Nữ golfer đoạt giải Best Net ấn tượng với Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes

Sau khi xuất sắc giành giải Best Net Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ nhất, nữ golfer Nguyễn Thị Dung đánh giá giải đấu tổ chức chuyên nghiệp, ý nghĩa.

Tổng biên tập Tạp chí VietTimes Nguyễn Bá Kiên trao giải Best Net cho chị Nguyễn Thị Dung.

Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ nhất diễn ra hôm 25/8 đã tìm ra được nhà vô địch và chủ nhân các giải xuất sắc.

Tại buổi Gala giải đấu, nhiều golfer bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao về cách tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của Ban tổ chức giải, từ đó hỗ trợ cho các golfer có điều kiện thi đấu tốt nhất.

Vượt qua hàng loạt tay golf xuất sắc để giành giải Best Net tại Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes, nữ golfer Nguyễn Thị Dung cho biết chị có nhiều trải nghiệm tuyệt vời tại giải đấu.

Chiếc cup giành cho giải Best Net.

Theo chị Dung, giải golf lần này không chỉ tạo sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, tạo sự kết nối, giao lưu giữa các lãnh đạo báo chí truyền thông với các CEO doanh nghiệp mà còn mang ý nghĩa nhân văn, đóng góp cho xã hội.

"Bên cạnh những giờ thi đấu vô cùng thoải mái, vui vẻ, Ban Tổ chức giải, nhà tài trợ, các golfer còn có hoạt động vô cùng ý nghĩa đó là chung tay quyên góp quỹ học bổng để giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các em sinh viên nghèo vượt khó. Đây là một trong những hoạt động nhân văn rất cần được lan tỏa và tiếp tục duy trì ở các giải đấu sắp tới", nữ golfer Nguyễn Thị Dung nói.

Các golfer tranh tài trên sân.

Chị Dung chia sẻ thêm, chị thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao mang tính thiện nguyện, đóng góp nhiều vào các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Nữ golfer cũng khiêm tốn khi cho rằng mình may mắn mới giành được giải Best Net ở sự kiện do Tạp chí VietTimes tổ chức.

Nữ golfer cũng đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị của Ban tổ chức. Từ đồng phục chất lượng đến sân golf tổ chức chuyên nghiệp.

"Ban tổ chức và anh Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp Chí VietTimes, Trưởng ban tổ chức đã rất tận tâm, nhiệt tình với khách mời. Chúng tôi ai cũng vui vẻ, thoải mái khi thi đấu", chị Dung chia sẻ.