh ảo hay không. Vào năm 2019, Tesla đã từng bị Trung tâm An toàn tự động Mỹ (CAS) yêu cầu thu hồi tính năng Autopilot vì không đảm bảo an toàn.

Cục Xe cơ giới của California cũng đã nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Hành chính của tiểu bang. Một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp cũng đang nhắm tới những tuyên bố gây hiểu lầm của Tesla về tính năng "FSD" vì cho rằng, "chúng không đúng sự thật hoặc gây hiểu lầm”.

