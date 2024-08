Hơn 140 golfer sẵn sàng chinh phục đỉnh cao Giải golf Truyền thông số cúp VietTimes

Chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9, hôm nay 25/8, Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan của Hội Truyền thông số Việt Nam - tổ chức Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ nhất.

Giải đấu lần này quy tụ hơn 140 golfer là lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, CEO của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, rèn luyện thể dục thể thao, đưa bộ môn golf ngày càng phát triển.

Tại giải lần này, Ban tổ chức sẽ dành một phần kinh phí quyên góp được từ các golfer và nhà tài trợ để trao học bổng cho các sinh viên nghèo học giỏi tại Viện đào tạo Báo chí và truyền thông, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, để các golfer có điều kiện thi đấu tốt nhất, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành sớm công tác chuẩn bị, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho ngày diễn ra giải đấu. Hiện các khâu chuẩn bị cho giải đấu đã được hoàn tất. Tổng giá trị giải thưởng cho các golfer lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Các golfer sẽ tranh tài với thể thức đấu gậy theo hệ thống tính điểm handicap ngày system 36. Các golfer được phân chia vào 3 bảng đấu khác nhau: Bảng A dành cho VĐV nam và nữ có handicap quy đổi từ 00 đến 18, bảng B dành cho VĐV nam và nữ có handicap quy đổi từ 19 đến 25 và bảng C dành cho VĐV nam và nữ có handicap quy đổi từ 26.

Tại giải lần này, các golfer sẽ theo dõi kết quả trận đấu theo thời gian thực nhờ công nghệ Livescore - giải pháp "Make in Vietnam" do Sgolf phát triển

Ban Tổ chức sẽ trao bộ cúp được chế tác công phu, giá trị và các giải thưởng dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, gồm: Best Gross; Best Net; nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Giải gần cờ nhất; Giải phát bóng xa nhất; Giải gần đường kẻ nhất.

Với giải vô địch Best Gross, golfer nhận được 1 Cup Luxury kim loại màu vàng; 1 túi gậy Golf thương hiệu PING và 2 vé máy bay khứ hồi VNA.

Giải dành cho golfer nữ có điểm tốt nhất (Best Net) là 1 Cup, 1 túi đựng đồ PING và 1 vé máy bay khứ hồi VNA.

Ở Nhất bảng A, B, C sẽ được 1 Cup, 1 túi đựng đồ thương hiệu PING, 1 vé máy bay khứ hồi VNA.

Giải Nhì bảng A, B, C sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini, 1 vé máy bay khứ hồi hãng VJ. Còn giải Ba bảng A, B, C sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini, 1 vé máy bay khứ hồi hãng VJ.

Giải kỹ thuật, giải gần cờ nhất (2 giải) sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini. Giải phát bóng xa nhất (1 giải) sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini. Giải gần đường kẻ nhất (1 giải) sẽ được 1 Cup, 1 ví golf Malf Maldini.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, sẽ có 2 giải thưởng hole in one. Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 4 sẽ nhận được giải thưởng là ô tô Santa Fe 2.2 trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 14 sẽ nhận được một chiếc ô tô Padisade Prestige 6 chỗ trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.