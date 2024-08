Ngày 25/8, tại sân golf Thanh Lanh, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã diễn ra Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ nhất.

Đây là giải đấu chào mừng Quốc khánh 2/9. Ngoài ra, thông qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ dành một phần kinh phí quyên góp được từ các nhà tài trợ, các golfer để trao học bổng cho những sinh viên nghèo hiếu học của những trường công nghệ, báo chí và truyền thông.

Giải golf lần này có sự góp mặt của hơn 140 golfer, tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp Handicap ngày system 36.

Trải qua hơn 5 giờ thi đấu kịch tính giữa các golfer, giải đấu đã tìm ra được nhà vô địch và chủ nhân các giải xuất sắc.

Cụ thể các giải thưởng như sau:

Giải Vô địch (Best gross): Hoàng Quân

Giải Best Net: Nguyễn Thị Dung

Giải Nhất bảng A: Nguyễn Văn Mạnh

Nhất bảng B: Hà Nam

Nhất bảng C: Đặng Kim Long

Giải Nhì bảng A: Lưu Xuân Trường

Giải Nhì bảng B: Đặng Văn Hòa

Giải Nhì bảng C: Nguyễn Quang Minh

Giải Ba bảng A: Đào Tiến Vương

Giải Ba Bảng B: Trần Mạnh Quyết

Giải Ba bảng C: Nguyễn Văn Thành

Các giải kỹ thuật:

Hai golf thủ đạt Nearest to the Pin là Lâm Hoàng Vinh và Nguyễn Trường Tiến

Golf thủ đạt giải Nearest to the Line là Subrina (Huawei)

Golf thủ đạt giải Longest Diver là Hồ Xuân Mai.

Tại Gala trao giải, nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí VietTimes, Trưởng Ban tổ chức giải đã trao số tiền từ thiện 100.000.000 đồng cho Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội. Đây là kinh phí được Ban Tổ chức, nhà tài trợ, các golfer quyên góp để trao học bổng cho những sinh viên nghèo hiếu học của những trường công nghệ, báo chí và truyền thông.

Cũng tại buổi Gala, nhiều golfer đã trúng các giải thưởng bốc thăm may mắn từ Ban tổ chức.



Ban Tổ chức sẽ trao bộ cúp được chế tác công phu, giá trị và các giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, gồm: Vô địch (Best Gross); Best Net; nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Giải gần cờ nhất; Giải phát bóng xa nhất; Giải gần đường kẻ nhất.

Với giải vô địch Best Gross, golfer nhận được 1 Cup Luxury kim loại màu vàng; 1 túi gậy Golf thương hiệu PING và 2 vé máy bay khứ hồi VNA.

Giải dành cho golfer nữ có điểm tốt nhất (Best Net) là 1 Cup, 1 túi đựng đồ PING và 1 vé máy bay khứ hồi VNA.

Ở Nhất bảng A, B, C sẽ được 1 Cup, 1 túi đựng đồ thương hiệu PING, 1 vé máy bay khứ hồi VNA.

Giải Nhì bảng A, B, C sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini, 1 vé máy bay khứ hồi hãng VJ. Còn giải Ba bảng A, B, C sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini, 1 vé máy bay khứ hồi hãng VJ.

Giải kỹ thuật, giải gần cờ nhất (2 giải) sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini. Giải phát bóng xa nhất (1 giải) sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini. Giải gần đường kẻ nhất (1 giải) sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini.