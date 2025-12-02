Ra mắt phần mềm du lịch “Điện Biên Tour” tại sự kiện khai trương du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi

Tối 1/12/2025, tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra sự kiện “Khai trương du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi” và ra mắt phần mềm du lịch thông minh Điện Biên Tour cho phường Điện Biên.

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương cùng người dân và du khách. Điểm nhấn quan trọng của chương trình là nghi thức Ấn nút ra mắt và bàn giao phần mềm du lịch thông minh Điện Biên Tour cho phường Điện Biên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ vào quản lý và phát triển du lịch địa phương.

Phần mềm Điện Biên Tour được thiết kế như một nền tảng du lịch số toàn diện, giúp du khách tiếp cận thông tin điểm đến, tra cứu văn hóa bản địa, tìm kiếm lịch trình phù hợp, kết nối dịch vụ và trải nghiệm du lịch thuận tiện ngay trên thiết bị di động. Đối với cơ quan quản lý, ứng dụng hỗ trợ thu thập dữ liệu, phân tích lượng khách, đánh giá nhu cầu du lịch và tăng cường hiệu quả vận hành điểm đến. Việc chính thức đưa phần mềm vào hoạt động không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành du lịch, mà còn mở ra phương thức quảng bá hiện đại, trực quan và hấp dẫn cho phường Điện Biên Phủ.

Phần mềm ứng dụng du lịch thông minh Điện Biên Phủ Tour chính thức được ấn nút ra mắt

Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên: Đồng chí Trần Tiền Dũng – Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Thành Đô – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Mùa A Vảng – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Lò Thị Minh Phượng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Minh Phú – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng lãnh đạo phường Điện Biên Phủ Đồng chí Nguyễn Quang Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đại diện đơn vị phát triển phần mềm, ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group, và ông Nguyễn Xuân Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sun Group Vùng miền Bắc cũng tham gia nghi thức ấn nút, cùng chung tay khởi động nền tảng số.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Biên Phủ phát biểu báo cáo

Tại lễ ra mắt, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Biên Phủ đã báo cáo về quá trình xây dựng mô hình du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi, đồng thời chứng kiến khoảnh khắc nút khởi động phần mềm Điện Biên Tour được kích hoạt, minh chứng cho cam kết ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch.

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group phát biểu tại buổi ra mắt phần mềm Điện Biên Phủ Tour

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group (đơn vị phát triển phần mềm) nhấn mạnh rằng Điện Biên Tour không chỉ là công cụ tra cứu thông tin du lịch, mà còn hỗ trợ địa phương minh bạch hóa dữ liệu, nâng cao trải nghiệm của du khách và mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện lãnh đạo tỉnh phát biểu

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên bày tỏ đánh giá cao sáng kiến của phường Điện Biên Phủ trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ số vào quản lý du lịch, khẳng định đây là bước đi phù hợp với định hướng chuyển đổi số của tỉnh. Việc đưa phần mềm vào sử dụng được ghi nhận là giải pháp thiết thực, giúp xây dựng hình ảnh Điện Biên trở thành điểm đến hiện đại, thân thiện, đậm bản sắc, nơi du khách vừa trải nghiệm văn hóa cộng đồng, vừa kết nối với nền tảng số hiện đại.

Chương trình nghệ thuật giới thiệu văn hóa, dân tộc Tây Bắc

Sự kiện còn có chương trình nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu văn hóa dân tộc Tây Bắc, cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp do lực lượng quốc phòng thực hiện, tạo dấu ấn về một giai đoạn mới trong phát triển du lịch: truyền thống được tôn vinh, công nghệ được ứng dụng, cộng đồng được đặt ở trung tâm.

Việc ra mắt phần mềm du lịch thông minh Điện Biên Tour tại bản Phiêng Lơi không chỉ là hoạt động nổi bật trong lễ khai trương, mà còn là dấu mốc quan trọng thể hiện tầm nhìn chuyển đổi số của phường Điện Biên Phủ. Sự kiện góp phần củng cố định hướng đưa Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn, thuận tiện và bền vững, nơi du khách có thể khám phá văn hóa cộng đồng qua trải nghiệm số hóa ngày càng hoàn thiện.