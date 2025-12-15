PVcomBank ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội

PVcomBank và Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ phối hợp đào tạo, giảng dạy; tổ chức một số hội thảo về chuyên môn; thực hiện các chương trình tư vấn hướng nghiệp, tham quan doanh nghiệp; cung cấp nhân sự; hợp tác nghiên cứu khoa học; cấp học bổng cho sinh viên…

Ngày 10/12/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội (SEM-HUST) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của hai bên - hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những đơn vị giáo dục uy tín hàng đầu Việt Nam, nổi bật với chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đa dạng. Với định hướng giáo dục cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn, SEM-HUST không ngừng thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác với các đối tác doanh nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghề nghiệp vững chắc, đáp ứng yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Trên cơ sở ký kết thỏa thuận hợp tác mới đây giữa PVcomBank và Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các hoạt động ở nhiều lĩnh vực, bao gồm: đào tạo/giảng dạy; tổ chức một số hội thảo về chuyên môn; thực hiện các chương trình tư vấn hướng nghiệp/tham quan doanh nghiệp; cung cấp nhân sự; hợp tác nghiên cứu khoa học; tài trợ/cấp học bổng cho sinh viên… Điều này không chỉ tạo điều kiện để PVcomBank tiếp cận nguồn nhân lực trẻ giàu tiềm năng, chất lượng, mà còn mang đến những cơ hội thực tập, làm việc thực tế trong môi trường ngân hàng cũng như các chương trình học bổng phù hợp dành cho sinh viên tại SEM-HUST.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phan Quang Chung, Giám đốc Vùng 1&2 - Khối Khách hàng cá nhân PVcomBank cho biết: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PVcomBank và Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ là bước tiến trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đối với lĩnh vực giáo dục, mà còn mang đến cơ hội để Ngân hàng đồng hành cùng thế hệ trẻ - những tài năng tương lai của đất nước. PVcomBank cam kết sẽ tiếp tục mang lại những giá trị thực tiễn cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội”.

Về phía Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Danh Nguyên - Hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ niềm vui khi có cơ hội hợp tác cùng PVcomBank: “Sự kiện hợp tác lần này sẽ tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi dành cho các sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu, đặc biệt là phát triển, định hướng nghề nghiệp. Chúng tôi mong muốn hai đơn vị sẽ cùng phối hợp để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội, mang đến những trải nghiệm thực tế gắn kết giữa sinh viên và nhà trường”.

Việc không ngừng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới hợp tác với các trường đại học trên cả nước là minh chứng cho chiến lược phát triển toàn diện của PVcomBank trong lĩnh vực giáo dục, khẳng định vai trò của Ngân hành đối với sứ mệnh đào tạo, vun đắp ước mơ cho các thế hệ trẻ Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình.