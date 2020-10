Samsung Galaxy Watch 3 vs Apple Watch SE: Smartwatch nào đáng mua với mức giá 10 triệu đồng?

1. Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch 3 (Ảnh: The Verge)

Tổng quan

Samsung Galaxy Watch 3 được trang bị công nghệ màn hình SUPER AMOLED với kích thước màn hình 1.4 inch. Thời gian sử dụng Samsung Galaxy Watch 3 rơi vào khoảng 2 ngày sử dụng. Đồng hồ sử dụng hệ điều hành OS TIZEN. Samsung Galaxy Watch 3 có thể kết nối với hệ điều hành Android 5.0 trở lên và iOS 9 trở lên. Mặt đồng hồ của Galaxy Watch 3 được làm bằng kính cường lực Gorilla Glass Dx+. Đồng hồ có thể kết nối qua bluetooth v5.0, Wifi và GPS.



Điểm cộng



Samsung Galaxy Watch 3 có khả năng trả lời nhanh các cuộc gọi (Ảnh: The Verge)

Theo trang Tech Radar, điểm cộng đầu tiên trên chiếc Samsung Galaxy Watch 3 đến từ khả năng trả lời cuộc gọi nhanh. Với việc được tích hợp mic ngay trên đồng hồ, người dùng hoàn toàn có thể trả lời nhanh các cuộc gọi ngay trên chiếc Galaxy Watch 3.

Tuy nhiên, như trải nghiệm của trang Tech Radar, với mức âm lượng phát ra từ Galaxy Watch 3 thì chỉ phù hợp để nghe các cuộc gọi ở trong nhà hoặc ở những nơi yên tĩnh.

Vòng xoay benzen của Samsung Galaxy Watch 3 được làm bằng "cơm" (Ảnh: The Verge)

Điểm cộng tiếp theo của Galaxy Watch 3 đến từ vòng tròn xoay benzen. The Verge cho biết, vòng tròn xoay benzen trên Galaxy Watch 3 dùng cơ, tạo cho người dùng cảm giác chân thực và chắc chắn khi xoay. Đây là điều mà các vòng quay bằng cảm ứng không thể làm được.

Thiết kế của Samsung Galaxy Watch 3 đã được tinh gọn (Ảnh: The Verge)

Một điểm đáng chú ý trên chiếc Galaxy Watch 3 đó chính là thiết kế của đồng hồ đã được thay đổi. Trang Tech Radar nhận định, thiết kế của Galaxy Watch 3 đã được tinh gọn hơn so với những phiên bản trước đó. Đồng hồ nhìn không bị quá to và thô. Đây là điểm cộng rất lớn với khách hàng Việt Nam nói riêng và khách hàng Châu Á nói chung bởi đây là những thị trường người dùng có cổ tay nhỏ. Theo Tech Radar, dây đeo của Galaxy Watch 3 cũng được thay đổi dễ dàng giúp cho người dùng không bị nhàm chán.

Thay vì thiết kế thuần một chiếc smartwatch, Samsung đã phối thêm nét cổ điển lên Galaxy Watch 3 giúp chiếc đồng hồ vừa có nét hiện đại vừa có nét cổ điển độc đáo.



Màn hình hiển thị sắc nét (Ảnh: The Verge)

Theo đánh giá của The Verge, màn hình của Galaxy Watch 3 hiển thị màu sắc tươi với độ phân giải cao giúp cho đồng hồ có thể sử dụng thoải mái kể cả khi đứng dưới trời nắng mà không sợ bị lóa. Viền màn hình được thiết kế nhô cao giúp bảo vệ màn hình tránh khỏi những va đập. Galaxy Watch 3 còn có tiêu chuẩn IP68 cùng với tiêu chuẩn quân đội, nên người dùng không cần lo lắng về độ bền của chiếc đồng hồ này - theo The Verge.

Samsung Galaxy Watch 3 được tích hợp đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe (Ảnh: The Verge)

Về các tính năng chăm sóc sức khỏe, Galaxy Watch 3 được tích hợp đầy đủ các bộ môn thể thao và các bài tập để người dùng có thể tự tập luyện tại nhà. Các tính năng chăm sóc sức khỏe trên Galaxy Watch 3 bao gồm đo oxy trong máu, kiểm tra giấc ngủ, đo nhịp tim trung bình, đo lượng calo tiêu hao, kiểm tra mức độ stress và đưa ra các bài tập để giải tỏa căng thẳng.

Tech Radar cho biết, Samsung Galaxy Watch 3 có tính năng sạc ngược không dây với những mẫu smartphone cao cấp của Samsung ví dụ như Galaxy Note 20 Ultra. Đồng hồ còn có 8 GB bộ nhớ trong nên người dùng hoàn toàn có thể tại nhạc và nghe độc lập trên đồng hồ mà không cần kết nối với điện thoại. Chất lượng ghi âm của Galaxy Watch 3 cũng rất tốt.

