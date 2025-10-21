STPower – Giải pháp cơ điện toàn diện cho mọi công trình

STPower hiện là đơn vị sản xuất và cung cấp thiết bị cơ điện quy mô lớn tại khu vực miền Trung, đồng thời tham gia nhiều công trình trọng điểm trên cả nước với vốn đầu tư (VĐT) lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu

Trong bối cảnh ngành cơ điện Việt Nam đang không ngừng phát triển và đòi hỏi những tiêu chuẩn ngày càng cao về kỹ thuật, chất lượng và sự an toàn, STPower đã khẳng định vị thế của mình như một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực này.

Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần STPower

STPower là nhà máy sản xuất chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong ngành cơ điện, bao gồm các hạng mục chính:

- Sản xuất tủ bảng điện trung – hạ thế, thang máng cáp, ống thông gió, busway và các sản phẩm cơ điện khác.

- Nhà phân phối thiết bị điện: ABB, Schneider, Siemens, Thibidi,…

- Tư vấn, thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống đường dây trung thế 22kV và trạm biến áp.

Với hành trình hơn 20 năm hình thành và phát triển, STPower đã xây dựng được nền tảng vững chắc với đội ngũ kỹ sư trình độ cao, công nhân lành nghề, cùng hệ thống nhà máy hiện đại tọa lạc tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Các sản phẩm mang thương hiệu STPower luôn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, đạt nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế và quốc gia:

- Type test 6300A-85kA bởi phòng test Kema – Châu Âu

- License System Pro-E ABB

- ISO 9001:2015

- ISO 45001:2018

Một số sản phẩm tiêu biểu tại STPower.

Sự lựa chọn của những nhà đầu tư uy tín

Một số dự án tiêu biểu:

- Nhà máy: DRC Đà Nẵng (10,000 tỷ đồng), Green Planet DC (650 triệu USD), Kim Long Motors Huế (4,990 tỷ đồng), BEKAERT Việt Nam (125 triệu USD).

- Khu phức hợp: Cocobay (14,000 tỷ đồng), Nam Hội An (4 tỷ USD)

- Khách sạn – building: Soleil Ánh Dương (10,000 tỷ đồng), Hòa Bình Green (1,500 tỷ đồng).

- Khu đô thị – hạ tầng: Thủy Tú (1,823 tỷ đồng), Hòa Quý Đà Nẵng (1,165 tỷ đồng), Công viên Văn hóa Chủ đề Ấn tượng Hội An (1,007 tỷ đồng).

“STPower đã cung cấp sản phẩm và phục vụ DRC hết sức nhiệt tình, tận tụy. Các sản phẩm của STPower không chỉ vận hành hiệu quả tại DRC, mà còn cho thấy chất lượng và độ ổn định sánh ngang với những thương hiệu nổi tiếng của châu Âu. Tôi đánh giá rất cao trong việc hợp tác với STPower trong suốt 10 năm qua.”

— Ông Lê Hoàng Khánh Nhật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng DRC chia sẻ.

STPower và ba giá trị cốt lõi “Tâm - Tiến - Tạo”

Không chỉ chú trọng về hoạt động kinh doanh sản xuất, STPower còn là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu lan tỏa tinh thần “doanh nghiệp vì cộng đồng”.

Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện dành cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và là đơn vị đồng hành hàng quý của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng.

“Tôi luôn tâm niệm ‘Cho đi là còn mãi’. Với tôi, một doanh nghiệp lớn mạnh không chỉ được thể hiện qua những con số lớn lao, mà còn là những đóng góp có ích cho xã hội. Là người con sinh ra tại Đà Nẵng, tôi lại càng mong muốn được làm nhiều điều cho quê hương mình. STPower có ba giá trị cốt lõi ‘Tâm - Tiến - Tạo’, đó là lý do tôi đặt chữ ‘Tâm’ lên hàng đầu và luôn nhắc nhở tập thể STPower về điều này.”— Ông Phan Công Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty STPower chia sẻ.

Một chương trình thiện nguyện của STPower tại Thành phố Đà Nẵng.

Khát vọng vươn xa

Từ một doanh nghiệp cơ điện tại Đà Nẵng, STPower đã vươn mình trở thành thương hiệu uy tín trong ngành cơ điện Việt Nam, góp mặt trong hàng loạt công trình trọng điểm trải dài khắp cả nước. Hơn hai thập kỷ qua, doanh nghiệp này không chỉ tạo dựng chỗ đứng bằng năng lực kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, mà còn bằng uy tín, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với cộng đồng.

Trong hành trình phát triển sắp tới, STPower tiếp tục theo đuổi mục tiêu ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và thiết kế, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô nhà máy, hướng đến mô hình doanh nghiệp cơ điện thông minh – xanh – bền vững.

Với ba giá trị cốt lõi “Tâm – Tiến – Tạo” làm kim chỉ nam, STPower đang khẳng định mình không chỉ là một nhà sản xuất cơ điện, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp Việt Nam.