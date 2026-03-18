PVEP-NCS và Vietsovpetro lắp dựng thành công Panel Row 1 tại dự án Đại Hùng Nam, vượt tiến độ 14 ngày

Chỉ 6 ngày sau khi hoàn thành lắp dựng Panel Row 2, Liên doanh Vietsovpetro và Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn - Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP-NCS), hai đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã tiếp tục xác lập cột mốc mới tại dự án Đại Hùng Nam: Hoàn thành lắp dựng Panel Row 1 khối chân đế, vượt kế hoạch đề ra 14 ngày.

Tiếp nối khí thế thi công khẩn trương tại bãi chế tạo, ngày 16/3/2026, PVEP-NCS cùng nhà thầu EPCI Vietsovpetro đã tổ chức thực hiện công tác lắp dựng Panel Row 1. Đây là hạng mục quan trọng của khối chân đế giàn khai thác thuộc dự án Phát triển mỏ Đại Hùng Nam, với tổng trọng lượng lên đến 1.080 tấn.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ giữa các bên, chiến dịch lắp dựng bắt đầu từ 9h05' và kết thúc thành công vào lúc 11h15' cùng ngày. Toàn bộ cấu kiện khổng lồ đã được đưa vào vị trí một cách an toàn, chính xác tuyệt đối, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành dầu khí - năng lượng.

PVEP-NCS và nhà thầu Vietsovpetro lắp dựng thành công Panel Row 1 thuộc khối chân đế giàn khai thác WHP-DHN.

Việc hoàn thành lắp dựng Panel Row 1 sớm hơn kế hoạch 14 ngày không chỉ là một con số ấn tượng về mặt thời gian, mà còn là minh chứng cho tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.

“Kết quả này có được nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ chuyên gia của PVEP-NCS và Vietsovpetro. Chúng tôi đã liên tục cải tiến quy trình, tối ưu hóa các biện pháp thi công để rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị”, đại diện đơn vị thi công chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Trung - Phó Giám đốc Chi nhánh PVEP-NCS tặng quà động viên người lao động trực tiếp lắp dựng Panel Row 1.

Thành công này tạo động lực lớn cho toàn bộ dự án, khẳng định quyết tâm bứt tốc để đưa dự án Phát triển mỏ Đại Hùng Nam - một trong những dự án dầu khí trọng điểm - về đích đúng tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.