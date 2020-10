Samsung Galaxy Z Fold 2 và Surface Duo: Nên chọn điện thoại gập nào trong tầm giá 50 triệu đồng?

1. Thiết kế

Theo đánh giá của trang The Verge, 2 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 2 và Surface Duo có phong cách thiết kế khác nhau. Samsung Galaxy Z Fold 2 toát lên sự sang trọng, bóng bẩy và có nét gì đó doanh nhân. Còn chiếc Surface Duo lại đem đến thiết kế trẻ trung hiện đại. Trang PC Mag cho biết, chiếc Surface Duo mỏng và nhẹ hơn rất nhiều so với chiếc Samsung Galaxy Z Fold 2. Chiếc Microsoft Duo chỉ dày vỏn vẹn 9.9mm trong khi đó chiếc Samsung Galaxy Z Fold 2 lại dày đến 16.8 mm và có trọng lượng lên đến 280g. Dày và trọng lượng lớn chính là điểm khiến các chị em phụ nữ đắn đo khi chọn mua chiếc điện thoại gập của Samsung.

Microsoft đã khéo léo làm khít 2 nửa màn hình khi gập lại với nhau khiến cho chiếc máy trở nên liền lạc hơn, trong khi đó Samsung vẫn để lộ phần khe nhỏ bên trong. Microsoft cũng đã tinh tế lựa chọn khung viền trắng giúp cho chiếc Surface có cảm giác mỏng hơn so với thông số.

Theo đánh giá của trang CNET, mặc dù dày và có trọng lượng lớn nhưng chiếc Samsung Galaxy Z Fold 2 lại dễ để trong túi quần hơn là chiếc Microsoft Surface Duo. Lý do là bởi Microsoft Surface Duo có tỉ lệ màn hình vuông kể cả khi gập lại nên sẽ rất khó cho vào túi quần.

Theo đánh giá của The Verge, về tổng quan thiết kế chiếc Microsoft Surface Duo có phần nhỉnh hơn so với chiếc Samsung Galaxy Z Fold 2.

2. Màn hình

Chiếc Microsoft Surface Duo sử dụng 2 màn hình AMOLED 5.6 inch với độ phân giải Full HD. Samsung Galaxy Z Fold 2 sử dụng 2 màn hình bao gồm màn hình chính Dynamic AMOLED 7.59 inch và màn hình phụ Super AMOLED 6.23 inch. Cả 2 màn hình đều có độ phân giải Full HD+.

Theo trang The Verge, màn hình của Samsung Galaxy Z Fold 2 có phần nhỉnh hơn đôi chút so với chiếc Microsoft Surface Duo do sử dụng màn hình Dynamic AMOLED.

Khi mở màn hình lớn, màn hình của Samsung cũng cho cảm giác liền lạc hơn bởi viền gập không hiện quá rõ trên màn hình. Còn trên chiếc Microsoft Surface Duo, phần gập hiện lên rất rõ vì vậy sẽ rất khó chịu khi người dùng sử dụng full màn hình, theo các chuyên gia đây chính là điểm tệ nhất trên chiếc Microsoft Surface Duo.

Bù lại những điểm hạn chế trên, Surface Duo lại có một tỉ lệ màn hình lớn giúp hiển thị được nhiều thông tin trên màn hình hơn chiếc Samsung Galaxy Z Fold 2. Một điểm cộng trên chiếc Samsung Galaxy Z Fold 2 đó chính việc người dùng hoàn toàn có thể sử dụng máy bằng một tay khi gập máy lại. Điều này là rất khó thực hiện trên chiếc Surface Duo.

Theo trang CNET, Samsung Galaxy Z Fold 2 được trang bị màn hình có tần số quét lên đến 120Hz giúp cho trải nghiệm người dùng mượt mà. Máy cũng đã bỏ đi phần tai thỏ so với phiên bản trước . Màn hình phụ của máy cũng to và hữu dụng hơn. Ở phiên bản trước người dùng chỉ có thể xem nhanh các thông báo hoặc tin nhắn, còn trên phiên bản này người dùng hoàn toàn có thể trả lời mail, lượt web trên màn hình phụ.

Tổng kết lại, màn hình của Samsung Galaxy Z Fold 2 được tối ưu tốt hơn so với chiếc Microsoft Surface Duo.

3. Bản lề

Nhắc đến những chiếc điện thoại gập, người dùng chắc chắn sẽ quan tâm đến độ bền của bản lề máy. Bản lề trên Samsung Galaxy Z Fold 2 và Microsoft Surface Duo đều rất êm ái và chắc chắn. Đã có rất nhiều trang công nghệ lớn như The Verge, GSM Arena làm bài test bản lề với 2 chiếc máy trên và đều cho ra kết quả tốt.

4. Camera

Theo đánh giá của trang Tech Radar, cụm camera của Samsung Galaxy Z Fold 2 cho màu sắc bắt mắt, tươi tắn. Tốc độ chụp nhanh, lưu ảnh nhanh giúp người dùng có thể bắt khoảnh khắc tốt hơn. Chất lượng ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng rất tốt.

Đối với chiếc Surface Duo thì camera lại là một điểm trừ, máy chỉ cho một camera duy nhất vì vậy khi muốn chụp camera sau thì bắt buộc phải gập 2 màn hình lại. Độ phân giải của camera cũng chỉ dừng lại ở 11 MP nên chất lượng ảnh chụp cũng chưa thực sự tốt.

Nếu bạn đang có cần tìm một chiếc máy có camera đẹp thì nên chọn Samsung Galaxy Z Fold 2 thay vì Surface Duo.

5. Hiệu năng và pin

Theo CNET, Samssung Galaxy Z Fold 2 sử dụng chip Snapdragon 865+, 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong. Trong khi đó, Microsoft Surface Duo sử dụng chip Snapdragon 855, 6 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong. Chỉ cần nhìn sơ qua thông số chúng ta cũng có thể nhận thấy đâu là chiếc máy có hiệu năng tốt hơn.

Theo đánh giá của trang Tech Radar, chip Snarpdragon 865+ mang đến một hiệu năng khủng cho Samsung Galaxy Z Fold 2, máy có thể "chiến" mọi tựa game mobile trên thị trường hiện nay.

Còn với Surface Duo, máy thực hiện mượt mà các tác vụ đa nhiệm, các tác vụ công việc thông qua các ứng dụng của Microsoft.

Samsung Galaxy Z Fold 2 sử dụng viên pin 4.500 mAh nhỉnh hơn đôi chút so với Surface Duo với viên pin 3.460 mAh

5. Kết luận

Nếu bạn đang tìm một chiếc smartphone gập với sự đa dụng, vừa phục vụ cho công việc vừa phục vụ cho giải trí thì Samsung Galaxy Z Fold 2 chính là chiếc điện thoại bạn đang tìm kiếm.

Còn nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone gập có thiết kế mỏng nhẹ trẻ trung, máy có thể thực hiện tối ưu các tác vụ làm việc thông qua các ứng dụng của Microsoft thì Surface Duo sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.

Hiện Samsung Galaxy Z Fold 2 đang được bán trên thị trường với mức giá khoảng 50 triệu đồng. Microsoft Surface Duo đang được bán với mức giá 45 triệu đồng.

Dịch tổng hợp từ CNET, Tech Radar, PC Mag, Tom's Guide, The Verge