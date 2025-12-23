PVChem: Bứt phá để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Vừa qua, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị Người lao động năm 2026.

Tham dự hội nghị, về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có ông Lê Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía PVChem có ông Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Dương Trí Hội - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch Công đoàn; cùng các ủy viên HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban/văn phòng, các đơn vị thành viên/trực thuộc và hơn 100 đại biểu người lao động của PVChem.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam và đại diện các ban chuyên môn Tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo PVChem và các đơn vị thành viên.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn, tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng của Tổng công ty trong năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam và các đại biểu tìm hiểu chặng đường 35 năm hình thành và phát triển của PVChem.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2025 khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong ngành có nhiều biến động phức tạp, Đảng ủy PVChem đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ chính trị gắn với công tác Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động sát thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành sớm kế hoạch SXKD năm 2025.

Ông Vũ Chí Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Tổng Giám đốc PVChem báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, năm 2025, hoạt động SXKD của PVChem có sự tăng trưởng và bứt phá rõ rệt. Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD trước 2 tháng, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Doanh thu hợp nhất ước đạt 5.000 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch được giao; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 50 tỷ đồng; bảo đảm việc làm, thu nhập, đời sống ổn định cho người lao động và nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Nhiều đơn vị thành viên hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Tổng công ty.

Đáng chú ý, chất lượng tăng trưởng năm 2025 được nâng lên rõ rệt thông qua việc làm chủ công nghệ và mở rộng không gian phát triển. Việc thử nghiệm thành công hệ dung dịch khoan gốc nước Pro-Dril đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình làm chủ công nghệ, giải pháp kỹ thuật, nâng cao giá trị gia tăng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của PVChem trên thị trường.

Ông Dương Trí Hội - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVChem báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Một điểm sáng nổi bật khác trong năm 2025 là sự chuyển động mạnh mẽ và bứt phá trong công tác đầu tư phát triển. PVChem đã chủ động rà soát, lựa chọn và triển khai nhiều dự án, chương trình hợp tác có tính chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp khí, hóa chất - dịch vụ kỹ thuật, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Việc ký kết và triển khai các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác quan trọng đã giúp PVChem từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi liên kết ngành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng trung và dài hạn.

Công tác đầu tư được triển khai theo hướng chủ động, có trọng tâm, gắn với kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nhu cầu phát triển bền vững. Một loạt các dự án trọng điểm được PVChem hợp tác với đối tác, nghiên cứu triển khai như: dự án sản xuất khí công nghiệp (hợp tác với Messer - Đức để thành lập công ty liên doanh), dự án Petchip, dự án chế biến sâu xỉ tro bay, thạch cao tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2…

Từ kết quả đạt được trong năm 2025, PVChem xác định phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2026 theo định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn tài chính. Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất có sự tăng trưởng cao so với năm 2025, tập trung giữ vững thị trường cốt lõi, mở rộng thị trường mới, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và tiếp tục triển khai các dự án đầu tư theo định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và công nghiệp khí.

Ông Lê Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam: Các kết quả của PVChem không chỉ thể hiện ở quy mô doanh thu mà còn ở chất lượng tăng trưởng, với nhiều điểm sáng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà PVChem đã đạt được trong năm 2025. Ông nhấn mạnh, các kết quả của PVChem không chỉ thể hiện ở quy mô doanh thu mà còn ở chất lượng tăng trưởng, với nhiều điểm sáng như: làm chủ công nghệ dịch vụ - kỹ thuật, mở rộng ngành nghề, đẩy mạnh công tác đầu tư và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi liên kết giá trị của Tập đoàn. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác đầu tư, định hướng vào công nghiệp khí, hóa chất - dịch vụ kỹ thuật, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn được đánh giá là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Petrovietnam.

Về nhiệm vụ năm 2026, PVChem cần tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, đặt mục tiêu hiệu quả, an toàn tài chính và phát triển bền vững lên hàng đầu. Bên cạnh đó, cần tập trung củng cố các lĩnh vực cốt lõi, giữ vững thị trường truyền thống; chủ động mở rộng thị trường mới, đặc biệt là thị trường quốc tế, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh về công nghệ, chất lượng dịch vụ và giá thành sản phẩm; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nghiên cứu - ứng dụng khoa học kỹ thuật, coi đây là nền tảng để nâng cao giá trị gia tăng và tăng tính chủ động trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ; triển khai công tác đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát rủi ro, phù hợp với định hướng của Tập đoàn.

Ông Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem phát biểu tại hội nghị.

Song song đó, cần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản trị rủi ro, tài chính, chi phí và dòng tiền; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và SXKD nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng trước biến động thị trường; tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, phát huy vai trò của Công đoàn và các tổ chức đoàn thể, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và đóng góp ngày càng hiệu quả vào chuỗi liên kết giá trị chung của Petrovietnam trong giai đoạn tới.

Thay mặt lãnh đạo và tập thể người lao động Tổng công ty, ông Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Petrovietnam, giúp PVChem đạt được kết quả quan trọng. Ông khẳng định, PVChem sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Petrovietnam, tiếp tục cụ thể hóa thành các chương trình, giải pháp hành động phù hợp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026 được giao. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2025 là thành quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động PVChem. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Tổng công ty, mà còn là động lực, tiền đề quan trọng để PVChem tiếp tục phấn đấu, đổi mới và bứt phá trong giai đoạn tiếp theo, đóng góp ngày càng hiệu quả vào chuỗi liên kết giá trị của Petrovietnam.

Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở PVChem báo cáo công tác công đoàn năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, Công đoàn PVChem đã phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác an toàn - vệ sinh lao động, đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở được duy trì thường xuyên. Nhiều hoạt động an sinh xã hội, văn hóa - thể thao được tổ chức thiết thực, góp phần tạo sự gắn kết, đồng thuận và ổn định trong toàn Tổng công ty.

Nhân dịp này, PVChem đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn Petrovietnam và Tổng Giám đốc PVChem cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2024 và Cờ thi đua cho Công đoàn Cơ sở PVChem.

Trao tặng Biểu trưng cho các cá nhân đạt danh hiệu PVChem tiêu biểu năm 2025.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh, năng lực điều hành và sức bật nội lực của PVChem sau một giai đoạn nhiều biến động. Việc hoàn thành sớm kế hoạch, duy trì tăng trưởng doanh thu - lợi nhuận, làm chủ công nghệ, đẩy mạnh đầu tư và chăm lo tốt đời sống người lao động đã phản ánh sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động PVChem.

Trong dòng chảy 35 năm xây dựng và phát triển, năm 2025 là một điểm tựa quan trọng để PVChem củng cố nền tảng, tái định vị vai trò trong chuỗi liên kết giá trị của Petrovietnam, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong các lĩnh vực hóa chất, dịch vụ - kỹ thuật, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Từ những kết quả và kinh nghiệm tích lũy được, PVChem bước vào năm 2026 và giai đoạn tiếp theo với tâm thế chủ động, khát vọng bứt phá và tầm nhìn phát triển bền vững, coi đây là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới, tiếp tục đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của Petrovietnam và nền kinh tế đất nước.

Cũng trong khuôn khổ hôi nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu, thể thao và teambuilding, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong đại gia đình PVChem.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Cán bộ, nhân viên PVChem tại chương trình Gala Diner "Đổi mới để phát triển - Gắn kết để vươn xa".

Người lao động PVChem tổ chức giao lưu Pickleball.