Điểm trừ



Cảm biến chuyển động của Samsung Galaxy Watch 3 chưa thực sự chính xác (Ảnh: Tech Radar)

Theo Tech Radar, điểm trừ lớn nhất trên chiếc Samsung Galaxy Watch 3 đến từ độ chính xác của cảm biến chuyển động. Trong quá trình sử dụng, cảm biến đo chuyển động trên Galaxy Watch 3 đã không thể nhận diện được giữa việc đi xe đạp hay đi xe máy. Phàn hổi màn hình của Galaxy Watch 3 cũng tỏ ra hơi chậm khi không để chế độ "always on display".

Hiện Samsung Galaxy Watch 3 đang được bán với giá khoảng 8 triệu đồng.



2. Apple Watch SE



Apple Watch SE (Ảnh: The Verge)

Tổng quan

Apple Watch SE sử dụng công nghệ màn hinh OLED với kích thước màn hình 1,57 inch. Thời gian sử dụng dự kiến hơn một ngày. Apple Watch SE chạy hệ điều hành watchOS 7.0, đồng hồ có thể kết nối với các thiết bị có hệ điều hành iOS 14 trở lên. Mặt màn hình của Apple Watch SE được làm bằng Ion-X strengthened glass. Đồng hồ có thể kết nối bluetooth v5.0, Wifi và GPS.



Điểm cộng



Apple Watch SE sở hữu viền màn hình mỏng (Ảnh: The Verge)

Theo Cnet, Apple Watch SE có viền màn hình mỏng giúp cho màn hình của đồng hồ có diện tích hiển thị lớn hơn. Viền màn hình của Apple Watch SE được làm bo cong cho cảm giác dễ chịu. Độ sáng màn hình của Apple Watch lên đến 1.000 nits giúp cho các thông số trên màn hình được hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng dưới trời nắng. Theo nhận định của Cnet, do có diện tích hiển thị lớn nên Apple Watch SE có thể hiện thị được cùng lúc rất nhiều thông số trên màn hình.

Mặt lưng của Apple Watch SE được làm bằng gốm (Ảnh: The Verge)

Điểm cộng tiếp theo đến từ mặt lưng của Apple Watch SE. The Verge đánh giá mặt lưng của Apple Watch SE đã được chuyển sang làm bằng chất liệu gốm. Chất liệu gốm thân thiện hơn nhiều so với chất liệu nhôm, đem đến cảm giác thoải mái khi đeo. Chất liệu gốm cũng giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc vệ sinh.

Vòng xoay digital crown trên Apple Watch SE (Ảnh: Slash Gear)

Theo đánh giá của The Verge, vòng xoay digital crown trên Apple Watch SE phản hồi rung lắc rất chân thực. Khi xoay digital crown sẽ rung lên theo từng nấc nhỏ. Apple Watch SE đã không còn được tích hợp tính năng màn hình luôn sáng, điều này giúp cho chiếc đồng hồ có thời lượng pin tốt hơn.

Cảm biến đo độ cao trên Apple Watch SE hoạt động liên tục giúp cho việc đo đạc lượng calo tiêu hao trở nên chính xác hơn. Chưa dừng lại ở đó việc cảm biến đo độ cao hoạt động liên tục còn giúp cho việc đo các vấn đề tim mạch trở nên chính xác hơn từ đo cho kết quả chẩn đoán sức khỏe chính xác hơn.



Theo Cnet, Apple Watch SE được trang bị những tính năng chăm sóc sức khỏe hiệu quả và hữu dụng nhất của Apple ví dụ như phát hiện té ngã hay cảnh báo nhịp tim bất thường. Đây là những tính năng chăm sóc sức khỏe rất cần thiết cho những người lớn tuổi.



Điểm trừ



Apple Watch SE bị cắt bỏ một số tính năng chăm sóc sức khỏe (Ảnh: CNN).

Như đã nói ở trên, Apple Watch SE đã bị lược bỏ đi tính năng "always on display". Theo The Verge, việc thiếu đi tính năng này không phải là điểm trừ quá lớn trên Apple Watch SE bởi tốc độ phản hồi của chiếc smartwatch này là rất nhanh. Apple Watch SE cũng bị cắt bỏ đi một vài các tính năng theo dõi sức khỏe như đo điện tâm đồ ECG và đo độ bão hòa Oxy trong máu.

Hiện Apple Watch SE đang được bán trên thị trường với mức giá khoảng 9 triệu đồng.